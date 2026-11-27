Die Amadeus-Aktie (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, deutsches Handelssymbol: AI3A, US-Handelssymbol: AMADF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 62,76 Euro und damit 1,39 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Amadeus damit Platz 16. Am Morgen hatte die Aktie noch 0,23 Prozent im Minus gelegen.
Amadeus-Aktie IBEX 35 Gewinner: Reisetechnologie-Konzern dreht ins Plus – Wall Street und Tech-Erholung helfen
Die Amadeus-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Am Morgen noch im Minus, schloss der Reisetechnologie-Konzern 1,39 Prozent höher bei 62,76 Euro. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Technologiewerte erholten sich am Freitag. Auch die Amadeus-Aktie drehte im Tagesverlauf ins Plus.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Amadeus-Aktie ins Plus dreht
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Nach unserer Einschätzung half vor allem die Erholung der Technologiewerte: Laut Reuters beruhigte sich die Lage im KI-Sektor, und die Nasdaq legte am Nachmittag rund 1,9 Prozent zu. Amadeus wird als Softwarekonzern oft mit diesem Sektor gehandelt. Mit Öffnung der US-Börsen drehte die Aktie ins Plus.
Tech-Erholung
Die Nasdaq gewann am Nachmittag rund 1,9 Prozent.
Ruhe im KI-Sektor
Die Nervosität bei KI-Werten ließ nach.
Wende am Nachmittag
Am Morgen lag die Aktie noch leicht im Minus.
Das Unternehmen
Amadeus: Technik für die Reisebranche
Amadeus mit Sitz in Madrid betreibt eines der größten Buchungssysteme der Reisebranche und liefert Software für Fluggesellschaften, Flughäfen und Hotels. Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 5,5 Prozent, der Gewinn um 5,7 Prozent auf 381,4 Millionen Euro. Wegen der Folgen des Konflikts im Nahen Osten erwartet Amadeus für 2026 Werte am unteren Ende der eigenen Prognose. Zugleich baut der Konzern Partnerschaften im Bereich Künstliche Intelligenz aus.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Amadeus-Aktie
Warum ist die Amadeus-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Amadeus-Aktie stieg um 1,39 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Erholung der Technologiewerte und die feste Wall Street halfen dem Softwarekonzern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Amadeus-Aktie?
Die ISIN lautet ES0109067019, die WKN A1CXN0. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AI3A gehandelt, in den USA unter AMADF (OTC).
Wie stark ist die Amadeus-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Amadeus-Aktie schloss bei 62,76 Euro und damit 1,39 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (61,90 Euro).
Was erwartet Amadeus für 2026?
Wegen der Folgen des Konflikts im Nahen Osten rechnet Amadeus für 2026 mit Werten am unteren Ende der eigenen Prognose.
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