Angesichts der anhaltend hohen Nachfrage nach seinen Halbleitern konnte AMD (nachbörslich +5%) im dritten Quartal erneut mit starken Umsatz- und Gewinnzahlen überzeugen, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
AMD kann erneut überzeugen - Bayer erhöht Ausblick - Solide Zahlen von Philips
Unternehmensmeldungen
Der Ausblick sei ebenso besser als erwartet ausgefallen.
Der Entwickler KI-gestützter Datenanalysesysteme Palantir (-1,7%), der unter anderem für Militär, Polizei und andere staatliche Stellen tätig sei, rechne für das laufende Quartal mit einem nachlassenden Umsatzwachstum.
Der Quartalsumsatz der cloudbasierten E-Commerce-Plattform Shopify (-8,7%) sei zum ersten Mal seit vier Jahren hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Für das dritte Quartal 2026 habe Pfizer (-2,2%) solide Geschäftszahlen präsentiert. Umsatz und Gewinn seien zwar leicht rückläufig gewesen, hätten die Erwartungen jedoch übertreffen können. Die starke Performance habe das Unternehmen zur Anhebung der Prognose veranlasst.
Die Raiffeisen Bank International (RBI) (+0,4%) habe im Kerngeschäft ohne Russland in den ersten neun Monaten mehr verdient und stärke mit der abgeschlossenen Übernahme der Garantie BBVA Group Romania ihr Geschäft in Osteuropa. Das gesamte Konzernergebnis sei um 10% auf EUR 1,13 Mrd. gestiegen. Getragen worden sei das Wachstum vom Zinsüberschuss, der um 7% auf EUR 3,35 Mrd. zugelegt habe, sowie vom Provisionsüberschuss, der um 10% auf EUR 1,62 Mrd. gewachsen sei.
Der Spezialist für Fernwartungssoftware, TeamViewer (-26,8%), habe gestern einen weiteren Umsatz- und Gewinnrückgang bekanntgegeben. Darüber hinaus habe das Softwarehaus sein Wachstumsziel für das Gesamtjahr gesenkt. Der Einbruch stelle den größten Tagesverlust der Firmengeschichte dar.
Ein starkes Pharmageschäft habe Bayer (+3,6%) im Q3 Rückenwind verliehen. Umsatz und EBITDA hätten somit über den Erwartungen gelegen und der Ausblick für 2026 sei angehoben worden.
Philips (+4,8%) habe für das dritte Quartal 2026 solide Zahlen vorgelegt. Belastet worden sei der Gewinn allerdings durch eine Rückstellung für die grundsätzlich positive Einigung mit dem US-Justizministerium im Fall der Respironics-Beatmungsgeräte.
Zalando (-6,3%) habe im dritten Quartal mit einem soliden Umsatzplus sowie einem starken Anstieg des operativen Gewinns überzeugt. Schlussendlich habe sich jedoch auch ein überraschender Nettoverlust ergeben, der aktuell einen vorbörslichen Kursrückgang nach sich ziehe.
Die Lufthansa (+3,9%) übertreffe im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Adjusted EBIT leicht. Höhere Treibstoffkosten würden jedoch die Aussichten dämpfen. Die Ergebnisprognose werde am oberen Ende gekappt, der Jahreskonsens bleibe jedoch innerhalb der Bandbreite.
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