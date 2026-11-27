Die Amazon-Aktie (ISIN US0231351067, WKN 906866, Symbol AMZ, US-Symbol AMZN) zählt vorbörslich zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut vorbörslicher Kursanzeige (Stand 27.11.2026, 10:16 Uhr) steigt der Online-Händler um 7,44 US-Dollar beziehungsweise 3,04 % auf 251,87 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie 3,12 % tiefer bei 244,43 US-Dollar geschlossen.
Amazon-Aktie ist vorbörslich Dow Jones Gewinner: Black Friday startet mit Rückenwind
Die Amazon-Aktie steigt vorbörslich 3,04 % auf 251,87 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Gewinnern. Pünktlich zum Höhepunkt der Rabattaktionen erholt sich der Online-Händler vom Kursrutsch am Mittwoch.
Dow Jones Gewinner Nr. 4
Warum die Amazon-Aktie vorbörslich zulegt
Den Kursgewinn der Amazon-Aktie erklären Marktumfeld und Kalender: Am Freitag beginnt in den USA das Weihnachtsgeschäft.
Technologiewerte erholen sich
Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am frühen Morgen rund 2,9 % im Plus. Nach dem Ausverkauf bei KI-Aktien am Mittwoch greifen Anleger wieder zu – Amazon legte laut TokenPost zu Beginn des vorbörslichen Handels mehr als 3 % zu.
Der Black-Friday-Hauptakt läuft
Amazon hat seine Black-Friday-Woche am 19. November gestartet. Das Hauptereignis geht seit dem frühen Morgen des 27. November online, Cyber Monday folgt am 30. November. An beiden Tagen gibt es zwei neue Angebotsrunden.
Starke Geschäftszahlen
Die Cloud-Sparte AWS wuchs im dritten Quartal laut XTB um 39 %, die operative Marge erreichte einen Rekordwert. Belastend wirken die hohen Investitionen, die den freien Mittelzufluss drücken.
Beteiligung an Anthropic
Amazon hält rund 14,7 % am KI-Entwickler Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT). Der Börsenkurs von Anthropic wirkt sich damit auf den Wert der Beteiligung aus.
Wichtig für die Einordnung: Vorbörsliche Kurse entstehen im dünnen Handel. Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Der Black Friday bewegt die Aktie selten
Der Analysedienst Trefis hat nachgerechnet: Über 26 Jahre hinweg stieg die Amazon-Aktie im Zeitraum vom Mittwoch vor Thanksgiving bis zum Freitag danach in 14 Jahren und fiel in 12. Die mittlere Veränderung lag bei 0,03 %. Der Wert der Aktie hängt weniger an einem einzelnen Tag als am gesamten Weihnachtsquartal, das 2025 rund 31 % des operativen Gewinns lieferte. Für Anleger wichtiger als die Schlagzeilen vom Black Friday sind darum die Zahlen zum Jahresabschluss und die Rendite der KI-Investitionen.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Warum ist die Amazon-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner?
Nach dem Kursrutsch am Mittwoch erholen sich Technologiewerte. Zudem startet der Hauptakt der Black-Friday-Aktionen.
Wie hoch steht die Amazon-Aktie vorbörslich?
Laut Kursanzeige bei 251,87 US-Dollar, 3,04 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (244,43 US-Dollar).
Wann ist Cyber Monday 2026?
Am 30. November. Amazons Aktionswoche läuft vom 19. bis zum 30. November.
Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866. Handelssymbol in Deutschland AMZ, in den USA AMZN (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- WKN
- 906866
- Handelssymbol
- AMZ
- US-Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- Kurs
- 251,87 US-Dollar vorbörslich (+3,04 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 4 (vorbörslich) am 27.11.2026
Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Kursanzeige, Stand 10:16 Uhr
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