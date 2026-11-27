Den Anlass liefert der wichtigste Verkaufstag des Jahres selbst. Der Marktbericht der Nachrichtenseite The Motley Fool führt den Kurssprung auf die starke Nachfrage beim Black-Friday-Geschäft zurück. Dazu kommt eine breite Erholung: Der Nasdaq legte im Mittagshandel deutlich zu, Chip- und KI-Werte erholten sich von der Novemberschwäche. Amazon profitiert damit doppelt, als Einzelhändler und als Cloud-Konzern.

Für Anleger zählt dabei weniger der einzelne Handelstag als die Frage, ob sich die Kaufstimmung der Verbraucher bestätigt. Belastbare Zahlen zu Amazons eigenem Umsatz an den Aktionstagen liegen noch nicht vor.