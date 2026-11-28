Die österreichische Erste Group stufte AMD am 27. November 2026 von „Buy“ auf „Hold“ ab. Die Begründung: Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 87 sei der Spielraum für Kursgewinne derzeit gering. Das erwartete starke Wachstum im Jahr 2027 reiche voraussichtlich nicht aus, um die Belastungsfaktoren auszugleichen. Ein Kursziel nannte die Bank nicht. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.