Die Almonty Aktie gehört zu den meistgesuchten Rohstoffwerten und zu den nervösesten. Am Montag sprang sie um rund 13 Prozent, über eine Woche gerechnet liegt sie trotzdem knapp 9 Prozent im Minus. Am Donnerstag notierte sie auf Tradegate leicht fester bei rund 6,20 Euro. Alles dreht sich um eine Frage: Wann läuft die Mine in Südkorea endlich rund?
Almonty Aktie: Die Filterpresse kommt – startet Sangdong jetzt endlich den 24-Stunden-Betrieb?
Im dritten Quartal trug die größte Wolframmine außerhalb Chinas nur 0,1 Millionen Dollar zum Umsatz bei. Jetzt soll die Ersatz-Filterpresse den Durchbruch bringen. Die Almonty Aktie schwankt heftig zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Die große Analyse: was CEO Lewis Black verspricht, was Analysten sagen und welche Risiken bleiben.
Die Stammdaten: Die Almonty Aktie trägt die ISIN CA0203987072 und die WKN A414Q8. In Deutschland lautet das Handelssymbol ALI1, in den USA das US-Handelssymbol ALM an der Nasdaq.
Der Engpass
Eine Maschine entscheidet
Das Problem ist ganz praktisch: Eine Filterpresse in der Aufbereitung der Sangdong-Mine bremst die Produktion. Vorstandschef Lewis Black erwartet die Ersatzanlage bis zum 29. November. Danach soll die Mine in den 24-Stunden-Betrieb wechseln. Gelingt das, könnte Almonty erstmals in großem Stil Wolfram aus Südkorea liefern.
Bei Almonty ist die Geschichte erzählt. Jetzt muss die Mine liefern, Tonne für Tonne.
Die Zahlen
Viel Potenzial, wenig Umsatz aus Korea
Im dritten Quartal setzte Almonty 41,9 Millionen kanadische Dollar um, Sangdong steuerte davon aber nur 0,1 Millionen bei. Das Analysehaus GBC senkte daraufhin seine Umsatzschätzungen, bleibt aber positiv gestimmt. Die Bank of America kappte ihr Kursziel von 24 auf 15 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Rückenwind kommt vom Markt: Die Wolframpreise ziehen wieder an. Zudem plant Almonty eine Notierung in Südkorea.
Ein Risiko bleibt der Rechtsstreit mit der Deutschen Rohstoff (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Handelssymbol: DR0, US-Handelssymbol: keines). Sie fordert rund 67 Millionen Dollar, beide Klagen wurden zusammengelegt. Für die Almonty Aktie ist der Ausgang offen.
Häufige Fragen zur Almonty Aktie
Warum schwankt die Almonty Aktie so stark?
Der Hochlauf der Sangdong-Mine verzögert sich, jede Nachricht dazu bewegt den Kurs.
Wann soll Sangdong rund um die Uhr laufen?
Nach Lieferung der Ersatz-Filterpresse, die bis zum 29. November erwartet wird.
Was sagen Analysten?
GBC bleibt positiv, die Bank of America senkte ihr Ziel auf 15 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Almonty Aktie?
ISIN CA0203987072, WKN A414Q8, Handelssymbol ALI1, US-Handelssymbol ALM.
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