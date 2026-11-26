Mehrere Faktoren drücken auf den Kurs. Erstens der breite KI-Ausverkauf: Am Mittwoch gaben Nvidia (-3,9 Prozent), Amazon (-3,1 Prozent) und Oracle (-5,1 Prozent) nach. Zweitens ein Gerücht: Der Analyst Ming-Chi Kuo schrieb am 20. November, Google kürze seine Bestellungen für den KI-Chip TPU für 2027 um rund eine Million Stück, etwa 20 Prozent, und weiche teils auf einen MediaTek-Chip aus. Weder Google noch Zulieferer Broadcom bestätigten das; Broadcom verlor am 20. November rund 12 Prozent. Ob das Gerücht am 25. November noch Kursauslöser war, ist nicht belegt.

Drittens die Finanzierung: Am Mittwoch stiegen laut Marktberichten die Kosten der Kreditabsicherung für Alphabet auf ein Rekordhoch, dazu kommen hohe Investitionen und eine Inflation von 3,8 Prozent beim Preisindex der US-Notenbank. Seit dem Quartalsbericht Ende Oktober, als die Aktie an einem Tag rund 12 Prozent verlor, ist die Stimmung gedämpft.