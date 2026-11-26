Der Aluminiumpreis liegt am Donnerstagabend bei rund 2.880 US-Dollar je Tonne und damit 1,5 Prozent im Plus (wallstreetONLINE, 26.11.2026, 17:29 Uhr MEZ). Hinter dem scheinbar ruhigen Preis steckt die größte Verknappung am Londoner Markt seit Jahrzehnten: Der Aufschlag für sofort lieferbares Aluminium gegenüber dem Drei-Monats-Kontrakt sprang laut CNBC-Bericht (nach Whistlebuzz) auf 405 Dollar je Tonne, den höchsten Wert seit 1988. Dann griff die Londoner Metallbörse LME ein – und der Spread schrumpfte auf 89 Dollar.
Aluminiumpreis: Der größte Engpass seit 1988 – LME greift ein, Spread fällt auf 89 Dollar – ist der Squeeze vorbei?
Die Lagerbestände der Londoner Metallbörse LME sind auf einen Bruchteil geschmolzen, der Aufschlag für sofort lieferbares Aluminium erreichte 405 Dollar je Tonne. Dann griff die LME ein. Aluminiumpreis, Ursachen, Folgen für Aluminium-Aktien.
Für den Rohstoffmarkt ist Aluminium damit das zweite Signal einer physischen Knappheit neben dem Öl. Industriemetalle wie Aluminium leiden und profitieren zugleich vom Iran-Krieg: Der Nahe Osten liefert nach den Angaben etwa 9 Prozent der weltweiten Produktion. Für Anleger in Aluminium-Aktien und Industriewerten ist wichtig, was sich hinter dem Preisanstieg verbirgt.
Industriemetalle
Warum ist der Aluminiumpreis in London so angespannt?
Der Kern ist ein Bestandsproblem. Laut Reuters-Angaben (zitiert von Whistlebuzz, Stand 10. November) sind die Aluminiumvorräte in den LME-Lagern seit Kriegsbeginn Ende Februar um 51 Prozent gefallen. Am 16. November lag der Gesamtbestand bei 224.150 Tonnen, davon 22.125 Tonnen zur Auslieferung gekündigt (Discovery Alert, mit Verweis auf LME-Daten). Fast das gesamte offene Primärmetall ist russischen Ursprungs – 99,98 Prozent laut Fastmarkets. Ein Marktbeobachter von Wood Mackenzie wird so zitiert, dass der LME-Preis faktisch der Preis für russisches Aluminium sei.
Dazu kommen Angebotsausfälle: Laut Reuters (Discovery Alert) haben beschädigte Hütten am Golf die Produktion auf Jahressicht um rund 2 Millionen Tonnen gesenkt. China begrenzt die Kapazität bei etwa 45 Millionen Tonnen pro Jahr, die tatsächliche Produktion lag über 46 Millionen Tonnen. In den USA hat ein 50-Prozent-Zoll weitere Schließungen nicht verhindert, in Europa drücken hohe Strompreise die Auslastung.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Aluminium je Tonne
|2.880 USD
|26.11., 17:29 Uhr
|Spread Cash/3 Monate, Spitze
|405 USD
|Montag (laut CNBC-Umschreibung)
|Spread nach LME-Regeländerung
|89 USD
|Donnerstagsschluss
|LME-Gesamtbestand
|224.150 t
|16.11.
|Zur Auslieferung gekündigt
|22.125 t
|16.11.
|Cash-Preis
|3.330 USD/t
|16.11.
|3-Monats-Preis
|3.018 USD/t
|16.11.
Zahlen stammen aus Sekundärquellen und unterschiedlichen Stichtagen.
Quelle: Discovery Alert (16.11.), Whistlebuzz/CNBC (26.11.), wallstreetONLINE (26.11.)
Was hat die LME getan, um den Squeeze zu entschärfen?
Die Börse änderte in dieser Woche ihre Regeln. Nach Whistlebuzz macht es die neue Regelung für Händler billiger, Lieferungen aufzuschieben, wenn sie von großen Positionsinhabern Metall leihen. Zusätzlich will die LME mehr Metall ins Lagerhaussystem holen: Lieferungen indonesischer Produzenten werden zugelassen, die Wartezeit für die Zertifizierung neuer Hütten wird verkürzt (so die Zusammenfassung der ING-Strategen). Die Wirkung war laut Bericht sofort sichtbar – der Spread fiel von 331,50 auf 89 Dollar je Tonne.
Die ING-Strategen schreiben laut Whistlebuzz in ihrer Notiz vom Donnerstag, dass sie erwarten, dass die Anspannung weiter nachlässt, auch wenn die Bestände historisch niedrig bleiben. Die LME selbst betont, eine Backwardation sei „nicht per se ungesund“ für den Markt. Wichtig: Der Bericht dazu stammt aus zweiter Hand, weil die CNBC-Originalmeldung nicht abrufbar war.
Wie geht es mit dem Aluminiumpreis 2027 weiter?
Hier gehen die Quellen auseinander – und eine Prognose von aktiencheck.de gibt es nicht. Morgan Stanley rechnet laut einem Reuters-Bericht mit 3.150 Dollar je Tonne in der zweiten Jahreshälfte 2026, 2.850 Dollar für 2027 und 2.800 Dollar für 2028 (Zitat über Discovery Alert, Datum der Studie nicht bekannt). Whistlebuzz nennt als erwartete Entwicklung den Wechsel in einen Überschuss 2027, wenn sich der Nahe Osten und Indonesien erholen. Wood Mackenzie hatte im April für 2026 ein Defizit von bis zu 4 Millionen Tonnen genannt. Alle diese Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Aussage der Redaktion.
Was bedeutet der Aluminium-Engpass für Aluminium-Aktien?
Hersteller und Weiterverarbeiter wie Alcoa, Norsk Hydro oder Constellium – hier nur als Beispiele der Branche genannt, ohne Kennzahlen aus den Quellen – sind von hohen Aluminiumpreisen direkt betroffen, aber unterschiedlich: Produzenten profitieren von steigenden Preisen, Verarbeiter leiden unter höheren Rohstoffkosten. Anleger sollten zudem auf Energiekosten, Absicherungsgeschäfte und die Regionen der Hütten achten. Auch ETFs und ETCs auf Aluminium bilden den Preis ab, bringen aber eigene Risiken mit.
Häufige Fragen zum Aluminiumpreis
Wie hoch ist der Aluminiumpreis aktuell? Am 26. November lag er laut wallstreetONLINE um 17:29 Uhr MEZ bei rund 2.880 US-Dollar je Tonne (plus 1,5 Prozent).
Was bedeutet Backwardation bei Aluminium? Das sofort lieferbare Metall kostet mehr als der Kontrakt in drei Monaten. Das signalisiert knappe Lager. Der Spread erreichte laut CNBC-Umschreibung 405 Dollar je Tonne.
Warum ist Aluminium knapp? Die Lager sind laut Reuters seit Kriegsbeginn Ende Februar um 51 Prozent geschrumpft, Hütten am Golf wurden beschädigt, der Anteil russischen Metalls in den Lagern ist fast 100 Prozent.
Gibt es eine Preisprognose von aktiencheck.de? Nein. Prognosen Dritter sind im Text mit Quelle genannt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.