AMD Aktie: Rally geht weiter - Marktanteilsgewinne trotz Lieferengpässen

Die AMD-Aktie gibt kräftig Gas: Die Papiere von Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker: AMD) schlossen am Freitag, dem 6. November 2026, mit einem Kurssprung von 44,64 USD beziehungsweise 11,04% bei 449,04 USD. Am Montag setzte sich der Aufschwung vorbörslich fort: Um 9:01 Uhr US-Ostküstenzeit wurden 466,30 USD angezeigt – weitere 17,26 USD beziehungsweise 3,84% mehr. Dazu passt die AMD-Aktienanalyse von Morgan Stanley vom 4. November 2026: Joseph Moore erhöhte das Kursziel von 510 USD auf 550 USD. Beim Rating "equal-weight" bleibt der Analyst allerdings konsequent.