Wie stark wächst Google Cloud?

Um 103 Prozent.

Warum fiel die Aktie nach den Zahlen?

Der Gewinn lag 25 Prozent unter dem Vorjahr, und die Investitionen steigen stark.

Kauft Alphabet eigene Aktien zurück?

2026 bislang nicht.

Welche ISIN und WKN hat die Alphabet Aktie?

Klasse A: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL.