Starke Quartalszahlen, ein noch überzeugenderer Ausblick und zusätzliche Marktanteile: Die AMD-Aktienanalyse von DZ Bank vom 04.11.2026 liefert gleich mehrere Argumente für Optimismus. Analyst Ingo Wermann hebt den fairen Wert für die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker: AMD) von 590 auf 620 USD an und bestätigt das Rating "kaufen". Beim angegebenen aktuellen Kurs von 483,17 USD liegt die Aktie dennoch leicht im Minus: Der Abschlag beträgt 0,73 USD beziehungsweise 0,15%.
AMD Aktie: "Es läuft" - DZ Bank hebt fairen Wert auf 620 USD an!
DZ Bank hebt den fairen Wert von AMD auf 620 USD an und verweist auf starke Zahlen, bessere Prognosen und Marktanteilsgewinne.
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"Es läuft": Ingo Wermann bringt seine Einschätzung auf den Punkt
Mit den Worten "Es läuft" fasst Ingo Wermann die Entwicklung des Halbleiterherstellers zusammen. Nach Einschätzung des Analysten habe AMD sehr gute Quartalszahlen vorgelegt und noch bessere Prognosen gegeben.
Damit richtet sich der Blick über das abgeschlossene Quartal hinaus. Gute Ergebnisse zeigen, was ein Unternehmen bereits erreicht hat. Ein überzeugender Ausblick kann zusätzlich das Vertrauen stärken, dass die positive Entwicklung weitergeht. Genau diese Kombination hebt Ingo Wermann in seiner AMD-Aktienanalyse hervor.
DZ Bank reagiert darauf mit einer höheren Bewertung. Der faire Wert steigt um 30 USD beziehungsweise rund 5,1%. Das als Kursziel 620 USD bezeichnete Bewertungsniveau ist dabei ausdrücklich die Fair-Value-Schätzung der DZ Bank.
Marktanteilsgewinne stärken die positive Einschätzung
Ein weiterer Punkt spricht aus Sicht von Ingo Wermann für AMD: Das Unternehmen gewinne Marktanteile hinzu. Damit beschränkt sich die positive Einschätzung nicht auf Zahlen und Prognosen, sondern umfasst auch die Wettbewerbsposition.
Marktanteilsgewinne können darauf hindeuten, dass ein Unternehmen mit seinem Angebot gegenüber Wettbewerbern an Boden gewinnt. Wie groß diese Zugewinne ausfallen und auf welche Geschäftsfelder sie entfallen, geht aus der vorliegenden Zusammenfassung allerdings nicht hervor.
Die AMD-Aktienanalyse von DZ Bank bleibt in ihrer Richtung dennoch eindeutig. Ingo Wermann verbindet die operative Stärke mit einem positiven Ausblick und bestätigt das Rating "kaufen".
Kursziel 620 USD: Rechnerisch rund 28,3% über dem angegebenen Kurs
Zwischen dem angegebenen Aktienkurs von 483,17 USD und dem fairen Wert von 620 USD liegen 136,83 USD. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 28,3%.
Dieser Abstand macht die Bewertung der DZ Bank besonders interessant. Ingo Wermann sieht nach den Quartalszahlen offenbar genügend Argumente, um den fairen Wert weiter anzuheben, obwohl bereits die bisherige Schätzung von 590 USD deutlich über dem angegebenen Börsenkurs lag.
Das Kursziel 620 USD bleibt allerdings eine Bewertungseinschätzung. Ob und wann die Aktie dieses Niveau erreicht, lässt sich daraus nicht ableiten.
Leichtes Kursminus trotz positiver Analystenstimme
Die Aktie selbst zeigt beim genannten Kursstand zunächst wenig Bewegung. Ein Minus von 0,15% ist eine geringe Veränderung und steht der positiven Einschätzung von DZ Bank gegenüber.
Daraus lässt sich jedoch keine grundsätzliche Ablehnung der Quartalszahlen durch den Markt ablesen. Tagesbewegungen können viele Ursachen haben; die vorliegenden Angaben nennen keinen konkreten Grund für den leichten Rückgang.
Für Anleger ist deshalb die Frage wichtiger, ob AMD die angekündigte Entwicklung tatsächlich erreicht. Die AMD-Aktienanalyse bewertet die Perspektiven des Unternehmens, während der angegebene Kurs lediglich eine Momentaufnahme des Handels darstellt.
Was die Zuversicht jetzt tragen muss
Die Chance liegt in einer Fortsetzung der beschriebenen Entwicklung: AMD liefert starke Ergebnisse, stellt weitere Fortschritte in Aussicht und gewinnt Marktanteile. Wenn sich diese Faktoren bestätigen, könnte das die höhere Bewertung von DZ Bank stützen.
Das Risiko besteht darin, dass mit besseren Prognosen auch die Erwartungen steigen. Sollte die tatsächliche Entwicklung dahinter zurückbleiben, könnte dies die Bewertung belasten. Konkrete Umsatz- und Gewinnschätzungen enthält die vorliegende Kurzfassung nicht; eine detaillierte Prüfung der Bewertungsannahmen ist damit nicht möglich.
Ingo Wermann bleibt dennoch klar optimistisch. Mit dem höheren fairen Wert, dem Kursziel 620 USD und dem bestätigten Rating "kaufen" setzt die AMD-Aktienanalyse von DZ Bank ein positives Signal. Nun muss AMD zeigen, dass auf die starken Zahlen auch die erwarteten nächsten Schritte folgen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 4. November 2026
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