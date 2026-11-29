Im Januar schloss die American Battery Technology Aktie bei 5,31 Dollar. Am 20. November waren es 79 Cent. In der vergangenen Woche erholte sich das Papier um gut 11 Prozent und ging am Freitag bei 87,90 Cent aus dem Handel. Das Minus gegenüber dem Januarhoch beträgt mehr als 83 Prozent, allein im November waren es zeitweise rund 40 Prozent. Der Börsenwert liegt bei rund 126 Millionen Dollar.
American Battery Technology Aktie: 83 Prozent unter dem Jahreshoch – ein Exportverbot legte den Umsatz lahm, jetzt gibt es eine 100-Millionen-Lizenz
Die American Battery Technology Aktie kostet nur noch 88 Cent, nach mehr als 5 Dollar im Januar. Der Batterierecycler aus Nevada durfte sein wichtigstes Produkt monatelang nicht exportieren, der Quartalsumsatz brach von 8,2 auf 1,7 Millionen Dollar ein. Nun hat Washington eine Ausfuhrlizenz über bis zu 100 Millionen Dollar erteilt. Die Analyse: was hinter dem Einbruch steckt und was die Lizenz wert ist.
Das Geschäft
Aus alten Batterien wird Rohstoff
American Battery Technology, kurz ABTC, zerlegt in Nevada ausgediente Lithium-Ionen-Batterien und Produktionsausschuss. Das wichtigste Erzeugnis ist die sogenannte Schwarzmasse, ein Pulver, das Lithium, Nickel und Kobalt enthält. Daneben entwickelt das Unternehmen mit Tonopah Flats ein eigenes Lithiumvorkommen in Nevada, nach eigenen Angaben eines der größten bekannten in den USA.
Das Recycling kam zuletzt in Fahrt. Im Quartal bis Ende Juni erreichte der Umsatz mit 8,2 Millionen Dollar einen Rekord, der Bruttogewinn war erstmals deutlich positiv.
Der Bruch
Washington stoppt die Ausfuhr
Dann griff die Politik ein. Die US-Regierung verhängte eine vorübergehende, auf rund ein Jahr angelegte Beschränkung für den Export von Schwarzmasse. ABTC konnte seine Ware nicht mehr wie gewohnt verkaufen und stapelte sie im Lager. Die Folge: Im Quartal bis Ende September sank der Umsatz auf 1,7 Millionen Dollar. Das sind zwar 83 Prozent mehr als im Vorjahr, aber nur ein Fünftel des Vorquartals. Der Nettoverlust stieg auf 14,6 Millionen Dollar.
Am 30. September erteilte das Handelsministerium dem Unternehmen eine Ausnahmelizenz: ABTC darf Schwarzmasse im Wert von bis zu 100 Millionen Dollar an ausgewählte Kunden exportieren. Nach Quartalsende liefen die Verkäufe in großem Umfang wieder an. Zum Vergleich: In den vergangenen vier Quartalen setzte das Unternehmen insgesamt rund 22,5 Millionen Dollar um.
Die Lage
Kasse da, Gewinn fern
Für die American Battery Technology Aktie spricht die Bilanz: 43,3 Millionen Dollar Barmittel, keine Schulden. Hinzu kommt ein Zuschuss des US-Energieministeriums über 57 Millionen Dollar, der nach einem erfolgreichen Einspruch wieder in Kraft ist, und ein Fortschritt im Genehmigungsverfahren für Tonopah Flats.
Dagegen steht die Ertragslage. Selbst im Rekordquartal blieb unter dem Strich ein Verlust. Die Herstellungskosten lagen zuletzt mit 5,4 Millionen Dollar beim Dreifachen des Umsatzes. Und der Preis für Lithium, einen der Wertträger der Schwarzmasse, ist im November auf ein Jahrestief gefallen. Notiert die Aktie dauerhaft unter 1 Dollar, wird zudem die Nasdaq-Mindestanforderung zum Thema.
Häufige Fragen zur American Battery Technology Aktie
Warum ist die American Battery Technology Aktie gefallen?
Eine befristete US-Exportbeschränkung für Schwarzmasse ließ den Quartalsumsatz einbrechen. Dazu kamen fallende Lithiumpreise und die Schwäche kleiner Wachstumswerte.
Was ist Schwarzmasse?
Ein Pulver, das beim Zerkleinern alter Batterien entsteht. Es enthält Lithium, Nickel und Kobalt und ist der Ausgangsstoff für neue Batteriematerialien.
Hat das Unternehmen Schulden?
Nein. Es weist 43,3 Millionen Dollar Barmittel und keine Finanzschulden aus.
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