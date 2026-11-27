Der Handelstag nach Thanksgiving war an der Wall Street ein verkürzter Tag, die Börse schloss um 13 Uhr New Yorker Zeit. Während der Nasdaq 100 insgesamt kräftig zulegte und vor allem Chipwerte gefragt waren, lag die Alphabet Aktie im Minus. Das Bild passt zu den vergangenen Wochen: Von ihrem Hoch bei rund 409 US-Dollar (52-Wochen-Hoch laut Datenanbieter) ist sie gut 30 Prozent entfernt, innerhalb von sechs Monaten ging es um etwa 30 Prozent nach unten. Das jüngste Tief lag am 20. November bei 265,29 Dollar, das 52-Wochen-Tief bei 262,73 Dollar.

Als Belastungsfaktoren werden aktuell mehrere Themen diskutiert: die allgemeine Unsicherheit über KI-Investitionen im gesamten Technologiesektor, Medienberichte über urheberrechtliche Fragen rund um Gemini, die ein Berater am Europäischen Gerichtshof aufgeworfen haben soll, sowie Berichte, dass einzelne Schulbezirke in den USA KI-Zusammenfassungen in der Suche abschalten. Ein einzelner kursbewegender Auslöser lässt sich daraus nicht ableiten; die Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion.