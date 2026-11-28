Amazon Aktie: Mehr als 13 Milliarden Dollar an einem Tag – der Black-Friday-Rekord und sein größter Profiteur

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:42 3 Min.

Die US-Verbraucher haben am Black Friday online so viel ausgegeben wie nie. Die Amazon Aktie führte den Dow Jones an. Was die Rekordzahlen sagen – und was sie verschweigen.

Bild: Amazon

Inflation, hohe Spritpreise, eine Notenbank vor der nächsten Zinserhöhung – und trotzdem klicken die Amerikaner wie nie zuvor auf „Kaufen“. Am Black Friday gaben US-Verbraucher online nach Hochrechnungen erstmals mehr als 13 Milliarden US-Dollar an einem einzigen Tag aus. Die Amazon Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei 254,12 US-Dollar, ein Plus von 3,96 Prozent. Kein Wert im Dow Jones legte stärker zu. Amazon.com, Inc. · ISIN: US0231351067 · WKN: 906866 · Handelssymbol: AMZ · US-Handelssymbol: AMZN erwartete US-Onlineausgaben am Black Friday, Rekord 13,0–13,4 Mrd. $ Plus bis 18:30 Uhr Ostküstenzeit gegenüber dem Vorjahr +12,8 % Prognose für den Cyber Monday 15,1 Mrd. $ Schlusskurs der Amazon Aktie, plus 3,96 Prozent 254,12 $ Quelle : Reuters unter Berufung auf Branchendaten zum US-Onlinehandel, 27. November 2026; Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Der Rekord fällt höher aus als gedacht Bis 18:30 Uhr Ostküstenzeit hatten US-Verbraucher am Black Friday online bereits 9,7 Milliarden US-Dollar ausgegeben, 12,8 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Für den gesamten Tag wird ein Wert zwischen 13,0 und 13,4 Milliarden US-Dollar erwartet. Die im September veröffentlichte Prognose von 12,9 Milliarden wäre damit übertroffen, der Vorjahresrekord von 11,8 Milliarden deutlich. Schon der Feiertag Thanksgiving brachte mit 7,1 Milliarden US-Dollar einen Bestwert. Für Samstag und Sonntag werden 6,1 und 6,4 Milliarden US-Dollar erwartet, für den Cyber Monday 15,1 Milliarden – ein Plus von 6,2 Prozent. Die gesamte Einkaufswoche könnte 47,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Einordnung Online voll, in den Läden leerer Die Kehrseite zeigt sich im stationären Handel. Berichten zufolge ging die Kundenfrequenz in den Geschäften zurück, Käufer empfanden die Rabatte als magerer als angekündigt. Für die gesamte Feiertagssaison wird ein Ausgabenplus von 5,4 Prozent erwartet, inflationsbereinigt bleiben davon 2,8 Prozent. Die Verschiebung ins Netz spielt dem größten Onlinehändler der Welt in die Karten. Hinzu kommt ein zweiter Treiber, der mit Weihnachten nichts zu tun hat: das Cloud-Geschäft. Ende Oktober wurde bekannt, dass ein großer US-Mobilfunkkonzern seine Partnerschaft mit Amazons Cloud-Sparte um einen Vertrag für KI-Infrastruktur im Volumen von mehr als zwei Milliarden US-Dollar erweitert. Für die Bewertung der Amazon Aktie ist dieses Geschäft wichtiger als jeder einzelne Verkaufstag. Was für die Amazon Aktie spricht Rekordausgaben im Onlinehandel, starke Vorgaben für den Cyber Monday und wachsende Nachfrage nach Cloud- und KI-Kapazität. Was dagegen spricht Ein Teil des Wachstums ist Inflation, eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember gilt als wahrscheinlich, und hohe Investitionen in Rechenzentren belasten den freien Cashflow. Häufige Fragen zur Amazon Aktie Wo steht die Amazon Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 254,12 US-Dollar (plus 3,96 Prozent) und war stärkster Wert im Dow Jones. Wie viel wurde am Black Friday online ausgegeben?

Nach Hochrechnungen zwischen 13,0 und 13,4 Milliarden US-Dollar in den USA – ein Rekord. Sind das Umsätze von Amazon?

Nein. Die Zahlen beziehen sich auf den gesamten US-Onlinehandel. Amazon veröffentlicht keine Tagesumsätze. Fazit: Starkes Signal, begrenzte Aussagekraft Die Amazon Aktie profitiert von einem Black Friday, der die Erwartungen übertroffen hat. Für das Gesamtbild zählen aber der Cyber Monday, die Marge im Weihnachtsquartal und die Entwicklung der Cloud-Sparte. Die Antwort darauf gibt es erst mit den Quartalszahlen.

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