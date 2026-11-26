Die Allianz Aktie (ALV, ISIN DE0008404005) schloss am 25.11.2026 im Xetra-Handel bei 453,50 Euro, ein Minus von 0,40 Prozent – und damit rund fünf Prozent unter dem Rekordhoch von 479,10 Euro vom 16.11. Während der DAX am Donnerstag mit einem Plus von 2,08 Prozent auf 25.215,52 Punkte schloss, stellt sich für Anleger die Frage, ob Europas größter Versicherer den Rekord noch einmal angreifen kann. Diese Allianz Aktienanalyse liefert die Zahlen dazu.
Allianz Aktienanalyse: Rekordgewinn, 219 Prozent Solvenz und Kurs 5 Prozent unter dem Hoch – wie viel Luft hat die Allianz Aktie noch?
Die Allianz Aktie schloss am 25.11.2026 bei 453,50 Euro, rund 5 Prozent unter dem Rekordhoch. Die Allianz Aktienanalyse zu Zahlen, Dividende, Bewertung, Chart und der Allianz Aktienprognose des Analysten-Konsenses.
Steckbrief
- Unternehmen
- Allianz SE
- Ticker
- ALV
- ISIN
- DE0008404005
- Handelsplatz
- Xetra (EUR)
- Index
- DAX, Euro Stoxx 50
- Dividende 2025
- 17,10 € je Aktie (Rendite rund 3,7 %)
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027 (Q4 und Gesamtjahr 2026)
Stand: 25.11.2026, Xetra-Schlusskurs 25.11.2026; ein belegter Schlusskurs vom 26.11. lag nicht vor
Die Allianz Aktienanalyse profitiert von einer seltenen Konstellation: Der Konzern meldete für die ersten neun Monate 2026 ein Rekordergebnis, hob den Ausblick an und verfügt über eine Solvenzquote von 219 Prozent. Die Allianz Aktie hat daraufhin binnen Tagen ein Allzeithoch erreicht. Die Allianz Aktienprognose der Analysten ist dagegen gespalten – dazu unten mehr.
Der Auslöser
Was ist mit der Allianz Aktie passiert?
Der Kursschub kam mit den Quartalszahlen am 12.11.2026. Danach erreichte die Aktie am 16.11. mit 479,10 Euro ein Rekordhoch (Tageshoch); das 52-Wochen-Hoch auf Schlusskursbasis liegt bei 477,20 Euro, das 52-Wochen-Tief bei 329,06 Euro. Seither hat die Aktie einen Teil des Gewinns wieder abgegeben: Am 20.11. schloss sie bei 451,80 Euro, am 25.11. bei 453,50 Euro. Am Morgen des 26.11. wurde die Aktie vorbörslich mit rund 459 Euro gehandelt, ein Plus von gut 1 Prozent gegenüber dem Vortag; ein Xetra-Schlusskurs für den 26.11. liegt uns nicht belegt vor.
Auch das Marktumfeld hilft: Nach einer schwachen Börsenwoche erholten sich am Donnerstag die Indizes deutlich; der Euro Stoxx 50 stieg um gut zwei Prozent. Die US-Börsen blieben wegen Thanksgiving geschlossen.
Das Geschäft
Wie verdient die Allianz ihr Geld?
Die Allianz Gruppe ruht auf drei Säulen: der Schaden- und Unfallversicherung, der Lebens- und Krankenversicherung und dem Asset Management mit den Marken PIMCO und Allianz Global Investors. Dazu kommen die Versicherung großer Firmenkunden und das Assistance-Geschäft. Die Mischung macht den Konzern robuster als reine Schadenversicherer: Läuft das Versicherungsgeschäft schlecht, hilft das Kapitalanlagegeschäft, und umgekehrt.
Die Zahlen
Wie stark sind die Zahlen hinter der Allianz Aktie?
