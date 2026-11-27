Die Alphabet Aktie (Ticker GOOGL, ISIN US02079K3059) steht am Black Friday zu den Verlierern im Nasdaq 100: Gegen 15:59 Uhr MEZ kostete die Aktie an der Nasdaq 270,98 US-Dollar, ein Minus von 2,0 Prozent. Einen einzelnen Auslöser gibt es nicht. Der Markt streitet seit Wochen darüber, ob die gewaltigen Investitionen in Rechenzentren und KI-Chips die Ertragskraft der Google-Mutter eher stützen oder auffressen. Diese Alphabet Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung und Risiken ein und zeigt, was die Alphabet Aktienprognose der Analysten derzeit trägt.
Alphabet Aktienanalyse: Cloud-Umsatz +103 %, Aktie 33 % unter dem Hoch – ist die KI-Sorge schon eingepreist?
Die Alphabet Aktie kostet rund 271 US-Dollar und liegt gut ein Drittel unter dem Hoch, obwohl Google Cloud im dritten Quartal um 103 Prozent gewachsen ist. Die Alphabet Aktienanalyse zeigt, was Capex von bis zu 205 Milliarden Dollar, negativer Free Cashflow und Regulierung für die Alphabet Aktienprognose bedeuten.
Zahlen auf Rekordniveau
Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz laut Unternehmensmitteilung um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, Google Cloud wuchs um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar.
Aktie trotzdem unter Druck
Seit dem Hoch im Mai hat die Alphabet Aktie rund ein Drittel verloren; sie notiert unter der 50- und der 200-Tage-Linie.
Preis des Wachstums
Die Investitionen sollen 2026 bei 195 bis 205 Milliarden Dollar liegen, der Free Cashflow war im Quartal negativ, Aktienrückkäufe gab es nicht.
Konsens bleibt positiv
Der Analystenkonsens lautet „Kaufen“; das durchschnittliche Kursziel liegt deutlich über dem aktuellen Kurs.
Alphabet Aktie am Black Friday
Was ist bei der Alphabet Aktie passiert – und warum fällt sie trotz starker Zahlen?
Der Handelstag nach Thanksgiving war an der Wall Street ein verkürzter Tag, die Börse schloss um 13 Uhr New Yorker Zeit. Während der Nasdaq 100 insgesamt kräftig zulegte und vor allem Chipwerte gefragt waren, lag die Alphabet Aktie im Minus. Das Bild passt zu den vergangenen Wochen: Von ihrem Hoch bei rund 409 US-Dollar (52-Wochen-Hoch laut Datenanbieter) ist sie gut 30 Prozent entfernt, innerhalb von sechs Monaten ging es um etwa 30 Prozent nach unten. Das jüngste Tief lag am 20. November bei 265,29 Dollar, das 52-Wochen-Tief bei 262,73 Dollar.
Als Belastungsfaktoren werden aktuell mehrere Themen diskutiert: die allgemeine Unsicherheit über KI-Investitionen im gesamten Technologiesektor, Medienberichte über urheberrechtliche Fragen rund um Gemini, die ein Berater am Europäischen Gerichtshof aufgeworfen haben soll, sowie Berichte, dass einzelne Schulbezirke in den USA KI-Zusammenfassungen in der Suche abschalten. Ein einzelner kursbewegender Auslöser lässt sich daraus nicht ableiten; die Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell hinter der Alphabet Aktie?
Alphabet ist die Holding hinter Google. Das Geld verdient der Konzern noch immer überwiegend mit Werbung: Allein die Suche erzielte im dritten Quartal rund 63 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von etwa 12 Prozent. Dazu kommen YouTube, das Abo- und Geräte-Geschäft sowie vor allem Google Cloud, die Sparte mit Rechenleistung, Daten- und KI-Diensten. Hier liegt die Wachstumsstory: Der Cloud-Umsatz verdoppelte sich im dritten Quartal nahezu, das operative Ergebnis der Sparte stieg auf 11,1 Milliarden Dollar nach 3,6 Milliarden im Vorjahresquartal.
Hinzu kommen die „anderen Wetten“ wie Waymo und die hauseigenen KI-Chips (TPU), die Alphabet auch an externe Kunden vermarktet. Die Alphabet Aktie ist damit gleichzeitig eine Wette auf die Verteidigung des Suchgeschäfts im KI-Zeitalter und auf den Ausbau der Cloud zum zweiten großen Gewinnbringer.
