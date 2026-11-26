Warum ist die Almonty Aktie so stark gefallen?

Verzögerungen in der Mine Sangdong und der Ausverkauf bei Rohstoff- und Rüstungsthemen haben das Papier seit April um rund 69 Prozent gedrückt.

Wie viel Geld hat Almonty?

Ende September rund 1,15 Milliarden kanadische Dollar.

Was sagen Analysten?

BofA nennt 15 Dollar, B. Riley 18 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Almonty Aktie?

ISIN CA0203987072, WKN A414Q8, Handelssymbol ALI1, US-Handelssymbol ALM.