Die Alphabet Aktie schloss am 25. November bei 273,10 Dollar (-2,13 Prozent), intraday rutschte sie zeitweise auf rund 263 Dollar – ein Tief für zwölf Monate.
Alphabet Aktienanalyse: Cloud-Umsatz verdoppelt, Free Cashflow negativ, Kurs 31 Prozent unter dem Hoch – ist die Google-Aktie jetzt billig oder nur günstiger?
Die Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059) schloss am Mittwoch bei 273,10 Dollar, ein Minus von 2,1 Prozent. Die Alphabet Aktienanalyse beleuchtet Zahlen, Bewertung, Chipgerüchte und die Alphabet Aktienprognose des Analysten-Konsenses.
Alphabet Aktie im Fokus
Cloud boomt, Kurs bröckelt – was die Alphabet Aktie gerade bremst
Kurs unter Druck
Cloud verdoppelt
Im dritten Quartal wuchs Google Cloud um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand erreichte 561 Milliarden Dollar.
Cashflow im Minus
Bei Investitionen von 51,4 Milliarden Dollar im Quartal lag der freie Cashflow bei minus 9,1 Milliarden Dollar.
Chip-Gerücht
Ein nicht bestätigter Bericht, Google kürze Bestellungen seiner KI-Chips für 2027, belastet seit dem 20. November Zulieferer und Aktie.
Die Alphabet Aktie (Klasse A, GOOGL, ISIN US02079K3059) bleibt ein Opfer der KI-Skepsis: Am Mittwoch fiel sie an der Nasdaq um 2,13 Prozent auf 273,10 US-Dollar. Am Donnerstag ruht der US-Handel wegen Thanksgiving; auf Tradegate notierte die Aktie um 15:06 Uhr bei 250,55 Euro, ein Plus von 0,7 Prozent.
Diese Alphabet Aktienanalyse klärt, warum der Google-Mutterkonzern trotz Rekordumsätzen rund 31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von etwa 400 Dollar aus dem Mai liegt – und ob der Abschlag überzogen ist. Bevor es um die Alphabet Aktienprognose geht, lohnt der Blick auf die Auslöser.
Was ist bei der Alphabet Aktie passiert?
Mehrere Faktoren drücken auf den Kurs. Erstens der breite KI-Ausverkauf: Am Mittwoch gaben Nvidia (-3,9 Prozent), Amazon (-3,1 Prozent) und Oracle (-5,1 Prozent) nach. Zweitens ein Gerücht: Der Analyst Ming-Chi Kuo schrieb am 20. November, Google kürze seine Bestellungen für den KI-Chip TPU für 2027 um rund eine Million Stück, etwa 20 Prozent, und weiche teils auf einen MediaTek-Chip aus. Weder Google noch Zulieferer Broadcom bestätigten das; Broadcom verlor am 20. November rund 12 Prozent. Ob das Gerücht am 25. November noch Kursauslöser war, ist nicht belegt.
Drittens die Finanzierung: Am Mittwoch stiegen laut Marktberichten die Kosten der Kreditabsicherung für Alphabet auf ein Rekordhoch, dazu kommen hohe Investitionen und eine Inflation von 3,8 Prozent beim Preisindex der US-Notenbank. Seit dem Quartalsbericht Ende Oktober, als die Aktie an einem Tag rund 12 Prozent verlor, ist die Stimmung gedämpft.
Wie funktioniert das Geschäft hinter der Alphabet Aktie?
Alphabet verdient sein Geld zum größten Teil mit Werbung rund um die Google-Suche und YouTube. Dazu kommen die Cloud-Sparte Google Cloud, der KI-Bereich um das Modell Gemini, eigene Chips (TPU) und Beteiligungen wie SpaceX. Die Gemini-App hat laut Unternehmen eine Milliarde Nutzer. Google Cloud profitiert von Kunden, die eigene TPU-Chips nutzen: Fast 100 Kunden kaufen oder mieten sie, ein „bedeutender Umsatzsprung“ wird für 2027 erwartet.
Wie sind die Zahlen der Alphabet Aktie?
Im dritten Quartal (Bericht vom 28. Oktober) stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis legte um 30 Prozent auf 40,6 Milliarden Dollar zu, die Marge betrug 31,8 Prozent. Der Nettogewinn sank dagegen auf 26,2 Milliarden Dollar nach 35,0 Milliarden im Vorjahr, je Aktie 2,12 Dollar nach 2,87 Dollar – wegen eines unrealisierten Verlusts von 8,2 Milliarden Dollar auf die SpaceX-Beteiligung. Die Suche wuchs mit 12 Prozent auf 63,4 Milliarden Dollar langsamer als erhofft.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|127,6 Mrd. $
|+25 %
|Betriebsergebnis
|40,6 Mrd. $
|+30 %
|Suche und Sonstiges
|63,4 Mrd. $
|+12 %
|Google Cloud, Umsatz
|30,7 Mrd. $
|+103 %
|Nettogewinn
|26,2 Mrd. $
|-25 %
|Investitionen (Capex)
|51,4 Mrd. $
|–
|Freier Cashflow
|-9,1 Mrd. $
|–
Betriebsergebnis inklusive Cloud. Nettogewinn belastet durch unrealisierten Verlust von 8,2 Mrd. $ auf die SpaceX-Beteiligung. Zahlen gerundet.
