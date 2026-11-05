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AMD Aktie: Gewinn schlägt Erwartungen um 9% - Kursziel deutlich angehoben!

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 14:15 1 Min. Piper Sandler

Piper Sandler hebt das Kursziel an - Überraschend hohe Umsätze, kräftiges Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft und steigende Gewinnerwartungen sorgen für neue Zuversicht

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David O'Connor, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) weiterhin mit dem Rating "overweight" ein und erhöht das Kursziel um 50 USD. AMD habe im dritten Quartal die Erwartungen beim Umsatz um 2% und beim Gewinn je Aktie um 9% übertroffen und für das vierte Quartal eine Prognose vorgelegt, die 2% bis 4% über den Konsensschätzungen liege, erkläre David O'Connor. Wenig überraschend sei die positive Entwicklung vor allem vom Rechenzentrumsgeschäft getragen worden. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse habe Piper Sandler seine Schätzung für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027 sowie seine Prognosen für 2028 und 2029 aufgrund der stärkeren laufenden Geschäftsentwicklung angehoben. AMD Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 650 USD (zuvor: 600 USD)

Rating: 🟢 "overweight" (unverändert)

Analyst: 🏛️ David O'Connor, Piper Sandler | 05.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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