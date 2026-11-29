Im dritten Quartal steigerte die Allianz ihr operatives Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 4,30 Milliarden Euro gerechnet, also mit einem Rückgang. Nach neun Monaten steht ein operativer Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro, ein Plus von 7,8 Prozent. Der bereinigte Überschuss der Aktionäre stieg um 10,6 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro.

Dabei war das Quartal für die Versicherer kein leichtes. Naturkatastrophen belasteten das Schaden- und Unfallgeschäft mit 5,1 Prozentpunkten, nach 0,3 im Vorjahr. Die Schaden-Kosten-Quote stieg auf 93,8 Prozent. Die Lücke schlossen die Fondstöchter Pimco und Allianz Global Investors: Die Vermögensverwaltung steigerte ihr operatives Ergebnis im Quartal um 35 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro.

Der Vorstand hob deshalb das obere Ende der Jahresprognose von 18,4 auf rund 18,6 Milliarden Euro an. Die Prognose gilt unter dem Vorbehalt, dass keine unvorhersehbaren großen Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse eintreten. Das Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro war bereits im September abgeschlossen.