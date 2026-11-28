Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie (US-Handelssymbol: ALNY) zählt mit plus 13,13 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag gab sie dagegen um 1,23 Prozent nach. Auf Monatssicht steht ein Minus von 28,26 Prozent, auf Jahressicht von 63,45 Prozent.
Alnylam Pharmaceuticals Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – trotz Freitagsminus kräftig im Plus
Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 13,13 Prozent, gab am Freitag aber um 1,23 Prozent nach. Auf Jahressicht steht ein Minus von über 63 Prozent.
Kursgrund
Warum die Alnylam Pharmaceuticals Aktie in der Woche steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie erholt sich von einem schweren Einbruch: Auf Jahressicht steht sie noch über 63 Prozent im Minus. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche gehört sie zu den Biotechwerten mit dem größten Erholungspotenzial, gab aber am Freitag leicht nach.
Häufige Fragen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie
Warum ist die Alnylam Pharmaceuticals Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; die Aktie erholt sich.
Wie hat sich die Alnylam Pharmaceuticals Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 13,13 Prozent bis Freitagabend.
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