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AMD Aktie: Trotz Kurszielsenkung auf 650 USD - BofA sieht weiter Kaufargumente

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 11:54 9 Min.

Die AMD Aktie bleibt trotz einer deutlichen Kurszielsenkung für BofA attraktiv: Die Analysten reduzieren ihre Prognose von 720 auf 650 USD, bestätigen jedoch "buy" - gleichzeitig steigen die Gewinnschätzungen für 2027 und 2028 um 4% beziehungsweise 6%. Grund für die Kürzung sind gesunkene Bewertungen im gesamten Chipsektor

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Die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) sorgt für eine ungewöhnliche Konstellation an der Wall Street: Während die US-Investmentbank BofA ihre Gewinnerwartungen für den Halbleiterkonzern deutlich anhebt, senkt sie gleichzeitig das Kursziel von 720 auf 650 USD. Was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, hat einen entscheidenden Hintergrund: Nicht die operativen Perspektiven von AMD haben sich verschlechtert, sondern die Bewertungsmaßstäbe für die gesamte Halbleiterbranche sind unter Druck geraten. Analyst Vivek Arya bleibt dennoch optimistisch und bestätigt in seiner Aktienanalyse vom 05. November 2026 das Rating "buy". Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Ist die niedrigere Kursprognose ein Warnsignal oder eröffnet die Neubewertung des Sektors neue Chancen? BofA senkt AMD-Kursziel auf 650 USD - Rating bleibt "buy" Die aktuelle Aktienanalyse von BofA liefert Anlegern eine bemerkenswerte Mischung aus Zuversicht und Vorsicht. Analyst Vivek Arya reduziert das Kursziel für AMD von bisher 720 auf 650 USD. Das entspricht einer Senkung um 70 USD beziehungsweise rund 9,7%. Gleichzeitig hält BofA ausdrücklich am positiven Rating "buy" fest. Die Begründung ist entscheidend: Die Kurszielsenkung resultiert nicht aus einer Verschlechterung der erwarteten Geschäftsentwicklung. Vielmehr berücksichtigt BofA die zuletzt gesunkenen Bewertungsmultiplikatoren innerhalb des Halbleitersektors. Investoren sind demnach nicht mehr bereit, für zukünftige Gewinne dieselben hohen Bewertungsaufschläge zu bezahlen wie zuvor. Für die AMD-Aktie bedeutet dies, dass selbst steigende Gewinnerwartungen nicht zwangsläufig zu höheren Kurszielen führen müssen. Das Kursziel von 650 USD zeigt jedoch, dass BofA weiterhin eine positive Einschätzung der Aktie vertritt. AMD überzeugt BofA: Unternehmen erfüllt sämtliche Erwartungen Besonders positiv fällt das Urteil von Vivek Arya über die operative Entwicklung von AMD aus. Nach Einschätzung von BofA hat der Halbleiterkonzern im Vorfeld der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen sämtliche Erwartungen erfüllt, die die Analysten an das Unternehmen gestellt hatten. Diese Aussage ist bemerkenswert, weil sie verdeutlicht, dass die Investmentbank keinen grundlegenden Anlass sieht, ihre Einschätzung der Geschäftsperspektiven nach unten zu korrigieren. Im Gegenteil: Die aktualisierten Gewinnschätzungen fallen sogar höher aus als zuvor. Die Aktienanalyse von BofA signalisiert damit, dass die operative Investmentthese für AMD aus Sicht von Vivek Arya weiterhin Bestand hat. Die niedrigere Kursprognose ist vor allem eine Reaktion auf das veränderte Bewertungsumfeld an der Börse. Gewinnprognosen steigen: BofA erwartet 2027 und 2028 höhere Ergebnisse Der wohl wichtigste positive Aspekt der Aktienanalyse betrifft die langfristigen Gewinnerwartungen. BofA hebt ihre Pro-forma-Schätzungen für das Ergebnis je Aktie im Kalenderjahr 2027 um 4% an. Für 2028 fällt die Anpassung mit einem Plus von 6% sogar noch deutlicher aus. Damit rechnet Analyst Vivek Arya für beide Jahre mit einer besseren Ergebnisentwicklung als bisher angenommen. Besonders interessant ist, dass die Anpassung für 2028 stärker ausfällt als für 2027. Dies deutet darauf hin, dass BofA die längerfristigen Gewinnperspektiven von AMD zunehmend positiv einschätzt. Die Investmentbank nennt in der vorliegenden Aktienanalyse allerdings keine absoluten Gewinnschätzungen je Aktie. Deshalb lässt sich aus den prozentualen Anhebungen allein nicht ableiten, welches konkrete