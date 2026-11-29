Dann griff die Politik ein. Die US-Regierung verhängte eine vorübergehende, auf rund ein Jahr angelegte Beschränkung für den Export von Schwarzmasse. ABTC konnte seine Ware nicht mehr wie gewohnt verkaufen und stapelte sie im Lager. Die Folge: Im Quartal bis Ende September sank der Umsatz auf 1,7 Millionen Dollar. Das sind zwar 83 Prozent mehr als im Vorjahr, aber nur ein Fünftel des Vorquartals. Der Nettoverlust stieg auf 14,6 Millionen Dollar.

Am 30. September erteilte das Handelsministerium dem Unternehmen eine Ausnahmelizenz: ABTC darf Schwarzmasse im Wert von bis zu 100 Millionen Dollar an ausgewählte Kunden exportieren. Nach Quartalsende liefen die Verkäufe in großem Umfang wieder an. Zum Vergleich: In den vergangenen vier Quartalen setzte das Unternehmen insgesamt rund 22,5 Millionen Dollar um.