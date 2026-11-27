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Altria Aktie: Kann der Konzern Imperial Brands stemmen? So urteilt Citi über die Finanzierung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:28 3 Min.

Citi sieht Vorteile in einem Kauf von Imperial Brands und belässt das Altria-Kursziel bei 72 USD.

Bild: Emrah Nas / Pexels

Die Altria-Aktie (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker: MO) fällt am Freitag um 9:16 Uhr US-Ostküstenzeit vorbörslich um 1,88 USD oder 2,46% auf 74,40 USD. Am Mittwoch, dem 25. November, habe sie zum Handelsschluss laut Kursstand von 16:02 Uhr noch bei 76,28 USD gelegen, ein Plus von 1,46 USD oder 1,95%. Am Donnerstag seien die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen geblieben. Das vorbörsliche Minus habe den Kursgewinn vom Mittwoch damit mehr als aufgezehrt. Inzwischen stehe eine Frage im Raum, die für Altria weit über den nächsten Handelstag hinausreiche: Was wäre der britische Wettbewerber Imperial Brands dem US-Tabakkonzern wert? Was Citi an Imperial Brands reizt Citi erkenne in einer möglichen Übernahme "beträchtliche strategische Logik". In ihrer Altria-Aktienanalyse nenne die Bank dafür zwei Gründe. Zum einen würde Imperial Brands das Geschäft mit klassischen Tabakprodukten geografisch breiter aufstellen. Für Altria hinge die Entwicklung dieses Geschäfts dann weniger stark davon ab, wie viele Zigaretten der Konzern auf seinem US-Heimatmarkt zu welchen Preisen verkaufen könne. Zum anderen brächte Imperial Brands bei Nikotinprodukten der nächsten Generation nach Einschätzung von Citi "dringend benötigte zusätzliche Größe". Für Altria wäre das gerade dort interessant, wo der Konzern neue Produkte entwickeln und in den Handel bringen müsse. Ließen sich Entwicklungs- und Vermarktungskosten auf einen größeren Absatz verteilen, könnte sich der Zukauf auch auf die Ertragskraft auswirken. Die beiden Zitate sind aus dem Englischen übersetzt. Was zwischen der Übernahmeidee und einem Angebot steht Altria habe am 26. November bestätigt, ein mögliches Angebot für Imperial Brands zu prüfen. Der britische Konzern habe am Freitagmorgen allerdings erklärt, es habe weder Gespräche gegeben noch sei ihm ein Übernahmevorschlag unterbreitet worden. Ein Kaufpreis, an dem Aktionäre die Rechnung prüfen könnten, liege damit noch nicht vor. Bei der Finanzierung sehe Citi keine Schwierigkeiten für Altria. Für die Aktionäre sei dennoch entscheidend, wie viel der Konzern für die erwarteten Vorteile zahlen müsste. Je höher eine mögliche Übernahmeprämie ausfalle, desto mehr müssten die neuen Geschäfte verdienen, damit sich der Kauf rechne. Wie Citi die Altria-Aktie bewertet Die Altria-Aktienanalyse unterscheide damit zwischen dem strategischen Nutzen eines möglichen Kaufs und der Bewertung der Aktie. Für Imperial Brands spreche aus Sicht von Citi die Chance, das klassische Tabakgeschäft zu verbreitern und bei neueren Produkten an Größe zu gewinnen. Für die Altria-Aktie bestätige die Bank ihr Rating "hold" und ihr Kursziel 72 USD. Selbst nach dem vorbörslichen Rückgang liege das Ziel noch 2,40 USD oder rund 3,2% unter dem Kurs von 74,40 USD. Teile den Artikel mit dem Freund, der bei jeder Übernahme als Erstes fragt: "Und was soll der Spaß kosten?" Diesmal ist er mit seiner Frage sogar früher dran als die Verkäuferseite. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 27. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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