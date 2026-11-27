Alphabet-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 12: Google-Mutter erholt sich

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 2 Min.

Die Alphabet-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,31 % auf 276,68 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Nach dem Einbruch zu den Quartalszahlen liegt der Kurs weiter rund ein Drittel unter dem Hoch.

Die Alphabet-Aktie (ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Symbol ABEA, US-Symbol GOOGL) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt die Google-Mutter (Aktienklasse A) um 3,58 US-Dollar beziehungsweise 1,31 % auf 276,68 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 273,10 US-Dollar geschlossen. GOOGL GOOGL — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr GOOGL — — — Alphabet-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 12 +1,31 % Kurs um 15:32 Uhr 276,68 USD Tagesverlust am 29. Oktober -12,7 % Zwölfmonatshoch der Alphabet-Aktie 408,61 USD Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Trading Economics; Scotiabank Dow Jones Gewinner Nr. 12 Warum die Alphabet-Aktie zulegt Eine neue Meldung von Alphabet gibt es nicht. Die Alphabet-Aktie profitiert von der Erholung der Technologiewerte. 01 Technologie-Rebound 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus, Technologiewerte führen die Erholung an. Microsoft (ISIN US5949181045, WKN 870747, Symbol MSF, US-Symbol MSFT) steigt um 1,81 %. 02 Der Einbruch zu den Zahlen Am 29. Oktober verlor die Aktie laut Trading Economics mehr als 12 %, nachdem Anleger das nachlassende Wachstum im Suchgeschäft und höhere Investitionen kritisiert hatten. 03 KI-Chips und Cloud Am 9. November stellte Google neue TPU-Chips vor. Das Cloud-Geschäft wächst stark, Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT) macht laut Scotiabank rund 22 % des Auftragsbestands aus. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Wachstum gegen Investitionsdruck Mit rund 277 US-Dollar liegt die Alphabet-Aktie etwa ein Drittel unter dem Zwölfmonatshoch. Der Markt fragt, ob das Wachstum bei Cloud und KI die hohen Investitionen rechtfertigt und ob KI-Antworten das Suchgeschäft verändern. Was für die Alphabet-Aktie spricht Starkes Wachstum bei Google Cloud.

Eigene KI-Chips (TPU).

Rund ein Drittel unter dem Zwölfmonatshoch. Was gegen die Alphabet-Aktie spricht Nachlassendes Wachstum im Suchgeschäft.

Hohe Investitionen belasten.

Starke Kursausschläge bei Quartalszahlen. FAQ Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie Warum ist die Alphabet-Aktie Dow Jones Gewinner? Technologiewerte erholen sich. Eine neue Nachricht von Alphabet gibt es nicht.

Wie hoch steht die Alphabet-Aktie? Laut Indikation bei 276,68 US-Dollar (Klasse A), 1,31 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Alphabet-Aktie? Klasse A: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F. Handelssymbol in Deutschland ABEA, in den USA GOOGL (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Alphabet Inc. (Klasse A) ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F Handelssymbol ABEA US-Handelssymbol GOOGL (Nasdaq) Kurs 276,68 US-Dollar (+1,31 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 12 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Alphabet-Aktie als Dow Jones Gewinner nach dem Einbruch Die Alphabet-Aktie erholt sich mit dem Technologiesektor. Der Abstand zum Hoch bleibt groß, entscheidend sind Cloud-Wachstum und Suchgeschäft.

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