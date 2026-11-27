Die Amazon-Aktie (Nasdaq: AMZN, ISIN US0231351067) gehört am verkürzten Black-Friday-Handel an der Wall Street zu den Gewinnern: Zur Mittagszeit in New York legte der Kurs um rund 4 Prozent auf etwa 254 Dollar zu, nach einem Schlusskurs von rund 244 Dollar am Vortag. Es ist die Gegenbewegung auf eine Woche, in der KI-Sorgen die Tech-Werte gedrückt hatten.
Amazon-Aktie: Black Friday hebt den Kurs um 4 Prozent – reicht der Rückenwind bis zur re:Invent?
Die Amazon-Aktie springt am Black Friday um rund 4 Prozent auf etwa 254 Dollar. Goldman hält am Kursziel 370 Dollar fest – was bringt AWS am 1. Dezember?
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- Symbol
- AMZN (Nasdaq)
- ISIN
- US0231351067
- Nächster Termin
- AWS re:Invent, Keynote am 1. Dezember 2026
Stand: 27.11.2026, Kurs: Zwischenstand New York am Black Friday
Warum steigt die Amazon-Aktie am Black Friday?
Den Anlass liefert der wichtigste Verkaufstag des Jahres selbst. Der Marktbericht der Nachrichtenseite The Motley Fool führt den Kurssprung auf die starke Nachfrage beim Black-Friday-Geschäft zurück. Dazu kommt eine breite Erholung: Der Nasdaq legte im Mittagshandel deutlich zu, Chip- und KI-Werte erholten sich von der Novemberschwäche. Amazon profitiert damit doppelt, als Einzelhändler und als Cloud-Konzern.
Für Anleger zählt dabei weniger der einzelne Handelstag als die Frage, ob sich die Kaufstimmung der Verbraucher bestätigt. Belastbare Zahlen zu Amazons eigenem Umsatz an den Aktionstagen liegen noch nicht vor.
Was sagen Analysten zur Amazon-Aktie und zum Kursziel?
Goldman Sachs hat laut einem Bericht von TheStreet vom 26. November das Urteil „Kaufen“ für die Amazon-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 370 Dollar bestätigt. Gemessen am Schlusskurs vom 24. November (252,29 Dollar) entspricht das einem Abstand von rund 47 Prozent. Die Bank nennt zwei Treiber: das Cloud-Geschäft und die neue KI-Einkaufshilfe.
|Szenario
|Kurs je Aktie
|Bärenfall
|190 USD
|Basisziel
|370 USD
|Bullenfall
|500 USD
Die Szenarien stammen von Goldman Sachs. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Empfehlung ab.
Quelle: TheStreet (26.11.2026) über News Minimalist; Einschätzungen von Goldman Sachs, nicht von aktiencheck.de
Die Spanne zeigt, wie weit die Erwartungen auseinanderliegen. Wer die Amazon-Aktie beobachtet, sollte das Kursziel der Analysten als Szenario lesen, nicht als Versprechen.
Wie stark ist AWS, und wie viel steckt im Auftragsbestand?
Die Cloud-Sparte Amazon Web Services wuchs im dritten Quartal laut dem Goldman-Bericht um 39 Prozent zum Vorjahr; für die Jahre bis 2028 rechnet die Bank mit jährlichen Zuwächsen von über 40 Prozent. Der Auftragsbestand lag zum Quartalsende bei 578 Milliarden Dollar. Das ist der Rückhalt für die hohen Investitionen in Rechenzentren, die die Anleger in den vergangenen Wochen verunsichert haben: Wer Milliarden in Chips und Strom steckt, muss die Auslastung nachweisen.
Was bringt Alexa für den Amazon-Aktien-Kurs?
Der zweite Baustein ist „Alexa for Shopping“. Goldman schätzt, dass die KI-Einkaufshilfe 2025 rund 12 Milliarden Dollar zusätzlichen Umsatz erzeugt hat, 2026 sollen es 16 Milliarden Dollar sein (plus 33 Prozent), bei einer Konversionsrate von 16 Prozent. Das sind Schätzungen der Bank, keine von Amazon bestätigten Zahlen.
Gelingt es Amazon, Suche, Beratung und Kauf in einem Dialog zu bündeln, würde das den Handel verändern, auch weil Werbeerlöse und Marktplatzgebühren am gleichen Kunden hängen. Ob das Margen oder nur Umsatz bringt, wird erst die nächste Quartalsberichtsrunde zeigen.
Wie hoch ist die Amazon-Aktie bewertet?
Nach dem Goldman-Bericht liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 23,5 und damit etwa 58 Prozent unter dem Zehnjahresmedian des Konzerns. Der Abschlag erklärt, warum die Aktie auf Erholungen so schnell reagiert, er erklärt aber auch, warum Anleger skeptisch bleiben: Der Markt preist die Frage ein, wie viel der Cloud-Investitionen am Ende als freier Cashflow ankommt.
Was kommt als Nächstes für die Amazon-Aktie?
Der nächste feste Termin ist die Keynote der AWS-Entwicklerkonferenz re:Invent am 1. Dezember. Anleger achten dort auf neue KI-Chips, Preismodelle und Kundenankündigungen. Am selben Tag stehen in den USA Arbeitsmarktdaten (JOLTS) an, am 9. Dezember folgt die Zinsentscheidung der Fed.
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Amazon-Aktie am Black Friday? Zur Mittagszeit in New York lag der Kurs bei rund 254 Dollar, etwa 4 Prozent über dem Vortag.
Welches Kursziel haben Analysten für die Amazon-Aktie? Goldman Sachs nennt 370 Dollar bei Urteil „Kaufen“ und hält 190 Dollar (Bärenfall) und 500 Dollar (Bullenfall) für möglich.
Welcher Termin steht als Nächstes bei der Amazon-Aktie an? Am 1. Dezember hält AWS die Keynote der Entwicklerkonferenz re:Invent; am 9. Dezember folgt die Fed-Zinsentscheidung.
Warum ist die Amazon-Aktie zuletzt gefallen? Vor dem Black Friday lasteten KI-Investitionen und der Zinsanstieg auf Tech-Werten; Medienberichten zufolge gab die Aktie fünf Handelstage in Folge nach.
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