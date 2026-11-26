In den Börsenforen ist sie die Nummer eins: Die Almonty Aktie war am Donnerstag die meistdiskutierte Aktie bei wallstreet-online. Am Nachmittag notierte sie bei 6,24 Euro. Im April hatte das Papier noch fast 20 Euro gekostet, das Minus seitdem beträgt rund 69 Prozent. Am 20. November fiel die Aktie auf ein Sechsmonatstief von 5,82 Euro, am Dienstag folgte ein Sprung um 12 Prozent. Die Anleger sind hin- und hergerissen.
Almonty Aktie: 69 Prozent unter dem Hoch, aber 1,15 Milliarden in der Kasse – die meistdiskutierte Wolfram-Wette Deutschlands
Keine Aktie wird in den Foren so heiß diskutiert wie Almonty. Umsatz plus 382 Prozent, ein Rekordgewinn, über eine Milliarde Dollar Cash und trotzdem ein Kurs nahe dem Jahrestief. Die große Analyse: warum Sangdong hakt, was der Gewinn wirklich wert ist, was BofA und B. Riley sagen und wie es weitergeht.
Die Stammdaten: Die Almonty Aktie trägt die ISIN CA0203987072 und die WKN A414Q8. In Deutschland lautet das Handelssymbol ALI1, in den USA das US-Handelssymbol ALM an der Nasdaq.
Die Zahlen
Rekordumsatz mit Sternchen
Auf dem Papier war das dritte Quartal glänzend. Der Umsatz stieg um 382 Prozent auf 41,9 Millionen kanadische Dollar, getrieben von Rekordpreisen für Wolfram. Der Nettogewinn lag bei 50,2 Millionen Dollar, davon stammen allerdings 47,9 Millionen aus unbaren Bewertungsgewinnen auf Derivate. Das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen lag bei 14,6 Millionen Dollar. Beeindruckend ist die Kasse: Almonty verfügt über 1,15 Milliarden kanadische Dollar.
Almonty hat das Geld und den Rohstoff. Jetzt muss die Mine liefern.
Das Problem
Sangdong hakt
Die Hoffnungen ruhen auf der Mine Sangdong in Südkorea, einem der größten Wolframvorkommen außerhalb Chinas. Dort hakt es bei der Wasseraufbereitung, eine Ersatz-Filterpresse wird benötigt. Almonty strebt den Dauerbetrieb bis Ende November an. Gelingt das, könnte die Produktion schnell steigen. Wolfram ist für Rüstung, Halbleiter und Industrie unverzichtbar, und China kontrolliert den Großteil des Weltmarkts.
Die Analysten
Kursziele gesenkt, aber hoch
BofA-Analyst Lawson Winder senkte sein Kursziel von 24 auf 15 Dollar, blieb aber bei Buy. B. Riley nennt 18 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Zusätzlich plant Almonty eine Zweitnotiz in Südkorea. Belastend ist ein Streit mit der Deutschen Rohstoff (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Handelssymbol: DR0), die rund 67 Millionen Dollar fordert.
Häufige Fragen zur Almonty Aktie
Warum ist die Almonty Aktie so stark gefallen?
Verzögerungen in der Mine Sangdong und der Ausverkauf bei Rohstoff- und Rüstungsthemen haben das Papier seit April um rund 69 Prozent gedrückt.
Wie viel Geld hat Almonty?
Ende September rund 1,15 Milliarden kanadische Dollar.
Was sagen Analysten?
BofA nennt 15 Dollar, B. Riley 18 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Almonty Aktie?
ISIN CA0203987072, WKN A414Q8, Handelssymbol ALI1, US-Handelssymbol ALM.
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