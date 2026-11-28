Black Friday ist Amazons Bühne – und die Börse spielte mit. Am verkürzten Handelstag nach Thanksgiving stieg die Amazon Aktie um rund vier Prozent auf etwa 254 Dollar. Die Online-Umsätze in den USA sind auf Rekordkurs, und am Montag folgt mit dem Cyber Monday der umsatzstärkste Online-Shoppingtag des Jahres. Für die Amazon Aktie beginnt eine entscheidende Woche.
Amazon Aktie: Plus 4 Prozent am Black Friday – und jetzt kommt der Cyber Monday
Online-Umsätze auf Rekordkurs, Kurssprung zum Wochenschluss, AWS-Konferenz am 1. Dezember. Die Amazon Aktie startet mit Rückenwind in die wichtigsten Shopping-Tage des Jahres.
Amazon.com, Inc. · ISIN: US0231351067 · WKN: 906866 · Handelssymbol: AMZ · US-Handelssymbol: AMZN
Der Black Friday
Rekordkurs im Onlinehandel
Adobe hatte für den Black Friday 2026 US-Online-Umsätze von 12,9 Milliarden Dollar prognostiziert, ein Plus von 9,2 Prozent. Erste Daten deuteten darauf hin, dass die Online-Umsätze die Marke von 13 Milliarden Dollar übertreffen könnten. Für die gesamte Weihnachtssaison vom 1. November bis 31. Dezember erwartet Adobe Online-Umsätze von 275,1 Milliarden Dollar, 6,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Cyber Monday soll mit 15,1 Milliarden Dollar der größte Online-Shoppingtag der Saison bleiben. Die Amazon Aktie profitierte am Freitag von diesen Signalen.
Für Amazon ist das Weihnachtsgeschäft Pflicht, die Cloud die Kür. Für die Amazon Aktie zählt in der kommenden Woche beides: der Cyber Monday und die AWS-Konferenz.
Der nächste Termin
AWS rückt in den Fokus
Am 1. Dezember hält Amazon die Keynote seiner Cloud-Konferenz re:Invent ab. Anleger erwarten Neuigkeiten zu KI-Diensten und Rechenkapazitäten, denn AWS ist der wichtigste Gewinnbringer des Konzerns.
Goldman Sachs hält am Kursziel von 370 Dollar fest. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Wie entwickelte sich die Amazon Aktie am Black Friday?
Sie stieg zur Mittagszeit um rund vier Prozent auf etwa 254 Dollar.
Was erwartet Adobe für den Cyber Monday?
US-Online-Umsätze von 15,1 Milliarden Dollar, ein Plus von 6,2 Prozent.
Wann findet die AWS-Konferenz statt?
Die Keynote der re:Invent ist für den 1. Dezember 2026 angesetzt.
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