Wie sieht die Alphabet Aktienanalyse in Zahlen aus?
Die operative Entwicklung ist stark, der Nettogewinn jedoch belastet: Ein Verlust auf Beteiligungen drückte das Ergebnis je Aktie unter den Vorjahreswert.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Konzernumsatz
|127,6 Mrd. USD
|102,3 Mrd. USD
|Google Cloud, Umsatz
|30,7 Mrd. USD
|15,2 Mrd. USD
|Google Cloud, operatives Ergebnis
|11,1 Mrd. USD
|3,6 Mrd. USD
|Operatives Ergebnis, Konzern
|40,6 Mrd. USD
|rund 31,2 Mrd. USD
|Nettogewinn
|26,2 Mrd. USD
|35,0 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie (verwässert)
|2,12 USD
|2,87 USD
Nettogewinn und Ergebnis je Aktie enthalten einen Verlust auf Beteiligungen von 8,7 Milliarden Dollar im sonstigen Ergebnis.
Quelle: Unternehmensmitteilung zum dritten Quartal 2026 (28.10.2026)
Die operative Marge des Konzerns lag bei 31,8 Prozent. Der Nettogewinn fiel dennoch auf 26,2 Milliarden Dollar nach 35,0 Milliarden im Vorjahr, weil das sonstige Ergebnis mit minus 8,2 Milliarden Dollar belastet war, darunter 8,7 Milliarden Dollar Verlust auf Beteiligungen. Für Anleger ist das Ergebnis je Aktie damit weniger aussagekräftig als das operative Ergebnis.
Heikler ist die Kapitalseite. Die Investitionen betrugen im dritten Quartal 51,4 Milliarden Dollar, für 2026 stellt das Unternehmen 195 bis 205 Milliarden Dollar in Aussicht und kündigte an, dass sie 2027 deutlich steigen sollen. Der Free Cashflow war im Quartal mit minus 9,1 Milliarden Dollar negativ, über die vergangenen zwölf Monate blieben rund 19,7 Milliarden Dollar. Die langfristigen Schulden stiegen auf 125,1 Milliarden Dollar nach 46,5 Milliarden Ende 2025, im Quartal wurden Anleihen über 28,7 Milliarden Dollar begeben. Aktien wurden im dritten Quartal nicht zurückgekauft, im Vorjahr waren es noch 11,5 Milliarden Dollar. Die Dividende beträgt 0,22 Dollar je Aktie, ex-Dividende ist der 7. Dezember, gezahlt wird am 14. Dezember.
Bewertungsseitig wirkt die Alphabet Aktie auf den ersten Blick nicht teuer: Laut Konsensschätzungen vom 25. November liegt das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 14, das erwartete KGV bei rund 20. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt nach eigener Rechnung bei etwa 7.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Alphabet
|rund 19,8
|Meta Platforms
|rund 18,8
|Microsoft
|rund 23,6
|Amazon
|rund 25,0
Stichtage 25. bis 27.11.2026; Forward-Schätzungen unterscheiden sich je nach Datenanbieter und Gewinnbasis, bei Alphabet und Meta sind Sondereffekte möglich.
Quelle: Konsensschätzungen von Datenanbietern, eigene Zusammenstellung
Was sagen die Analysten – wie sieht die Alphabet Aktienprognose aus?
Der Analystenkonsens ist eindeutig: Rund 55 bis 60 Analysten decken die Alphabet Aktie ab, der Konsens lautet je nach Datenanbieter „Kaufen“ beziehungsweise „Strong Buy“. Das durchschnittliche Kursziel liegt Ende November bei rund 395 bis 410 US-Dollar und damit gut 40 Prozent über dem aktuellen Kurs. Eine Aufschlüsselung nach Kaufen, Halten und Verkaufen war nicht belastbar abrufbar.