Gewinnniveau AMD in den beiden Jahren erreichen soll. Warum sinkt das Kursziel trotz steigender Gewinnerwartungen? Der scheinbare Widerspruch zwischen höheren Gewinnprognosen und einem niedrigeren Kursziel lässt sich durch die Bewertungssystematik an der Börse erklären. Der faire Wert einer Aktie hängt nicht ausschließlich von den erwarteten Gewinnen ab, sondern auch davon, welchen Preis Investoren bereit sind, für diese Gewinne zu bezahlen. Genau hier setzt die Argumentation von BofA an. Analyst Vivek Arya verweist auf die jüngste Verringerung der Bewertungsmultiplikatoren im Halbleitersektor. Dadurch kann der rechnerische Aktienwert selbst dann sinken, wenn die prognostizierten Gewinne steigen. Für AMD ist diese Entwicklung besonders relevant, weil die Bewertung wachstumsorientierter Technologieunternehmen stark von den Erwartungen an zukünftige Ergebnisse beeinflusst werden kann. Sinkt die Bereitschaft der Anleger, hohe Bewertungsaufschläge zu akzeptieren, geraten auch Unternehmen mit positiven operativen Perspektiven unter Druck. Die Kurszielsenkung von 720 auf 650 USD ist deshalb vor allem Ausdruck einer vorsichtigeren Bewertung des Sektors und nicht einer negativen Einschätzung der operativen Entwicklung von AMD. Kursziel 650 USD: Warum BofA weiterhin auf "buy" setzt Trotz der deutlichen Reduzierung des Kursziels bleibt BofA bei ihrer Kaufempfehlung für AMD. Analyst Vivek Arya bestätigt das Rating "buy" und unterstreicht damit, dass er die Aktie weiterhin positiv beurteilt. Die Grundlage dieser Einschätzung bilden insbesondere die erfüllten operativen Erwartungen und die angehobenen Gewinnprognosen für 2027 und 2028. Aus Sicht von BofA verfügt AMD somit weiterhin über eine überzeugende Grundlage für zukünftiges Ergebniswachstum. Allerdings ist das Kursziel von 650 USD nicht mit einer garantierten Kursentwicklung gleichzusetzen. Wie groß das rechnerische Aufwärtspotenzial tatsächlich ausfällt, hängt vom aktuellen Börsenkurs der AMD-Aktie ab. Ohne einen entsprechenden Referenzkurs lässt sich keine belastbare prozentuale Kurserwartung bestimmen. Halbleiterbranche unter Bewertungsdruck: Was bedeutet das für AMD? Die von BofA angesprochene Kontraktion der Bewertungsmultiplikatoren verdeutlicht ein zentrales Risiko für die gesamte Halbleiterbranche. Selbst Unternehmen mit steigenden Gewinnerwartungen können an der Börse unter Druck geraten, wenn sich die Bewertungsmaßstäbe verändern. Für AMD entsteht dadurch eine anspruchsvolle Situation. Einerseits erwartet BofA eine verbesserte Gewinnentwicklung in den kommenden Jahren. Andererseits begrenzt das niedrigere Bewertungsniveau die daraus abgeleitete Kursprognose. Sollten sich die Bewertungsmultiplikatoren im Halbleitersektor wieder stabilisieren oder erhöhen, könnte dies grundsätzlich zusätzlichen Spielraum für die Bewertung der AMD-Aktie schaffen. Umgekehrt würde eine weitere Verringerung der Bewertungsaufschläge auch bei steigenden Gewinnen ein Risiko darstellen. Die Aktienanalyse von Vivek Arya macht damit deutlich, dass Anleger neben der operativen Entwicklung von AMD auch die allgemeine Bewertung des Technologiesektors berücksichtigen sollten. Welche Chancen bietet die AMD-Aktie? Die positive Einschätzung von BofA basiert vor allem auf den verbesserten langfristigen Gewinnperspektiven. Dass Analyst Vivek Arya seine Schätzungen für 2027 und 2028 anhebt, spricht für anhaltendes Vertrauen in die zukünftige Ertragskraft von AMD. Besonders interessant ist die Kombination aus erfüllten Erwartungen und steigenden Gewinnprognosen. Sie zeigt, dass die niedrigere Kurszielbewertung nicht zwangsläufig mit einer Verschlechterung der fundamentalen Aussichten verbunden ist. Die wichtigsten Chancen im Überblick: Höhere Gewinnerwartungen: BofA hebt ihre Pro-forma-EPS-Schätzungen für 2027 um 4% und für 2028 um 6% an.

Positive Analysteneinschätzung: Vivek Arya bestätigt das Rating "buy".

Weiterhin hohes Kursziel: Trotz der Reduzierung bleibt BofA bei einem Kursziel von 650 USD.

Erfüllte Erwartungen: AMD hat nach Einschätzung von BofA sämtliche vor der Zahlenkonferenz erwarteten Voraussetzungen erfüllt.

