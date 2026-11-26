Im dritten Quartal 2026 stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,709 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten erreichte es mit 14,099 Milliarden Euro (plus 7,8 Prozent) einen Rekord. Der Nettogewinn der Aktionäre lag im Quartal bei 2,784 Milliarden Euro (minus 2,2 Prozent), nach neun Monaten bei 9,069 Milliarden Euro (plus 11,8 Prozent). Die Solvency-II-Quote, die Kapitalstärke eines Versicherers, lag zum 30.09.2026 bei 219 Prozent.

Die Combined Ratio in der Schaden- und Unfallversicherung stieg im Quartal um 2,0 Punkte auf 93,8 Prozent; nach neun Monaten steht sie bei 92,2 Prozent. Ein Wert unter 100 Prozent bedeutet, dass das reine Versicherungsgeschäft einen Gewinn abwirft. Im Asset Management flossen im Quartal netto 47 Milliarden Euro Drittgelder zu, rund 8,3 Prozent weniger als im Vorjahr, in neun Monaten waren es 132 Milliarden Euro (plus 40,4 Prozent).