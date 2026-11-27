Warum ist die Amadeus-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Amadeus-Aktie stieg um 1,39 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Erholung der Technologiewerte und die feste Wall Street halfen dem Softwarekonzern.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Amadeus-Aktie?

Die ISIN lautet ES0109067019, die WKN A1CXN0. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AI3A gehandelt, in den USA unter AMADF (OTC).

Wie stark ist die Amadeus-Aktie am Freitag gestiegen?

Die Amadeus-Aktie schloss bei 62,76 Euro und damit 1,39 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (61,90 Euro).

Was erwartet Amadeus für 2026?

Wegen der Folgen des Konflikts im Nahen Osten rechnet Amadeus für 2026 mit Werten am unteren Ende der eigenen Prognose.