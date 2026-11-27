Lange galt Alphabet als Suchmaschinenkonzern, dem die KI das Geschäft streitig machen könnte. Jetzt dreht sich die Geschichte: Google Cloud wächst um mehr als 100 Prozent, und die eigenen Tensor-Prozessoren entwickeln sich zur ernsthaften Alternative zu Nvidia. Im Börsenwert hat Alphabet den Chipkonzern bereits überholt. Für die Alphabet Aktie ist das ein Rollenwechsel – vom KI-Verlierer zum KI-Gewinner.
Alphabet Aktie: Google Cloud plus 103 Prozent, neue TPU-Chips – greift Alphabet jetzt Nvidia an?
Die Cloud verdoppelt sich, eigene KI-Chips werden zur zweiten Gewinnquelle, und im Börsenwert hat Alphabet Nvidia überholt. Doch der freie Cashflow ist negativ. Was die Alphabet Aktie jetzt bewegt.
Alphabet Inc. · ISIN: US02079K3059 · WKN: A14Y6F · Handelssymbol: ABEA · US-Handelssymbol: GOOGL
Die Cloud
Mehr als eine Verdopplung
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz von Google Cloud um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar; nach Unternehmensangaben trug der Verkauf von TPU-Systemen wesentlich dazu bei. Am 9. November stellte Google mit dem TPU 8tx und dem TPU 8i Max zwei weitere Systeme vor. Damit bringt das Unternehmen 2026 erstmals vier TPU-Systeme an den Markt; das Geschäft mit KI-Beschleunigern zählt inzwischen fast 100 Kunden. Google baut nach eigenen Angaben TPU-Kapazitäten erst auf, wenn Kundenverträge gesichert sind.
Alphabet hat sich eine zweite Gewinnquelle neben der Werbung aufgebaut. Für die Alphabet Aktie könnte das Chipgeschäft so wichtig werden wie einst YouTube.
Die Kehrseite
Hohe Investitionen, negativer Cashflow
Der Preis dieses Wachstums zeigte sich im dritten Quartal: Der freie Cashflow lag bei minus 9,1 Milliarden Dollar, die Alphabet Aktie fiel am 28. Oktober nachbörslich um zehn Prozent. Zudem hat die Profitabilität nach einem starken zweiten Quartal nachgelassen, und das Suchgeschäft wächst langsamer. Analysten erwarten dennoch einen Anstieg des normalisierten Gewinns je Aktie auf 18,26 Dollar bis 2028, nach 10,81 Dollar im Jahr 2025.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Wie stark wächst Google Cloud?
Im dritten Quartal 2026 um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar.
Was sind TPUs?
Von Google entwickelte KI-Beschleuniger, die als Alternative zu Grafikprozessoren für Training und Anwendung von KI-Modellen dienen.
Warum fiel die Alphabet Aktie nach den Zahlen?
Vor allem wegen des negativen freien Cashflows von 9,1 Milliarden Dollar.
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