Im dritten Quartal 2026 stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,709 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten erreichte es mit 14,099 Milliarden Euro (plus 7,8 Prozent) einen Rekord. Der Nettogewinn der Aktionäre lag im Quartal bei 2,784 Milliarden Euro (minus 2,2 Prozent), nach neun Monaten bei 9,069 Milliarden Euro (plus 11,8 Prozent). Die Solvency-II-Quote, die Kapitalstärke eines Versicherers, lag zum 30.09.2026 bei 219 Prozent.
Die Combined Ratio in der Schaden- und Unfallversicherung stieg im Quartal um 2,0 Punkte auf 93,8 Prozent; nach neun Monaten steht sie bei 92,2 Prozent. Ein Wert unter 100 Prozent bedeutet, dass das reine Versicherungsgeschäft einen Gewinn abwirft. Im Asset Management flossen im Quartal netto 47 Milliarden Euro Drittgelder zu, rund 8,3 Prozent weniger als im Vorjahr, in neun Monaten waren es 132 Milliarden Euro (plus 40,4 Prozent).
Für das Gesamtjahr 2026 hob der Konzern die Obergrenze seiner Prognose für das operative Ergebnis auf rund 18,6 Milliarden Euro an; ursprünglich hatte er 17,4 Milliarden Euro plus/minus eine Milliarde Euro angepeilt.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9 Monate 2026
|Operatives Ergebnis
|4,709 Mrd. € (+6,2 %)
|14,099 Mrd. € (+7,8 %)
|Nettoergebnis (Aktionäre)
|2,784 Mrd. € (–2,2 %)
|9,069 Mrd. € (+11,8 %)
|Combined Ratio Schaden/Unfall
|93,8 %
|92,2 %
|Asset Management: Netto-Zuflüsse
|47 Mrd. € (–8,3 %)
|132 Mrd. € (+40,4 %)
|Solvency-II-Quote
|219 % (30.09.)
|–
Quelle: Allianz-Mitteilung zum dritten Quartal 2026 vom 12.11.2026.
Quelle: Allianz SE
Dividende
Wie attraktiv ist die Allianz Aktie für Dividendenanleger?
Für 2025 zahlte die Allianz 17,10 Euro je Aktie (Vorjahr: 15,40 Euro) im Mai 2026 aus. Bezogen auf den Kurs von 453,50 Euro entspricht das einer Rendite von rund 3,8 Prozent. Die Ausschüttungsquote beträgt 60 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses, hinzu kommen im Schnitt mindestens 15 Prozent über weitere Kapitalmaßnahmen. Das Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro, im Februar 2026 angekündigt, wurde bis zum 22.09.2026 vollständig umgesetzt. Ob und in welcher Höhe es ein neues Programm gibt, ist bislang offen; die Dividende für 2026 ist noch nicht festgelegt.
Bewertung
Ist die Allianz Aktie nach dem Rekord noch günstig?
Auf Basis der Konsens-Gewinnschätzungen von 30,69 Euro je Aktie für 2026 und 32,77 Euro für 2027 liegt das KGV der Allianz Aktie bei rund 15 beziehungsweise rund 14 (eigene Rechnung, Stand Kurs 25.11.2026). Für einen Versicherer mit Rekordgewinn und hoher Kapitalausstattung ist das kein Extremwert, aber auch kein Schnäppchen.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Kurs
|453,50 €
|25.11.2026
|KGV 2026 (erwartet)
|rund 15
|Konsens-EPS 30,69 €
|KGV 2027 (erwartet)
|rund 14
|Konsens-EPS 32,77 €
|Dividende 2025
|17,10 €
|Auszahlung Mai 2026
|Dividendenrendite
|rund 3,8 %
|Kurs 25.11.2026
|Solvency-II-Quote
|219 %
|30.09.2026
KGV: eigene Rechnung auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 25.11.2026 und der Konsens-Gewinnschätzungen. Vergleichswerte anderer Versicherer liegen nicht belegt vor und werden deshalb nicht angegeben.
Quelle: Allianz SE, Konsensdaten, eigene Berechnung
Die Experten
Wie sieht die Allianz Aktienprognose der Analysten aus?
