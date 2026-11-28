Ambiq Micro entwickelt besonders stromsparende Chips für Wearables und KI direkt auf dem Gerät. Vorstandschef Fumihide Esaka hat zwischen dem 12. und 16. November 109.821 Aktien verkauft, zusammen für rund 5,3 Millionen Dollar. Zuvor übte er Optionen zu 8,12 und 12,60 Dollar aus. Für die Ambiq Micro Aktie ist ein Detail auffällig: Nur 5.000 der verkauften Aktien liefen über einen vorab festgelegten Plan.
Ambiq Micro Aktie: Chef verkauft für 5,3 Millionen Dollar – fast komplett ohne Plan
Ambiq-Micro-Chef Fumihide Esaka hat laut SEC-Meldung zwischen dem 12. und 16. November rund 110.000 Aktien für 5,3 Millionen Dollar verkauft. Nur ein kleiner Teil lief über einen Handelsplan. Die Aktie notiert weit unter ihrem Jahreshoch. Was der Insiderverkauf beim KI-Chipentwickler bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ambiq Micro, Inc.
- Sitz
- Austin, Texas
- US-Handelssymbol
- AMBQ (NYSE)
- Vorstandschef
- Fumihide Esaka
- Geschäft
- Stromsparende Chips für Edge-KI
Stand: 28.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Ambiq-Micro-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel AMBQ an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
Der Großteil ohne Plan
Laut der Pflichtmeldung verkaufte Esaka den Großteil der Aktien am 12. und 13. November zu gewichteten Kursen zwischen 45,45 und 51,45 Dollar. Nur der Verkauf von 5.000 Aktien am 16. November lief über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den er im Mai 2026 abgeschlossen hat. Für die übrigen rund 105.000 Aktien hat er den Zeitpunkt offenbar selbst gewählt. Danach hält er direkt 443.900 Aktien.
Die Einordnung
Verkauf weit unter dem Hoch
Die Verkaufskurse lagen rund 45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 91,61 Dollar. Esaka verkauft also nicht auf dem Gipfel. Dank der niedrigen Ausübungspreise seiner Optionen von 8,12 und 12,60 Dollar erzielt er dennoch einen hohen Gewinn.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Ambiq Micro
Wie viel hat Fumihide Esaka verkauft?
109.821 Aktien für rund 5,3 Millionen Dollar vom 12. bis 16. November 2026.
Lief der Verkauf über einen Plan?
Nur 5.000 Aktien am 16. November. Der Rest wurde ohne Plan verkauft.
Was macht Ambiq Micro?
Ambiq entwickelt besonders stromsparende Chips für Wearables, Sensoren und KI direkt auf dem Gerät.
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