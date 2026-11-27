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AMD Aktie: Starke Chipnachfrage, teure Bewertung - was hinter dem Wechsel auf "hold" steckt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:46 2 Min.

Die Erste Group stuft AMD von "buy" auf "hold" ab und sieht wegen des Bewertungsaufschlags wenig Kurspotenzial.

Bild: AMD (Pressebild)

Die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker: AMD) legt um 1,97 USD oder 0,49% auf 408,00 USD zu, während die Erste Group ihre Kaufempfehlung zurücknimmt. In ihrer AMD-Aktienanalyse wechsle die Bank von "buy" auf das Rating "hold". Für Analyst Hans Engel gebe vor allem der Vergleich mit anderen Chipherstellern den Ausschlag: Die Bewertung von AMD liege deutlich über dem Branchendurchschnitt. Angesichts der "erhöhten Unsicherheit im globalen KI-Sektor" sehe die Erste Group derzeit wenig Spielraum für weitere Kursgewinne. Was Anleger für das Wachstum bereits bezahlen Im Geschäft mit Rechenzentren gebe es durchaus Gründe für Zuversicht. AMD selbst erwarte für das vierte Quartal 2026 eine weitere Beschleunigung des Umsatzwachstums. Dazu trage die starke Nachfrage nach EPYC-Serverprozessoren und nach Grafikprozessoren für KI-Anwendungen bei. Bei einem Aktienkurs von 408,00 USD stelle sich für Anleger allerdings die Frage, wie viel von diesem Wachstum sie beim Kauf bereits mitbezahlten. Genau hier setze die AMD-Aktienanalyse der Erste Group an. Wer AMD im Vergleich zur Branche einen Bewertungsaufschlag zugestehe, erwarte bereits eine besonders gute Geschäftsentwicklung. Selbst ein starkes Quartal könne deshalb wenig am Werturteil ändern, wenn Umsatz und Ausblick lediglich die hohen Erwartungen erfüllten. Mehr Spielraum für die Aktie ergäbe sich, wenn AMD diese Erwartungen übertreffen könnte. Mit dem Rating "hold" erkenne die Erste Group die Nachfrage nach AMDs Chips weiterhin an. Der deutliche Bewertungsaufschlag lasse aus Sicht von Hans Engel aber zu wenig Raum für Enttäuschungen, um an der bisherigen Kaufempfehlung festzuhalten. Schick den Artikel dem Freund, der beim Grafikkartenkauf jeden Preis vergleicht – diesmal geht es um den Aufpreis für den ganzen Chiphersteller. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 27. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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