Die Alphabet Aktie kämpft mit einem Vertrauensproblem. Zuletzt notierte sie bei rund 281 Euro und damit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 350,75 Euro aus dem Mai. Auf Sicht von 30 Tagen verlor sie gut 7 Prozent.
Alphabet Aktie: Cloud verdoppelt, aber keine Rückkäufe mehr – zahlt Google jetzt den Preis für den KI-Wettlauf?
Google Cloud wächst um mehr als 100 Prozent, doch die Investitionen übersteigen den operativen Cashflow und Rückkäufe sind ausgesetzt. Die Alphabet Aktie liegt deutlich unter ihrem Hoch. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Alphabet Aktie der Klasse A trägt die ISIN US02079K3059 und die WKN A14Y6F. In Deutschland lautet das Handelssymbol ABEA, in den USA wird sie an der Nasdaq unter dem US-Handelssymbol GOOGL gehandelt.
Die Zahlen
Wachstum mit hohem Preis
Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um fast 25 Prozent, doch der Gewinn fiel mit 26,2 Milliarden Dollar oder 2,12 Dollar je Aktie um 25 Prozent unter das Vorjahr. Die Aktie verlor daraufhin mehr als 10 Prozent. Google Cloud wächst um 103 Prozent, doch die Ausgaben für Sachanlagen übersteigen inzwischen den operativen Cashflow. 2026 hat Alphabet bislang keine eigenen Aktien zurückgekauft.
Alphabet investiert in die KI-Zukunft, als gäbe es kein Morgen. Die Aktionäre zahlen dafür mit fehlenden Rückkäufen.
Die Fragen
KI-Suche und Führungswechsel
Hinzu kommt: Suchanfragen im KI-Modus bringen weniger Werbeumsatz als klassische Suchen. Im August gab Demis Hassabis die operative Leitung von Google DeepMind ab und wurde Chief Scientist von Alphabet. Für die Alphabet Aktie ist entscheidend, ob die Milliarden-Investitionen in Rechenzentren bald sichtbar Gewinn abwerfen.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Wie stark wächst Google Cloud?
Um 103 Prozent.
Warum fiel die Aktie nach den Zahlen?
Der Gewinn lag 25 Prozent unter dem Vorjahr, und die Investitionen steigen stark.
Kauft Alphabet eigene Aktien zurück?
2026 bislang nicht.
Welche ISIN und WKN hat die Alphabet Aktie?
Klasse A: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL.
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