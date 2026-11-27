Die Altria-Aktie (ISIN US02209S1033, WKN 200417, Handelssymbol MO, deutsches Kürzel PHM7) zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 74,92 US-Dollar. Das sind 1,36 US-Dollar oder 1,78 Prozent weniger als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Altria-Aktie: S&P 500 Verlierer im Risk-on-Markt
Die Altria-Aktie zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern, während Technologie- und Rohstoffwerte gefragt sind.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Altria-Aktie nachgibt
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Altria liegt am Freitag keine Unternehmensmeldung vor. Der Rückgang lässt sich nicht auf ein konkretes Ereignis zurückführen.
Risikofreudige Stimmung
Am Markt sind Technologie-, Chip- und Rohstoffwerte gefragt. Defensive Dividendentitel wie Altria können in solchen Phasen relativ zurückfallen.
Frühe Indikation
Die Werte stammen aus den ersten Minuten nach dem US-Start und können sich im Tagesverlauf ändern.
Einordnung
Was der Rücksetzer bedeutet
Altria gilt am Markt vor allem als Dividendenwert aus der Tabakbranche. Solche Aktien bewegen sich oft gegenläufig zu Wachstumswerten. Ein Abschlag von unter zwei Prozent ist im Verhältnis zu den Ausreißern des Tages begrenzt.
Häufige Fragen zur Altria-Aktie
Warum fällt die Altria-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; Umschichtungen aus defensiven Werten sind denkbar.
Wie stark verliert die Altria-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 1,78 Prozent auf 74,92 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.