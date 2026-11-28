Inflation, hohe Spritpreise, eine Notenbank vor der nächsten Zinserhöhung – und trotzdem klicken die Amerikaner wie nie zuvor auf „Kaufen“. Am Black Friday gaben US-Verbraucher online nach Hochrechnungen erstmals mehr als 13 Milliarden US-Dollar an einem einzigen Tag aus. Die Amazon Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei 254,12 US-Dollar, ein Plus von 3,96 Prozent. Kein Wert im Dow Jones legte stärker zu.
Amazon Aktie: Mehr als 13 Milliarden Dollar an einem Tag – der Black-Friday-Rekord und sein größter Profiteur
Die US-Verbraucher haben am Black Friday online so viel ausgegeben wie nie. Die Amazon Aktie führte den Dow Jones an. Was die Rekordzahlen sagen – und was sie verschweigen.
Amazon.com, Inc. · ISIN: US0231351067 · WKN: 906866 · Handelssymbol: AMZ · US-Handelssymbol: AMZN
Die Zahlen
Der Rekord fällt höher aus als gedacht
Bis 18:30 Uhr Ostküstenzeit hatten US-Verbraucher am Black Friday online bereits 9,7 Milliarden US-Dollar ausgegeben, 12,8 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Für den gesamten Tag wird ein Wert zwischen 13,0 und 13,4 Milliarden US-Dollar erwartet. Die im September veröffentlichte Prognose von 12,9 Milliarden wäre damit übertroffen, der Vorjahresrekord von 11,8 Milliarden deutlich.
Schon der Feiertag Thanksgiving brachte mit 7,1 Milliarden US-Dollar einen Bestwert. Für Samstag und Sonntag werden 6,1 und 6,4 Milliarden US-Dollar erwartet, für den Cyber Monday 15,1 Milliarden – ein Plus von 6,2 Prozent. Die gesamte Einkaufswoche könnte 47,5 Milliarden US-Dollar erreichen.
Der Rekord ist echt, aber er ist nominal. Ein Teil des Zuwachses sind schlicht höhere Preise. Wer ihn als Beweis für einen unverwüstlichen Konsumenten liest, liest zu viel hinein.
Die Einordnung
Online voll, in den Läden leerer
Die Kehrseite zeigt sich im stationären Handel. Berichten zufolge ging die Kundenfrequenz in den Geschäften zurück, Käufer empfanden die Rabatte als magerer als angekündigt. Für die gesamte Feiertagssaison wird ein Ausgabenplus von 5,4 Prozent erwartet, inflationsbereinigt bleiben davon 2,8 Prozent. Die Verschiebung ins Netz spielt dem größten Onlinehändler der Welt in die Karten.
Hinzu kommt ein zweiter Treiber, der mit Weihnachten nichts zu tun hat: das Cloud-Geschäft. Ende Oktober wurde bekannt, dass ein großer US-Mobilfunkkonzern seine Partnerschaft mit Amazons Cloud-Sparte um einen Vertrag für KI-Infrastruktur im Volumen von mehr als zwei Milliarden US-Dollar erweitert. Für die Bewertung der Amazon Aktie ist dieses Geschäft wichtiger als jeder einzelne Verkaufstag.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Wo steht die Amazon Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 254,12 US-Dollar (plus 3,96 Prozent) und war stärkster Wert im Dow Jones.
Wie viel wurde am Black Friday online ausgegeben?
Nach Hochrechnungen zwischen 13,0 und 13,4 Milliarden US-Dollar in den USA – ein Rekord.
Sind das Umsätze von Amazon?
Nein. Die Zahlen beziehen sich auf den gesamten US-Onlinehandel. Amazon veröffentlicht keine Tagesumsätze.
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