Joseph Moore und Ella Tulchinsky von der US-Bank Morgan Stanley stuften die Ambarella Aktie am 25. November von „Overweight“ auf „Equal Weight“ ab und senkten den Zielwert von 70 auf 42 Dollar. Der Speichermangel verursache einen großen Nachfrageeinbruch, der einige Quartale anhalten dürfte. Vivek Arya von der Bank of America ging am selben Tag von „Neutral“ auf „Underperform“ und senkte sein Ziel von 70 auf 30 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.