AMD Aktie: KI-Hoffnung gegen Börsenpanik! Wells Fargo setzt nach dem Kurscrash weiter auf steigende Kurse

Die AMD-Aktie erlebt einen dramatischen Handelstag. Nach einem Kursverlust von 17,3 Prozent schließt der Halbleiterwert an der NASDAQ bei 404,40 USD. Gleichzeitig nimmt Wells Fargo die Coverage mit dem Rating "overweight" wieder auf und setzt das Kursziel auf 650 USD. Obwohl die Zielmarke von zuvor 700 USD gesenkt wird, ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 60,73 Prozent. Die entscheidende Investmentthese bleibt das langfristige Wachstum bei KI-Beschleunigern und Serverprozessoren. AMD könnte von der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung profitieren und zusätzliche Marktanteile gewinnen. Allerdings sind die Risiken erheblich. NVIDIA bleibt ein starker Wettbewerber, hohe Entwicklungskosten belasten die Wirtschaftlichkeit und die Investitionszyklen großer Rechenzentrumsbetreiber können schwanken. Hinzu kommen Abhängigkeiten von Fertigungspartnern und geopolitische Unsicherheiten. Die positive Aktienanalyse von Wells Fargo zeigt, dass die Bank trotz reduzierter Bewertung weiterhin erhebliche Chancen sieht. Ob das Kursziel von 650 USD erreichbar ist, hängt jedoch von der tatsächlichen Geschäftsentwicklung ab. Für Anleger bleibt AMD damit eine Aktie mit außergewöhnlichem Wachstumspotenzial, aber ebenso außergewöhnlichen Risiken. Nach dem Kurscrash muss der Konzern vor allem eines beweisen: Dass die großen KI-Versprechen nicht nur für Schlagzeilen sorgen, sondern dauerhaft steigende Gewinne ermöglichen.

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Autor und Veröffentlichung

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 6. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.