Die Allianz Aktienprognose der Analysten ist gespalten. Nach einer Auswertung von Konsensdaten (Stand 22.11.2026) beteiligen sich 17 Analysten: fünf empfehlen demnach den Kauf, sechs raten zum Halten, sechs zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 474 Euro, die Spanne reicht von 351 bis 684 Euro. Das ist ein Plus von gut vier Prozent zum Kurs vom 25.11. Andere Datenanbieter zählen weniger Analysten und kommen auf andere Verteilungen; je nach Stichtag und Quelle weichen die Werte ab.
Konsenswerte sind Durchschnitte aus Einzelurteilen Dritter, keine Aussage von aktiencheck.de, und keine Garantie für die künftige Kursentwicklung. Auffällig ist die große Spanne: Sie zeigt, wie unterschiedlich Analysten die Gewinnentwicklung, die Katastrophen-Belastungen und die Kapitalrückführung einschätzen.
Der Chart
Was sagt der Chart zur Allianz Aktie?
Charttechnisch hat die Allianz Aktie nach dem Rekord vom 16.11. eine Konsolidierung eingeleitet. Als Unterstützung gelten laut Chartbeobachtern der Bereich von 450 bis 455 Euro und darunter die Zone von 435 bis 440 Euro; der Widerstand liegt bei rund 480 Euro, knapp über dem Rekordhoch von 479,10 Euro. Die psychologische Marke von 500 Euro bleibt das Ziel vieler Marktbeobachter. Belegte Werte für 50- und 200-Tage-Linie liegen uns nicht vor.
Szenarien
Wie geht es mit der Allianz Aktie weiter?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im günstigen Fall bleibt die Aktie über der Unterstützung von rund 450 Euro, der Markt erwartet ein neues Rückkaufprogramm Ende Februar 2027, und das Rekordhoch rückt wieder in Reichweite. Im neutralen Fall pendelt die Aktie zwischen 440 und 480 Euro, bis die Jahreszahlen im Februar vorliegen. Im ungünstigen Fall belasten Katastrophenschäden oder ein schwächerer Markt das Ergebnis, und die Aktie fällt in die Zone von 435 bis 440 Euro. Welches Szenario eintritt, ist offen; ein neues Rückkaufprogramm ist bislang nicht bestätigt.
Was jetzt zählt
Worauf sollten Anleger bei der Allianz Aktie achten?
Kurzfristig dürfte der Blick auf die Marke von 450 Euro und das Rekordhoch bei 479 Euro entscheiden. Dazu kommen die Frage, ob die Allianz im Februar ein neues Rückkaufprogramm ankündigt, die Entwicklung der Combined Ratio im vierten Quartal und die Mittelflüsse bei PIMCO und Allianz Global Investors. Am 08.12.2026 hält die Allianz in London eine Veranstaltung der Reihe „Inside Allianz“ ab; einen Kapitalmarkttag sieht der Finanzkalender nicht vor.
FAQ
Häufige Fragen zur Allianz Aktie
Wie hat sich die Allianz Aktie zuletzt entwickelt? Die Allianz Aktie schloss am 25.11.2026 bei 453,50 Euro (–0,40 Prozent) und liegt rund fünf Prozent unter dem Rekordhoch von 479,10 Euro vom 16.11.2026.
Was zeigt die Allianz Aktienanalyse zu den Quartalszahlen? Das operative Ergebnis stieg im dritten Quartal um 6,2 Prozent auf 4,709 Milliarden Euro, nach neun Monaten auf 14,099 Milliarden Euro (+7,8 Prozent). Die Solvenzquote liegt bei 219 Prozent.
Wie lautet die Allianz Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von 17 Analysten liegt bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 474 Euro bei einer Spanne von 351 bis 684 Euro (Stand 22.11.2026). Das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist die Dividende der Allianz? Für 2025 zahlte die Allianz 17,10 Euro je Aktie, das entspricht einer Rendite von rund 3,8 Prozent. Die Dividende für 2026 ist noch nicht festgelegt.
Wann legt die Allianz die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 sind für den 24.02.2027 angekündigt.
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