Alphabet Aktie: 51 Milliarden Dollar Investitionen in einem Quartal – und zum ersten Mal fließt mehr Geld ab als herein

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Die Alphabet Aktie liegt ein Drittel unter ihrem Mai-Hoch und notiert nahe dem Jahrestief. Der Google-Konzern wächst kräftig, gibt für KI-Rechenzentren aber mehr aus, als er einnimmt.

Bild: Google (Pressebild)

Google verdient so viel wie kaum ein anderes Unternehmen der Welt. Trotzdem hat der Konzern im dritten Quartal mehr Geld ausgegeben, als hereinkam. Die Alphabet Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 274,96 US-Dollar, ein Plus von 0,68 Prozent. Vom Hoch im Mai bei 408,61 US-Dollar ist sie rund 33 Prozent entfernt. Alphabet Inc. (Klasse A) · ISIN: US02079K3059 · WKN: A14Y6F · Handelssymbol: ABEA · US-Handelssymbol: GOOGL Investitionen im dritten Quartal 51,4 Mrd. $ freier Mittelzufluss im dritten Quartal −9,1 Mrd. $ Schlusskurs am 27. November, plus 0,68 Prozent 274,96 $ Abstand zum Hoch vom 18. Mai (408,61 $) rund −33 % Quelle : Alphabet, Ergebnis drittes Quartal 2026 laut Medienberichten; Nasdaq-Kursdaten vom 27. November 2026 Die Rechnung Wachstum, das Geld kostet Am 28. Oktober legte Alphabet die Zahlen vor. Das Geschäft wächst, die Cloud-Sparte gewinnt Kunden, der KI-Assistent Gemini verbreitet sich. Doch 51,4 Milliarden US-Dollar flossen in einem einzigen Quartal in Sachanlagen, vor allem in Rechenzentren und Chips. Unter dem Strich stand ein freier Mittelzufluss von minus 9,1 Milliarden US-Dollar. Seit diesem Tag fällt die Aktie. Vom Schlusskurs am 28. Oktober bei 324,89 US-Dollar hat sie 15,4 Prozent verloren und notiert unter ihren wichtigen Durchschnittslinien. Im November markierte sie bei 262,73 US-Dollar ein 52-Wochen-Tief. Am Freitag war der Handel dünn: 22,6 Millionen Aktien wechselten den Besitzer, im Schnitt der vergangenen Wochen waren es fast 40 Millionen. Das Umfeld Schulden für KI, Klagen aus Asien Die Sorge reicht über Alphabet hinaus. An den Anleihemärkten sind die Risikoaufschläge gestiegen, und Banken rechnen damit, dass die großen Technologiekonzerne ihre KI-Ausgaben zunehmend über Schulden finanzieren. Hinzu kamen in dieser Woche schwache Meldungen aus dem Geschäft mit Pixel-Smartphones. Auch juristisch gab es Gegenwind. Die Kommunikationsaufsicht in Malaysia reichte am 25. November zwei Klagen gegen den Konzern ein. Gefordert werden zusammen 600 Millionen Ringgit, rund 146 Millionen US-Dollar. Der Vorwurf: unzureichendes Vorgehen gegen schädliche Inhalte auf der Videoplattform YouTube. Die Vorwürfe sind nicht gerichtlich geklärt. Für die Aktionäre gibt es am 7. Dezember den Dividendenabschlag: 0,22 US-Dollar je Aktie. Was für die Alphabet Aktie spricht Starkes operatives Wachstum, Dynamik im Cloud-Geschäft, wachsende Verbreitung der KI-Produkte und ein Börsenwert, der bereits deutlich korrigiert hat. Was dagegen spricht Negativer freier Mittelzufluss, sehr hohe Investitionen, steigende Finanzierungskosten, Rechtsrisiken und ein intakter Abwärtstrend. Häufige Fragen zur Alphabet Aktie Wo steht die Alphabet Aktie?

Die A-Aktie schloss am 27. November 2026 bei 274,96 US-Dollar (plus 0,68 Prozent), die C-Aktie bei 272,44 US-Dollar. Warum fällt sie?

Weil die Investitionen in KI-Infrastruktur den Mittelzufluss übersteigen. Wie weit ist das Hoch entfernt?

Rund 33 Prozent; das 52-Wochen-Hoch vom 18. Mai lag bei 408,61 US-Dollar. Fazit: Der Preis des Wettrüstens Die Alphabet Aktie zahlt für ein Rennen, dessen Ertrag noch offen ist. Das Geschäft läuft, die Kasse leert sich. Die nächsten Quartalszahlen müssen zeigen, ob die Ausgaben ihren Höhepunkt erreicht haben.

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