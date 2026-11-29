Die Ambarella Aktie hat am Mittwoch, 25. November 2026, an einem einzigen Handelstag 19,96 Prozent verloren. Vorbörslich hatte das Minus zeitweise bei rund 35 Prozent gelegen. Auslöser war ein Ausblick, der weit unter den Erwartungen lag. Überraschend ist die Ursache: Nicht die Nachfrage nach den Chips bricht weg, sondern die Kunden bekommen nicht genug Speicher, um ihre Geräte zu bauen.
Ambarella Aktie: 20 Prozent Absturz an einem Tag – der Speichermangel erreicht die Kamerachips
Die Ambarella Aktie ist am 25. November um fast 20 Prozent eingebrochen. Der Chipentwickler erwartet nur noch 70 bis 75 Millionen Dollar Umsatz. Zwei Großbanken stufen ab.
Ambarella, Inc. · ISIN: KYG037AX1015 · US-Handelssymbol: AMBA
Der Ausblick
Ein Drittel weniger als erwartet
Ambarella entwickelt Chips für Kameras, etwa in Autos, Überwachungssystemen und Geräten für das vernetzte Zuhause. Im dritten Geschäftsquartal setzte das Unternehmen 115,2 Millionen Dollar um. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 28 Cent unter den erwarteten 31 Cent. Schwerer wog der Ausblick: Für das vierte Quartal stellt Ambarella nur noch 70 bis 75 Millionen Dollar in Aussicht. Der Markt hatte mit rund 112 Millionen Dollar gerechnet.
Als Grund nennt Vorstandschef Feng-Ming Wang den Speichermarkt. Die hohe Nachfrage nach Speicherchips für KI-Rechenzentren treibt die Preise für DRAM. Für Hersteller von Kameras und anderen Geräten steigen dadurch die Materialkosten. Manche Kunden bekommen nach Angaben von Investing.com nicht genug Speicher oder fahren die Produktion zurück.
Der KI-Boom hat einen ersten Verlierer außerhalb der Rechenzentren. Ambarella zahlt den Preis dafür, dass der Speicher woanders gebraucht wird.
Die Analysten
Zwei Großbanken ziehen sich zurück
Joseph Moore und Ella Tulchinsky von der US-Bank Morgan Stanley stuften die Ambarella Aktie am 25. November von „Overweight“ auf „Equal Weight“ ab und senkten den Zielwert von 70 auf 42 Dollar. Der Speichermangel verursache einen großen Nachfrageeinbruch, der einige Quartale anhalten dürfte. Vivek Arya von der Bank of America ging am selben Tag von „Neutral“ auf „Underperform“ und senkte sein Ziel von 70 auf 30 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Morgan Stanley · ISIN: US6174464486 · WKN: 885836 · Handelssymbol: DWD · US-Handelssymbol: MS
Bank of America Corporation · ISIN: US0605051046 · WKN: 858388 · Handelssymbol: NCB · US-Handelssymbol: BAC
Häufige Fragen zur Ambarella Aktie
Warum ist die Ambarella Aktie eingebrochen?
Wegen einer Umsatzprognose von 70 bis 75 Millionen Dollar, weit unter den erwarteten 112 Millionen.
Was hat der Speichermangel damit zu tun?
Kunden bekommen nicht genug Speicherchips oder zahlen dafür so viel mehr, dass sie die Produktion drosseln.
Was sagen die Analysten?
Morgan Stanley und Bank of America haben am 25. November abgestuft.
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