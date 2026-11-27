Ausgerechnet vor dem wichtigsten Shopping-Tag des Jahres steht die Amazon Aktie unter Druck. Am Mittwoch fiel sie um 3,1 Prozent auf 244,43 Dollar und war hinter Nvidia der zweitgrößte Verlierer im Dow Jones. Belastet haben neue Zollpläne der US-Regierung und Zweifel an den Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren. Heute ist Black Friday, die Wall Street handelt nur verkürzt bis 19 Uhr deutscher Zeit.
Amazon Aktie: Heute ist Black Friday – kann das wichtigste Shopping-Wochenende den 3-Prozent-Rutsch drehen?
Zweitgrößter Verlierer im Dow Jones am Mittwoch, neue Zollpläne, Zweifel an den KI-Milliarden: Die Amazon Aktie geht angeschlagen in den Black Friday. Dabei läuft die größte Rabattwoche des Jahres. Die große Analyse: was das Weihnachtsgeschäft bringen kann, was die Analysten sagen und wo die Risiken liegen.
Die Stammdaten: Die Amazon Aktie trägt die ISIN US0231351067 und die WKN 906866. In Deutschland lautet das Handelssymbol AMZ, in den USA das US-Handelssymbol AMZN an der Nasdaq.
Der Tag
Zwei Angebotswellen, Millionen Deals
Amazons Black-Friday-Woche läuft seit dem 19. November und endet am Cyber Monday, dem 30. November. Erstmals gibt es am Black Friday und am Cyber Monday jeweils zwei Angebotswellen. Für den Ansturm hat Amazon in den USA mehr als 300.000 Saisonkräfte eingestellt. Für die Amazon Aktie ist das Weihnachtsquartal traditionell das wichtigste des Jahres.
Der Black Friday füllt die Kassen. Über den Kurs der Amazon Aktie entscheidet aber, wie viel die Cloud verdient.
Die Analysten
Kaufempfehlungen mit Abstrichen
Die UBS rät mit einem Kursziel von 340 Dollar zum Kauf, hat ihre Erwartungen an das Wachstum der Cloud-Sparte AWS für 2027 aber gesenkt. Das durchschnittliche Kursziel der Wall Street liegt bei rund 321 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Cloud wuchs im dritten Quartal um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar. Gleichzeitig drücken Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar in diesem Jahr den freien Mittelzufluss, über zwölf Monate lag er bei minus 42,4 Milliarden Dollar. Vom 52-Wochen-Hoch bei 287,20 Dollar ist die Aktie rund 15 Prozent entfernt.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Warum fiel die Amazon Aktie am Mittwoch?
Neue Zollpläne der US-Regierung und Zweifel an den KI-Investitionen belasteten.
Wie lange läuft der Black Friday bei Amazon?
Die Black-Friday-Woche läuft vom 19. bis 30. November.
Was sagen Analysten?
Die UBS nennt 340 Dollar, der Durchschnitt liegt bei rund 321 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Amazon Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN.
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