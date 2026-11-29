Die Allianz Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 463,40 Euro geschlossen, ein Plus von 0,87 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Allianz Aktie 2,57 Prozent und damit genau so viel wie der DAX. Am 12. November war das Papier nach den Quartalszahlen zeitweise auf 474,30 Euro gestiegen, so teuer wie nie zuvor.
Allianz Aktie: Rekordergebnis, Prognose angehoben – warum die Fondstöchter jetzt den Unterschied machen
Die Allianz Aktie schließt die Woche bei 463,40 Euro, knapp unter ihrem Rekordhoch von Mitte November. Nach neun Monaten steht ein operativer Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro. Die Vermögensverwaltung gleicht hohe Sturmschäden aus.
Allianz SE · ISIN: DE0008404005 · WKN: 840400 · Handelssymbol: ALV (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): ALIZY
Die Zahlen
Rekord trotz Sturmschäden
Im dritten Quartal steigerte die Allianz ihr operatives Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 4,30 Milliarden Euro gerechnet, also mit einem Rückgang. Nach neun Monaten steht ein operativer Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro, ein Plus von 7,8 Prozent. Der bereinigte Überschuss der Aktionäre stieg um 10,6 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro.
Dabei war das Quartal für die Versicherer kein leichtes. Naturkatastrophen belasteten das Schaden- und Unfallgeschäft mit 5,1 Prozentpunkten, nach 0,3 im Vorjahr. Die Schaden-Kosten-Quote stieg auf 93,8 Prozent. Die Lücke schlossen die Fondstöchter Pimco und Allianz Global Investors: Die Vermögensverwaltung steigerte ihr operatives Ergebnis im Quartal um 35 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro.
Der Vorstand hob deshalb das obere Ende der Jahresprognose von 18,4 auf rund 18,6 Milliarden Euro an. Die Prognose gilt unter dem Vorbehalt, dass keine unvorhersehbaren großen Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse eintreten. Das Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro war bereits im September abgeschlossen.
Die DZ Bank hob nach den Zahlen am 12. November ihren fairen Wert von 495 auf 508 Euro an und bestätigte die Einstufung „Kaufen“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Allianz ist längst mehr als ein Versicherer. Wenn die Börsen laufen, verdient das Fondsgeschäft mit, und das federt teure Sturmjahre ab.
Häufige Fragen zur Allianz Aktie
Wo hat die Allianz Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 463,40 Euro, ein Plus von 0,87 Prozent.
Wie hoch war das operative Ergebnis nach neun Monaten?
14,1 Milliarden Euro, 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0008404005, WKN 840400, Handelssymbol ALV.
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