Wichtig ist die Einordnung: Kursziele sind Schätzungen Dritter und keine Garantie, und viele wurden vor dem jüngsten Kursrutsch gesetzt. Zu den jüngeren Einordnungen gehört, dass JPMorgan Alphabet am 9. November von der Analyst Focus List nahm, das Overweight-Votum aber beibehielt. Die Begründung: kurzfristig sieht das Haus bei Meta mehr Potenzial, unter anderem weil die Monetarisierung des KI-Modus der Google-Suche noch niedriger ausfällt.
|Merkmal
|Stand
|Konsens-Votum
|Kaufen / Strong Buy
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 395 bis 410 USD
|Abstand zum Kurs von 271 USD
|rund +45 %
|Jüngste Bestätigung
|Truist, Buy (23.11.2026)
Anzahl der Analysten je nach Datenanbieter 55 bis 60; Aufschlüsselung nicht belastbar verfügbar.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 23. bis 25.11.2026
Was sagt die Charttechnik zur Alphabet Aktie?
Technisch ist das Bild angeschlagen. Nach den Daten vom 24. November liegt die 50-Tage-Linie bei rund 309 Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 345 Dollar, der Kurs notiert klar darunter. Der Relative-Stärke-Index (RSI) stand bei 46 und damit im neutralen Bereich. Als Unterstützungen werden Marken um 271,55 und 278,75 Dollar genannt, darunter das jüngste Tief bei 265,29 Dollar und das 52-Wochen-Tief bei 262,73 Dollar. Widerstände liegen bei rund 290 und 295 Dollar. Das ist eine rein beschreibende Einordnung und keine Handelsempfehlung; der aktuelle Kurs bewegt sich bereits an der unteren Unterstützungszone.
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Alphabet Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Szenarien, die Analysten und Marktbeobachter diskutieren, lassen sich so zusammenfassen:
Optimistisch: Die Cloud-Auslastung und die Gemini-Einbindung rechtfertigen die Investitionen, die Margen steigen weiter und der Markt bewertet Alphabet wieder wie in der ersten Jahreshälfte. Diese Sicht liegt dem Konsens-Kursziel zugrunde.
Neutral: Das Wachstum bleibt hoch, doch der Kapitalbedarf und die Schulden begrenzen die Bewertung; die Aktie bleibt vorerst in einer Spanne unterhalb der 50-Tage-Linie.
Pessimistisch: KI-Antworten nehmen der klassischen Suche Marktanteile ab, ohne dass die Monetarisierung nachzieht, während die Investitionen 2027 weiter steigen.
Welches Szenario eintritt, entscheiden vor allem die nächsten Quartalszahlen und die Auskünfte zum Investitionsplan für 2027.
Was beobachten Anleger bei der Alphabet Aktie jetzt?
7. Dezember: Ex-Dividenden-Tag, Auszahlung der Quartalsdividende von 0,22 Dollar am 14. Dezember.
Investitionsplan 2027: Detailangaben hat das Management für die Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal angekündigt; ein Termin war nicht belastbar auffindbar.
Regulierung: Entscheidungen zu EU-Verfahren, Berufungen im US-Werbetechnik-Fall und zum Suchverfahren.
Marktumfeld: Fed-Entscheid am 9. Dezember und die Stimmung gegenüber KI-Werten insgesamt.
FAQ zur Alphabet Aktie
Wie hat sich die Alphabet Aktie zuletzt entwickelt? Die Alphabet Aktie notierte am 27. November 2026 gegen 15:59 Uhr MEZ bei 270,98 Dollar, minus 2,0 Prozent, und liegt rund ein Drittel unter dem Hoch.
Wie hoch ist das Analysten-Kursziel in der Alphabet Aktienprognose? Der Konsens liegt je nach Datenanbieter bei rund 395 bis 410 Dollar; das sind Schätzungen Dritter ohne Gewähr.
Wie hat Alphabet im dritten Quartal abgeschnitten? Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, Google Cloud verdoppelte den Umsatz auf 30,7 Milliarden Dollar, der Nettogewinn sank wegen eines Beteiligungsverlusts auf 26,2 Milliarden Dollar.
Wie hoch sind die Investitionen von Alphabet? Für 2026 plant das Unternehmen 195 bis 205 Milliarden Dollar, für 2027 wird ein deutlicher Anstieg angekündigt.
Zahlt die Alphabet Aktie eine Dividende? Ja, 0,22 Dollar je Quartal, ex-Dividende am 7. Dezember, Zahlung am 14. Dezember; die Rendite liegt bei rund 0,3 Prozent.
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