Potenzial durch Bewertungsstabilisierung: Eine Erholung der Branchenmultiplikatoren könnte die Aktienbewertung zusätzlich unterstützen. Diese Chancen hängen allerdings davon ab, ob AMD die höheren Gewinnerwartungen tatsächlich erfüllen kann und sich das Bewertungsumfeld nicht weiter verschlechtert. Welche Risiken sollten AMD-Anleger beachten? Die Kurszielsenkung durch BofA zeigt, dass auch eine positive operative Entwicklung nicht automatisch vor Bewertungsrisiken schützt. Gerade bei wachstumsorientierten Halbleiterunternehmen können Veränderungen der Marktstimmung erhebliche Auswirkungen auf die Aktienkurse haben. Hinzu kommt, dass höhere Gewinnprognosen zunächst Erwartungen darstellen, die durch zukünftige Geschäftszahlen bestätigt werden müssen. Sollten die tatsächlichen Ergebnisse hinter den Schätzungen zurückbleiben, könnte dies zusätzlichen Druck auf die AMD-Aktie ausüben. Die wichtigsten Risiken im Überblick: Niedrigere Branchenbewertungen: Sinkende Bewertungsmultiplikatoren können die Aktie trotz steigender Gewinne belasten.

Kurszielsenkung: BofA reduziert die Bewertung von 720 auf 650 USD beziehungsweise um rund 9,7%.

Hohe Gewinnerwartungen: Die angehobenen Schätzungen für 2027 und 2028 müssen operativ erfüllt werden.

Schwankende Marktstimmung: Veränderungen der Risikobereitschaft können insbesondere wachstumsorientierte Technologieaktien beeinflussen.

Wettbewerbsintensität: Der Halbleitermarkt ist durch hohe Innovationsanforderungen und starken Konkurrenzdruck geprägt. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob AMD sein erwartetes Gewinnwachstum realisieren kann und welches Bewertungsniveau der Kapitalmarkt dafür künftig akzeptiert. Ausblick: AMD muss steigende Gewinnerwartungen bestätigen Mit Blick auf die kommenden Jahre zeichnet die Aktienanalyse von BofA ein grundsätzlich positives Bild. Analyst Vivek Arya erwartet für 2027 und 2028 höhere Ergebnisse je Aktie als bisher und hält deshalb an seiner Kaufempfehlung fest. Gleichzeitig macht die Kurszielsenkung deutlich, dass sich die Bewertung der AMD-Aktie nicht allein aus den operativen Geschäftsperspektiven ableiten lässt. Auch die Entwicklung der Branchenmultiplikatoren wird eine wichtige Rolle spielen. Sollte AMD die angehobenen Gewinnschätzungen erfüllen oder sogar übertreffen, könnte dies das Vertrauen in die langfristige Ertragskraft stärken. Bleibt der Bewertungsdruck im Halbleitersektor jedoch bestehen, könnten positive Geschäftszahlen nur begrenzte Auswirkungen auf die Aktienbewertung haben. Für die weitere Entwicklung wird daher das Zusammenspiel aus tatsächlichem Gewinnwachstum und den am Markt akzeptierten Bewertungsmaßstäben entscheidend sein. Fazit: AMD-Aktie mit starken Gewinnperspektiven trotz Kurszielsenkung Die Aktienanalyse von BofA vom 05. November 2026 liefert ein differenziertes, insgesamt aber positives Bild der AMD-Aktie. Analyst Vivek Arya senkt zwar das Kursziel von 720 auf 650 USD, bestätigt jedoch gleichzeitig das Rating "buy". Besonders bemerkenswert ist, dass BofA ihre Gewinnschätzungen für 2027 um 4% und für 2028 um 6% anhebt. Die niedrigere Kursprognose ist somit keine Folge schwächerer operativer Erwartungen, sondern resultiert aus den zuletzt gesunkenen Bewertungsmultiplikatoren innerhalb der Halbleiterbranche. Für AMD-Anleger bedeutet dies: Die langfristigen Gewinnperspektiven werden von BofA positiver eingeschätzt, während die Bewertung des Sektors vorsichtiger ausfällt. Ob sich daraus attraktive Kurschancen ergeben, hängt maßgeblich vom aktuellen Aktienkurs und der weiteren Entwicklung der Branchenbewertungen ab. Mit dem Kursziel von 650 USD und dem Rating "buy" bleibt J.P. Morgan nicht, sondern BofA klar optimistisch für AMD. Die entscheidende Frage lautet nun, ob das erwartete Gewinnwachstum stark genug ausfällt, um den Bewertungsdruck auszugleichen und der AMD-Aktie neue Aufwärtsimpulse zu verleihen. 👉 📤 Teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! AMD entwickelt Hochleistungsprozessoren - aber um Deine Freunde mit spannenden Börsennews zu versorgen, brauchst Du weder einen Supercomputer noch künstliche Intelligenz. Ein einziger Klick reicht, und Dein Freundeskreis ist bestens informiert! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 05. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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