Selten klaffen Geschäft und Kurs so weit auseinander. AMD meldet Rekordumsätze, und die AMD Aktie hat seit Oktober mehr als ein Drittel ihres Werts verloren. Auf Xetra schloss das Papier am Freitag, 27. November 2026, bei 382,40 Euro – 3,65 Prozent unter dem Schluss der Vorwoche. In New York erholte sich die Aktie am Freitag im verkürzten Handel um mehrere Prozent.
AMD Aktie: Umsatz im Rechenzentrum fast verdoppelt, Kurs um ein Drittel gefallen – jetzt stuft auch noch die Erste Group ab
Rekordumsatz, 97 Prozent Wachstum bei Rechenzentren – und trotzdem steckt die AMD Aktie im Bärenmarkt. Eine Abstufung wegen der Bewertung und eine Meldung über 337 Millionen Aktien drücken.
Advanced Micro Devices, Inc. · ISIN: US0079031078 · WKN: 863186 · Handelssymbol: AMD · US-Handelssymbol: AMD
Die Abstufung
Zu teuer, sagt Wien
Die österreichische Erste Group stufte AMD am 27. November 2026 von „Buy“ auf „Hold“ ab. Die Begründung: Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 87 sei der Spielraum für Kursgewinne derzeit gering. Das erwartete starke Wachstum im Jahr 2027 reiche voraussichtlich nicht aus, um die Belastungsfaktoren auszugleichen. Ein Kursziel nannte die Bank nicht. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Am Mittwoch hatte zudem eine Pflichtmitteilung den Kurs belastet: AMD registrierte knapp 337 Millionen Aktien für einen möglichen Weiterverkauf durch bestehende Inhaber. Das ist zunächst ein formaler Vorgang, erinnert den Markt aber daran, dass große Pakete jederzeit auf den Markt kommen können.
Wenn alle an die Geschichte glauben, wird der Preis zum Risiko. Bei AMD ist nicht das Wachstum das Problem, sondern wie viel davon schon bezahlt wurde.
Das Geschäft
Operativ läuft es glänzend
Im dritten Quartal erzielte AMD einen Rekordumsatz von 13,4 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse mit Chips für Rechenzentren stiegen um 97 Prozent. Für das vierte Quartal stellt das Management rund 17 Milliarden US-Dollar in Aussicht, plus oder minus drei Prozent. AMD ist damit der einzige Anbieter, der dem Marktführer bei KI-Beschleunigern in nennenswertem Umfang Aufträge abnimmt.
Der Kurs erzählt eine andere Geschichte. Vom Rekordhoch Anfang Oktober bei rund 650 US-Dollar ist die Aktie um mehr als ein Drittel gefallen, allein seit dem Zwischenhoch vom 12. November bei 594 US-Dollar um rund 30 Prozent. Das Novembertief lag bei 370,40 US-Dollar. Marktbeobachter verweisen darauf, dass die Erholung am Freitag bei unterdurchschnittlichen Umsätzen stattfand.
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Wo steht die AMD Aktie?
Auf Xetra schloss sie am 27. November 2026 bei 382,40 Euro, 3,65 Prozent unter der Vorwoche.
Warum hat die Erste Group abgestuft?
Wegen der Bewertung: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Bank bei rund 87.
Wie läuft das Geschäft?
Im dritten Quartal erreichte der Umsatz mit 13,4 Milliarden US-Dollar einen Rekord.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.