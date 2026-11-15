Allianz-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 schlagen die Erwartungen um fast 10 Prozent – Pimco macht die Katastrophen-Milliarde wett

Die Allianz Quartalszahlen zeigen, wie stark das Geschäftsmodell aus drei Säulen inzwischen trägt. Wenn die Natur zuschlägt und die Schadenversicherung leidet, gleicht die Vermögensverwaltung aus. Wenn die Börsen schwanken, stützt das stetige Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen. Dazu kommt ein Zinsumfeld, das Versicherern in die Karten spielt: Nach den heißen US-Inflationsdaten stiegen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen in dieser Woche über 5 Prozent. Versicherer können ihre riesigen Kapitalanlagen damit zu höheren Renditen anlegen.

Die Börse hat das gewürdigt. Als Anleger am Freitag nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang aus Chipwerten in defensive Qualitätsaktien umschichteten, war die Allianz einer der großen Profiteure. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund ein Viertel zugelegt. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 15,7, die erwartete Dividendenrendite bei knapp 4 Prozent.