Die Alphabet-A-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker: GOOGL) holt nach Thanksgiving ihren Verlust vom Mittwoch vorbörslich mehr als auf. Am Freitag, dem 27. November 2026, notierte sie um 8:04 Uhr US-Ostküstenzeit bei 281,75 USD. Das waren 8,65 USD oder 3,17% mehr als zum letzten regulären Handelsschluss. Am Mittwoch, dem 25. November, hatte das Papier um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit bei 273,10 USD geschlossen, ein Minus von 5,95 USD oder 2,13%. Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
Alphabet Aktie: Was Googles 147-Milliarden-Dollar-Anteil an Anthropic je Aktie wert ist
Googles Anthropic-Anteil schwankte um 73 Milliarden USD – das entspricht knapp sechs Dollar je Alphabet-Aktie.
Seit dem Börsengang von Anthropic können Alphabet-Aktionäre einen Teil ihres Investments erstmals selbst mit einem Nasdaq-Kurs bewerten. Für jeden Dollar, den die Anthropic-Aktie steigt oder fällt, verändert sich der rechnerische Wert von Googles Beteiligung um fast 1,8 Milliarden USD. Was nach einem gewaltigen Hebel klingt, wird auf Ebene einer einzelnen Alphabet-Aktie überschaubarer: Dort kommen von einem Dollar Kursbewegung bei Anthropic rechnerisch rund 14 Cent an. Dieser Unterschied ist entscheidend für die Frage, wie viel Anleger auf die Schlagzeilen über den Claude-Entwickler geben sollten.
Was Google tatsächlich besitzt
Im endgültigen Börsenprospekt weist Anthropic für die Alphabet-Tochter Google LLC genau 1.774.959.745 Aktien der Klasse N aus. Nach der im Prospekt zugrunde gelegten Aktienzahl entspricht das 13,4% des ausstehenden Kapitals. Die Papiere sind stimmrechtslos. Google ist damit finanziell erheblich am Erfolg des Unternehmens beteiligt, kann aus diesem Paket aber keine entsprechenden Stimmen bei Aktionärsabstimmungen ableiten. Die 13,4% beschreiben den wirtschaftlichen Anteil nach der Prospektrechnung. Für die laufende Bewertung des Pakets ist die konkrete Stückzahl die präzisere Grundlage.
Zum Ausgabepreis von 83 USD ergibt sich für Google ein rechnerischer Beteiligungswert von 147,3 Milliarden USD. Dafür wird der Preis der an der Nasdaq gehandelten Anthropic-Aktie der Klasse A als Maßstab für Googles Klasse-N-Papiere verwendet. Beide Klassen wurden beim Börsengang beziehungsweise der begleitenden Privatplatzierung zu 83 USD ausgegeben. Einen aktuellen Marktpreis für den Verkauf von Googles gesamtem Paket liefert die Börse damit allerdings nicht. Wer eine einzelne Aktie kauft, bewegt den Preis kaum. Wer fast 1,8 Milliarden Stück verkaufen möchte, muss Käufer für eine ganz andere Größenordnung finden.
73 Milliarden Dollar in fünf Handelstagen
Am Hoch der ersten fünf Handelstage kostete eine Anthropic-Aktie 115,10 USD. Zu diesem Preis war Googles Paket rechnerisch rund 204,3 Milliarden USD wert. Am Tief von 73,85 USD waren es noch rund 131,1 Milliarden USD. Der Unterschied beträgt 73,2 Milliarden USD. Für diese Veränderung musste Google weder ein Papier kaufen noch eines verkaufen. Auch das Werbegeschäft, die Zahl der Suchanfragen und die Auslastung der Rechenzentren konnten in dieser Rechnung unverändert bleiben.
Anschaulicher wird die Größenordnung mit einem zweiten Rechenschritt. Alphabet wies für den 21. Oktober insgesamt 12,294 Milliarden ausstehende Aktien der Klassen A, B und C aus. Verteilt man den Anthropic-Anteil auf diese Aktienzahl, entfielen zum Ausgabepreis rund 11,98 USD auf jede Alphabet-Aktie. Am frühen Anthropic-Hoch waren es rund 16,62 USD, am Tief 10,66 USD. Die vielbeachtete Schwankung von 73,2 Milliarden USD entspricht damit rund 5,96 USD je Alphabet-Aktie. Die Rechnung ist eine Bruttobetrachtung vor möglichen Steuern und Verkaufskosten. Sie isoliert einen Vermögenswert des Konzerns und erlaubt keine direkte Ableitung eines Kursziels.
Wie nützlich diese Unterscheidung ist, zeigt der Freitagmorgen. Anthropic lag um 7:56 Uhr US-Ostküstenzeit vorbörslich bei 85,87 USD, ein Plus von 3,08 USD gegenüber Mittwoch. Für Googles Paket ergab das einen rechnerischen Wertzuwachs von rund 5,47 Milliarden USD oder etwa 0,44 USD je Alphabet-Aktie. Alphabet selbst lag acht Minuten später 8,65 USD im Plus. Die Momentaufnahmen sind zeitlich leicht versetzt. Doch selbst bei dieser Einschränkung ist die Größenordnung eindeutig: Der höhere Wert des Aktienpakets erklärt für sich genommen nur einen kleinen Teil des vorbörslichen Kurssprungs. Welche anderen Erwartungen die Käufer bewegten, lässt sich aus den beiden Kursen nicht ablesen.
