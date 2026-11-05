Alzchem Group Aktie stürzt um 5 Prozent ab! BlackRock verschärft Wette auf fallende Kurse!

Die Alzchem Group-Aktie gerät kräftig unter Druck! Die Papiere des deutschen Spezialchemieunternehmens verlieren 5,22 Prozent und fallen auf 145,20 Euro. Doch während Anleger den deutlichen Kursrückgang verdauen müssen, sorgt eine bemerkenswerte Entwicklung bei den institutionellen Leerverkaufspositionen für zusätzliche Spannung. BlackRock Financial Management, Inc. hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von 0,51 auf 0,60 Prozent erhöht. Das entspricht einer Aufstockung des bisherigen Short-Engagements um rund 17,6 Prozent. Gleichzeitig ist mit Citadel Advisors LLC ein weiterer bekannter institutioneller Leerverkäufer vertreten. Die beiden zuletzt gemeldeten Positionen summieren sich auf 1,10 Prozent des ausgegebenen Alzchem-Aktienkapitals. Warum erhöht BlackRock seine Wette auf fallende Kurse, während die Aktie bereits deutlich nachgibt? Und könnte die Entwicklung für den Spezialchemiekonzern zum Warnsignal werden oder entstehen nach dem Kursrückgang neue Chancen?