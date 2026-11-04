AMD kann erneut überzeugen - Bayer erhöht Ausblick - Solide Zahlen von Philips

Die Raiffeisen Bank International (RBI) (+0,4%) habe im Kerngeschäft ohne Russland in den ersten neun Monaten mehr verdient und stärke mit der abgeschlossenen Übernahme der Garantie BBVA Group Romania ihr Geschäft in Osteuropa. Das gesamte Konzernergebnis sei um 10% auf EUR 1,13 Mrd. gestiegen. Getragen worden sei das Wachstum vom Zinsüberschuss, der um 7% auf EUR 3,35 Mrd. zugelegt habe, sowie vom Provisionsüberschuss, der um 10% auf EUR 1,62 Mrd. gewachsen sei.