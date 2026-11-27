Warum fiel die Alphabet Aktie zuletzt?

Im Zuge eines breiten Ausverkaufs bei KI-Werten. Anleger sorgen sich um steigende KI-Ausgaben und deren Finanzierung über Schulden.

Welche Anleihen hat Alphabet begeben?

Unter anderem Anleihen über 6 Milliarden kanadische Dollar mit Laufzeiten bis 2066.

Was fordert Malaysia?

Insgesamt 600 Millionen Ringgit Schadenersatz wegen Inhalten auf YouTube.

Welche ISIN und WKN hat die Alphabet Aktie?

Klasse A: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL.