Wie entwickelte sich die Amazon Aktie am Black Friday?

Sie stieg zur Mittagszeit um rund vier Prozent auf etwa 254 Dollar.

Was erwartet Adobe für den Cyber Monday?

US-Online-Umsätze von 15,1 Milliarden Dollar, ein Plus von 6,2 Prozent.

Wann findet die AWS-Konferenz statt?

Die Keynote der re:Invent ist für den 1. Dezember 2026 angesetzt.