AMD Aktie: "Es läuft" - DZ Bank hebt fairen Wert auf 620 USD an!

Starke Quartalszahlen, ein noch überzeugenderer Ausblick und zusätzliche Marktanteile: Die AMD-Aktienanalyse von DZ Bank vom 04.11.2026 liefert gleich mehrere Argumente für Optimismus. Analyst Ingo Wermann hebt den fairen Wert für die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker: AMD) von 590 auf 620 USD an und bestätigt das Rating "kaufen". Beim angegebenen aktuellen Kurs von 483,17 USD liegt die Aktie dennoch leicht im Minus: Der Abschlag beträgt 0,73 USD beziehungsweise 0,15%.