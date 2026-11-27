Alphabet hat 95 Prozent seines Aktiendepots in SpaceX – und die Wette hat den Google-Konzern gerade 8 Milliarden Dollar gekostet

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:28 4 Min.

Kaum jemand weiß, dass der Google-Mutterkonzern einer der größten Aktionäre von SpaceX ist. Das Paket war Ende September 83,7 Milliarden Dollar wert und dominiert ein Depot mit 28 Aktien. Im dritten Quartal hat Alphabet nachgekauft und ist neu bei Qualcomm eingestiegen. Die wichtigsten Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was der Kursrückgang von SpaceX für den Gewinn bedeutet.

Bild: Google

Alphabet investiert seit Jahren in junge Unternehmen, über die Töchter GV und CapitalG und direkt aus der Konzernkasse. Was davon an US-Börsen notiert, muss der Konzern vierteljährlich offenlegen. Die Meldung zum 30. September zeigt 28 Aktien im Wert von 88,3 Milliarden Dollar. Fast alles davon ist eine einzige Position: 555 Millionen Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX. Wert der 28 gemeldeten Positionen 88,3 Mrd. $ Anteil von SpaceX 94,8 % sonstiges Ergebnis im dritten Quartal −8,2 Mrd. $ neue Positionen, darunter Qualcomm 3 Quelle : Form 13F von Alphabet zum 30. September 2026, eingereicht am 5./6. November 2026, nach Auswertungen von BusinessQuant und FourWeekMBA; Telefonkonferenz zum dritten Quartal Die Folgen Wenn eine Beteiligung den Konzerngewinn bewegt Wie groß die Position ist, zeigte sich in den Quartalszahlen. Weil der Kurs von SpaceX zwischen Juni und September fiel, musste Alphabet den Wert seiner Beteiligung herunterschreiben. Vorstandschef Sundar Pichai äußerte sich in der Telefonkonferenz nicht dazu. Die Erklärung lieferte Finanzchefin Anat Ashkenazi. Das operative Ergebnis stieg zwar um 30 Prozent auf 40,6 Milliarden Dollar, Nettogewinn und Gewinn je Aktie gingen wegen der Bewertung aber zurück. Das Depot Raumfahrt, Satelliten, Chips: die größten Positionen Drei Positionen kamen neu hinzu, drei wurden verkauft, darunter GitLab. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Alphabet Depot auf AktienCheck. 01 SpaceX – ISIN US84615Q1031 · US-Handelssymbol SPCX 555,0 Millionen Aktien im Wert von 83,7 Milliarden Dollar, 94,8 Prozent, um 3,85 Millionen Aktien aufgestockt. Google war früh bei SpaceX eingestiegen. Heute ist SpaceX auch Kunde und Partner bei KI-Rechenleistung. 02 CME Group – ISIN US12572Q1058 · US-Handelssymbol CME 3,48 Millionen Aktien im Wert von 913 Millionen Dollar, 1,0 Prozent. Der Börsenbetreiber nutzt die Cloud von Google. 03 Planet Labs – ISIN US72703X1063 · US-Handelssymbol PL 35,3 Millionen Aktien im Wert von 578 Millionen Dollar. Das Unternehmen fotografiert die Erde täglich aus dem All. 04 Arm – ISIN US0420682058 · US-Handelssymbol ARM 1,96 Millionen Aktien im Wert von 568 Millionen Dollar. Auf der Architektur von Arm beruhen auch Googles eigene Prozessoren. 05 Qualcomm – ISIN US7475251036 · US-Handelssymbol QCOM 2,98 Millionen Aktien im Wert von 548 Millionen Dollar, neu im Depot. Qualcomm liefert Chips für Android-Geräte. 06 AST SpaceMobile – ISIN US00217D1000 · US-Handelssymbol ASTS 8,94 Millionen Aktien im Wert von 526 Millionen Dollar. Das Unternehmen baut ein Satellitennetz für Mobilfunk direkt aufs Handy. Reduziert wurden der Krebsmittel-Entwickler Revolution Medicines (ISIN US76155X1000, US-Handelssymbol RVMD) und der Softwareanbieter Freshworks. Die Beteiligung am KI-Entwickler Anthropic steht nicht in dieser Meldung, weil Anthropic erst seit dem 19. November börsennotiert ist. Was Anleger beachten sollten Beim Schlusskurs vom 6. November war das SpaceX-Paket nur noch rund 74,5 Milliarden Dollar wert

Jede Kursbewegung von SpaceX schlägt direkt auf den Nettogewinn von Alphabet durch

13 der 28 Positionen sind kleine Biotech- und Softwarewerte mit hohem Einzelrisiko

Die Meldung zeigt den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Alphabet (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL

SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX

CME Group: ISIN US12572Q1058, WKN A0MW32, US-Handelssymbol CME

Planet Labs: ISIN US72703X1063, US-Handelssymbol PL

Arm (ADR): ISIN US0420682058, WKN A3EUCD, US-Handelssymbol ARM

Qualcomm: ISIN US7475251036, WKN 883121, Handelssymbol QCI, US-Handelssymbol QCOM

AST SpaceMobile: ISIN US00217D1000, US-Handelssymbol ASTS

Revolution Medicines: ISIN US76155X1000, US-Handelssymbol RVMD Fazit: Ein Tech-Konzern mit Raketenantrieb Wer Alphabet-Aktien hält, ist indirekt an SpaceX beteiligt, und zwar stärker, als vielen bewusst ist. Das Paket hat über Jahre hohe Buchgewinne geliefert und drückt nun erstmals sichtbar auf das Ergebnis. Der Rest des Depots verrät, wo Google strategisch mitreden will: bei Satelliten, Chips und Biotechnologie. Die Positionen zeigt künftig das Depot von Alphabet auf AktienCheck.

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