Warum schwankt die Almonty Aktie so stark?

Der Hochlauf der Sangdong-Mine verzögert sich, jede Nachricht dazu bewegt den Kurs.

Wann soll Sangdong rund um die Uhr laufen?

Nach Lieferung der Ersatz-Filterpresse, die bis zum 29. November erwartet wird.

Was sagen Analysten?

GBC bleibt positiv, die Bank of America senkte ihr Ziel auf 15 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Almonty Aktie?

ISIN CA0203987072, WKN A414Q8, Handelssymbol ALI1, US-Handelssymbol ALM.