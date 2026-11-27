Warum fiel die Amazon Aktie am Mittwoch?

Neue Zollpläne der US-Regierung und Zweifel an den KI-Investitionen belasteten.

Wie lange läuft der Black Friday bei Amazon?

Die Black-Friday-Woche läuft vom 19. bis 30. November.

Was sagen Analysten?

Die UBS nennt 340 Dollar, der Durchschnitt liegt bei rund 321 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Amazon Aktie?

ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN.