Wie stark wächst Google Cloud?

Im dritten Quartal 2026 um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar.

Was sind TPUs?

Von Google entwickelte KI-Beschleuniger, die als Alternative zu Grafikprozessoren für Training und Anwendung von KI-Modellen dienen.

Warum fiel die Alphabet Aktie nach den Zahlen?

Vor allem wegen des negativen freien Cashflows von 9,1 Milliarden Dollar.