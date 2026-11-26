Der Kern ist ein Bestandsproblem. Laut Reuters-Angaben (zitiert von Whistlebuzz, Stand 10. November) sind die Aluminiumvorräte in den LME-Lagern seit Kriegsbeginn Ende Februar um 51 Prozent gefallen. Am 16. November lag der Gesamtbestand bei 224.150 Tonnen, davon 22.125 Tonnen zur Auslieferung gekündigt (Discovery Alert, mit Verweis auf LME-Daten). Fast das gesamte offene Primärmetall ist russischen Ursprungs – 99,98 Prozent laut Fastmarkets. Ein Marktbeobachter von Wood Mackenzie wird so zitiert, dass der LME-Preis faktisch der Preis für russisches Aluminium sei.

Dazu kommen Angebotsausfälle: Laut Reuters (Discovery Alert) haben beschädigte Hütten am Golf die Produktion auf Jahressicht um rund 2 Millionen Tonnen gesenkt. China begrenzt die Kapazität bei etwa 45 Millionen Tonnen pro Jahr, die tatsächliche Produktion lag über 46 Millionen Tonnen. In den USA hat ein 50-Prozent-Zoll weitere Schließungen nicht verhindert, in Europa drücken hohe Strompreise die Auslastung.