Wie nützlich diese Unterscheidung ist, zeigt der Freitagmorgen. Anthropic lag um 7:56 Uhr US-Ostküstenzeit vorbörslich bei 85,87 USD, ein Plus von 3,08 USD gegenüber Mittwoch. Für Googles Paket ergab das einen rechnerischen Wertzuwachs von rund 5,47 Milliarden USD oder etwa 0,44 USD je Alphabet-Aktie. Alphabet selbst lag acht Minuten später 8,65 USD im Plus. Die Momentaufnahmen sind zeitlich leicht versetzt. Doch selbst bei dieser Einschränkung ist die Größenordnung eindeutig: Der höhere Wert des Aktienpakets erklärt für sich genommen nur einen kleinen Teil des vorbörslichen Kurssprungs. Welche anderen Erwartungen die Käufer bewegten, lässt sich aus den beiden Kursen nicht ablesen.