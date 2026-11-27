Die Alphabet Aktie gehört zu den meistgesuchten Werten, und das liegt nicht an einer einzelnen Nachricht. Am Mittwoch fiel sie im breiten Ausverkauf der KI-Werte, laut Reuters belasteten Sorgen über die steigenden KI-Ausgaben und deren Finanzierung über Schulden. Am Donnerstag erholte sie sich in Deutschland leicht auf rund 250 Euro. Vom 52-Wochen-Hoch bei 350,50 Euro aus dem Mai ist sie damit fast 30 Prozent entfernt.
Alphabet Aktie: Milliardenanleihe bis 2066, Klagen aus Malaysia, KI-Ausverkauf – wie teuer wird Googles KI-Wette?
6 Milliarden kanadische Dollar frisches Geld, Laufzeiten bis 2066, dazu Schadenersatzforderungen aus Malaysia und das Ende von Medienzahlungen in Australien: Die Alphabet Aktie steht im Fokus einer Debatte über die Finanzierung der KI-Milliarden. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Alphabet A Aktie trägt die ISIN US02079K3059 und die WKN A14Y6F. In Deutschland lautet das Handelssymbol ABEA, in den USA das US-Handelssymbol GOOGL an der Nasdaq.
Die Finanzierung
Schulden für die KI-Zukunft
Alphabet hat Anleihen über 6 Milliarden kanadische Dollar platziert, die längste Tranche läuft bis 2066 und ist mit 6 Prozent verzinst. Bereits Mitte November hatte der Konzern in den USA Anleihen mit Laufzeiten bis 2066 begeben. Das zeigt, wie hoch der Finanzbedarf für Rechenzentren und KI-Chips ist. Genau diese Entwicklung beunruhigt manche Anleger: Selbst die profitabelsten Konzerne der Welt greifen für die KI-Offensive zunehmend auf Schulden zurück.
Wenn ein Konzern Geld für 40 Jahre aufnimmt, setzt er auf eine sehr lange Zukunft. Die Börse will wissen, wann sie sich auszahlt.
Die Nebenschauplätze
Australien und Malaysia
Hinzu kommen Nebenschauplätze. In Australien verlängert Google die Vereinbarung mit dem Sender ABC nicht, auch Verträge mit 25 kleineren Verlagen enden zum Jahresende. In Malaysia hat die Medienaufsicht zwei Klagen eingereicht und fordert insgesamt 600 Millionen Ringgit Schadenersatz. Der Vorwurf: YouTube sei nicht ausreichend gegen Glücksspiel- und Betrugsinhalte vorgegangen. YouTube erklärte, gemeldete Inhalte zu prüfen. Für die Alphabet Aktie sind diese Summen gering, sie zeigen aber den wachsenden regulatorischen Druck.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Warum fiel die Alphabet Aktie zuletzt?
Im Zuge eines breiten Ausverkaufs bei KI-Werten. Anleger sorgen sich um steigende KI-Ausgaben und deren Finanzierung über Schulden.
Welche Anleihen hat Alphabet begeben?
Unter anderem Anleihen über 6 Milliarden kanadische Dollar mit Laufzeiten bis 2066.
Was fordert Malaysia?
Insgesamt 600 Millionen Ringgit Schadenersatz wegen Inhalten auf YouTube.
Welche ISIN und WKN hat die Alphabet Aktie?
Klasse A: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL.
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