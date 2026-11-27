Der Analysedienst Trefis hat nachgerechnet: Über 26 Jahre hinweg stieg die Amazon-Aktie im Zeitraum vom Mittwoch vor Thanksgiving bis zum Freitag danach in 14 Jahren und fiel in 12. Die mittlere Veränderung lag bei 0,03 %. Der Wert der Aktie hängt weniger an einem einzelnen Tag als am gesamten Weihnachtsquartal, das 2025 rund 31 % des operativen Gewinns lieferte. Für Anleger wichtiger als die Schlagzeilen vom Black Friday sind darum die Zahlen zum Jahresabschluss und die Rendite der KI-Investitionen.