Quelle: Alphabet, Unternehmensmitteilung und Telefonkonferenz vom 28.10.2026
Die Investitionen für 2026 plant Alphabet unverändert mit 195 bis 205 Milliarden Dollar; für 2027 stellt das Management „deutlich höher“ in Aussicht. Über die vergangenen zwölf Monate bleibt der freie Cashflow mit 19,7 Milliarden Dollar positiv. Die Dividende beträgt 0,22 Dollar je Aktie (Stichtag 7. Dezember, Zahlung 14. Dezember), die Rendite liegt bei rund 0,3 Prozent. Zur Finanzierung nutzte Alphabet zuletzt auch Anleihen mit 28,7 Milliarden Dollar Nettoerlös und ein Aktienprogramm über den Markt.
Ist die Alphabet Aktie billig? Bewertung im Vergleich
Der Konsens erwartet für 2026 einen bereinigten Gewinn von 13,09 Dollar je Aktie und für 2027 von 15,30 Dollar. Beim Kurs von 273,10 Dollar entspricht das einem KGV von rund 21 für 2026 und rund 18 für 2027; die erwartete Umsatz-Bewertung (KUV) liegt bei etwa 6,7 beziehungsweise 5,3. Andere Auswertungen nennen wegen abweichender Gewinndefinitionen höhere Werte – die Spanne ist ein Unsicherheitsfaktor.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Auffälligkeit
|Alphabet
|ca. 21
|Cloud +103 %
|Microsoft
|ca. 23–25
|Azure +48 %
|Amazon
|ca. 25
|AWS +39 %
|Meta
|ca. 22
|Aktie am Mittwoch +3,4 %
KGV laut Analysten-Konsens bzw. eigener Berechnung, Stand 25.11.2026; Auswertungen unterscheiden sich je nach Gewinndefinition.
Quelle: Analysten-Konsens, eigene Berechnungen
Was sagen Analysten zur Alphabet Aktienprognose?
Der Analysten-Konsens bleibt klar optimistisch. Nach den Auswertungen für die vergangenen drei Monate empfehlen 30 von 34 Analysten die Alphabet Aktie zum Kauf, vier zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 400 Dollar, rechnerisch gut 46 Prozent über dem Schlusskurs; die Spanne der Ziele reicht von 300 bis 490 Dollar. Mehrere Häuser haben ihre Ziele nach dem Quartalsbericht gesenkt, Rating-Abstufungen gab es nur vereinzelt. Das ist eine Einschätzung Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Wie sieht die Alphabet Aktie charttechnisch aus?
Die Aktie liegt im Abwärtstrend: Sie notiert unter der 50-Tage-Linie (für die Klasse C rund 317 Dollar) und im Monatsvergleich rund 13 Prozent im Minus, im Dreimonatsvergleich rund 18 Prozent. Als Unterstützung gelten das Tief vom 25. November bei rund 262,7 Dollar und der Schlusskurs vom 20. November bei 265,3 Dollar. Der Abstand zum Hoch beträgt rund 31 bis 34 Prozent, ein Rückgang von mehr als 20 Prozent wird als Bärenmarkt bezeichnet. Der RSI der Xetra-Notierung lag zuletzt bei rund 39, also im schwachen, aber nicht überverkauften Bereich.
Chancen und Risiken: Was für und gegen die Alphabet Aktie spricht
Wie könnte die Alphabet Aktienprognose aussehen? Szenarien aus dem Markt
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im optimistischen Fall wird das Chip-Gerücht entkräftet, Cloud-Wachstum und TPU-Verkäufe überzeugen, und die Aktie nähert sich in Richtung des Konsens-Kursziels von rund 400 Dollar. Im Basisfall bleibt die Alphabet Aktie zwischen dem Jahrestief bei rund 263 Dollar und der 50-Tage-Linie bei etwa 317 Dollar gefangen, solange Sorgen über Investitionen und Cashflow dominieren. Im negativen Fall bestätigt sich eine Kürzung der Chip-Bestellungen oder die Finanzierung wird teurer, sodass der Kurs unter das Zwölfmonatstief fällt. Die Spanne der Analystenziele von 300 bis 490 Dollar zeigt die Unsicherheit.
Was Anleger jetzt bei der Alphabet Aktie beobachten
FAQ: Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Warum fällt die Alphabet Aktie? Der KI-Ausverkauf, ein unbestätigtes Gerücht über gekürzte Chip-Bestellungen, hohe Investitionen und ein negativer freier Cashflow belasten. Die Alphabet Aktie schloss am 25. November bei 273,10 Dollar.
Wie lautet die Alphabet Aktienprognose der Analysten? Im Konsens liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 400 Dollar, die Spanne reicht von 300 bis 490 Dollar. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was sagt die Alphabet Aktienanalyse zur Bewertung? Das erwartete KGV für 2026 liegt rechnerisch bei rund 21, für 2027 bei rund 18; Auswertungen weichen je nach Gewinndefinition ab.
Zahlt die Alphabet Aktie Dividende? Ja, 0,22 Dollar je Aktie, Stichtag 7. Dezember, Zahlung am 14. Dezember; die Rendite beträgt rund 0,3 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Zahlen zum vierten Quartal werden typischerweise Anfang Februar veröffentlicht; ein Termin ist noch nicht bestätigt.
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