Google verdient an KI auf mehreren Wegen
Die interessantere Chance für Alphabet liegt im Zusammenspiel von Beteiligung, Cloud-Geschäft und eigenen KI-Modellen. Nutzt ein Unternehmen Claude, kann Google über seine Anthropic-Aktien am wirtschaftlichen Erfolg des Anbieters teilhaben. Bezieht der Kunde das Modell über Google Cloud oder läuft die zusätzliche Rechenarbeit auf Googles Infrastruktur, kann für Google darüber hinaus eigener Umsatz entstehen. Entwickelt sich dagegen Gemini zum bevorzugten Modell des Kunden, liegt die Chance unmittelbar bei Googles eigenem Produkt. Alphabet hat sich damit mehrere Wege eröffnet, an steigenden KI-Ausgaben von Unternehmen zu verdienen.
Diese Erlösquellen sind unterschiedlich viel wert. Ein höherer Börsenkurs von Anthropic vergrößert zunächst den geschätzten Wert eines Vermögensgegenstands. Eine bezahlte Cloud-Rechnung bringt Alphabet Umsatz, dem Kosten für Server, Energie und Betrieb gegenüberstehen. Ein erfolgreicher eigener Dienst kann zusätzlich die Kundenbeziehung festigen. Anleger sollten diese drei Effekte einzeln betrachten. Dieselbe Nachfrage nach Claude gleich mehrfach als Gewinn für Alphabet anzusetzen, würde die Rechnung zu günstig aussehen lassen.
Zudem bleibt Anthropic mit Claude ein Wettbewerber von Gemini. Gewinnt Claude einen Großkunden, der sonst Google gewählt hätte, kann die Beteiligung einen Teil des wirtschaftlichen Erfolgs auffangen. Google besitzt auf Basis der Prospektrechnung aber nur 13,4% von Anthropic. Ein Dollar zusätzlicher Gewinn beim Beteiligungsunternehmen hat für Alphabet deshalb einen anderen Wert als ein Dollar zusätzlicher Gewinn im eigenen Konzern. Besonders attraktiv ist die Konstellation, wenn Claude einen Kunden auf Googles Infrastruktur bringt, der sein KI-Budget sonst vollständig bei einem anderen Cloud-Anbieter ausgegeben hätte.
Das Kerngeschäft liefert bereits – der Ausbau kostet bereits
Wie viel für die Alphabet-Aktie jenseits von Anthropic auf dem Spiel steht, zeigen die jüngsten Quartalszahlen. Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 25% auf 127,6 Milliarden USD. Google Cloud legte um 103% auf 30,7 Milliarden USD zu. Der operative Gewinn des Konzerns erreichte 40,6 Milliarden USD, die operative Marge 31,8%. Hinter Alphabet steht also ein Unternehmen, das in einem einzigen Quartal mehr als 40 Milliarden USD operativ verdient hat. Für die Bewertung seiner Aktien hat die Dauerhaftigkeit dieser Erträge größeres Gewicht als der Anthropic-Kurs an einem einzelnen Freitagmorgen.
Die Kapitalflussrechnung zeigt die anspruchsvollere Seite des Wachstums. Aus dem laufenden Geschäft flossen Alphabet im dritten Quartal rund 42,3 Milliarden USD zu. Die Auszahlungen für Sachanlagen erreichten rund 51,4 Milliarden USD. Unter dem Strich ergab sich nach der Definition des Konzerns ein negativer freier Cashflow von rund 9,1 Milliarden USD. Über die vier Quartale bis Ende September blieb der freie Cashflow mit knapp 19,7 Milliarden USD positiv. Der Unterschied zwischen den Zeiträumen ist wichtig: Ein einzelnes investitionsintensives Quartal lässt sich kaum fortschreiben. Es zeigt aber, wie viel Geld Alphabet vorstreckt, bevor neue Kapazitäten ihre Kosten verdienen.
Für Aktionäre liegt hier der anspruchsvollste Teil der KI-Wette. Ein Rechenzentrum muss geplant und ausgerüstet werden, bevor feststeht, wie viel Kunden später für seine Leistung bezahlen. Bleibt die Auslastung hoch, verteilen sich die Kosten auf mehr verkaufte Rechenleistung. Entsteht zu viel Kapazität oder sinken die Preise schneller als die Kosten, drückt das auf die Rendite. Der Anthropic-Börsengang macht Googles Beteiligung transparenter. Wie gut sich Alphabets eigene Milliardeninvestitionen verzinsen, wird erst in den kommenden Geschäftsberichten sichtbar.
Was für die Alphabet-Aktie den Ausschlag gibt
Das günstige Szenario hätte zwei erkennbare Merkmale: Google Cloud würde auch mit den neu geschaffenen Kapazitäten profitabel wachsen, und der freie Cashflow würde sich nach den hohen Vorleistungen erholen. Ein dauerhaft erfolgreiches Anthropic käme als zusätzlicher Vermögenswert hinzu. Das ungünstigere Szenario träfe Alphabet ebenfalls an zwei Stellen. Schwächere KI-Nachfrage könnte den Wert des Aktienpakets mindern, während bereits bestellte Server und errichtete Rechenzentren weiter Geld kosten. Die Beteiligung verteilt die Chancen auf mehrere Anbieter, schützt aber nur begrenzt vor einer Abkühlung des gesamten KI-Marktes.
Die Haltung zur Alphabet-A-Aktie fällt deshalb vorsichtig bullish aus. Dafür sprechen vor allem das profitable Kerngeschäft und das bereits realisierte Cloud-Wachstum. Googles Anthropic-Paket ist groß genug, um den Wert je Alphabet-Aktie sichtbar zu verändern. Den überzeugenderen Grund für dauerhaft höhere Kurse müsste jedoch Alphabet selbst liefern: einen wachsenden Mittelzufluss aus den Geschäften, für die der Konzern heute Milliarden ausgibt.
Teile die Analyse mit dem Freund, der grundsätzlich jeden Kassenbon nachrechnet. Bei 1.774.959.745 Aktien darf er ausnahmsweise den Taschenrechner zücken.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
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