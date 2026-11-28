Wie viel hat Fumihide Esaka verkauft?

109.821 Aktien für rund 5,3 Millionen Dollar vom 12. bis 16. November 2026.

Lief der Verkauf über einen Plan?

Nur 5.000 Aktien am 16. November. Der Rest wurde ohne Plan verkauft.

Was macht Ambiq Micro?

Ambiq entwickelt besonders stromsparende Chips für Wearables, Sensoren und KI direkt auf dem Gerät.