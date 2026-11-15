Ein Quartal mit Stürmen, Überschwemmungen und Waldbränden – und am Ende steht ein Rekord. Die Allianz Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 zeigen eindrucksvoll, warum der Münchner Konzern zu den robustesten Werten im DAX zählt. Das operative Ergebnis lag fast 10 Prozent über den Erwartungen der Analysten, nach neun Monaten erreichte es den höchsten Wert der Firmengeschichte. Die Allianz-Aktie reagierte mit einem Rekordhoch nach dem anderen und schloss die Woche bei 477,20 Euro, einem Plus von 5,94 Prozent. Bis zur Marke von 500 Euro fehlen knapp 5 Prozent.
Allianz-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 schlagen die Erwartungen um fast 10 Prozent – Pimco macht die Katastrophen-Milliarde wett
Die Allianz Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 liegen klar über den Erwartungen der Analysten: 4,71 Milliarden Euro operatives Ergebnis statt der erwarteten 4,30 Milliarden Euro, ein Rekord nach neun Monaten und ein auf 18,6 Milliarden Euro angehobenes Jahresziel. Und das trotz rund 1,1 Milliarden Euro Schäden durch Naturkatastrophen. Die Allianz-Aktie schließt die Woche auf einem Allzeithoch. Die große Analyse der Allianz Zahlen: die drei Ertragssäulen, die Bewertung, die Analystenziele und die Frage, ob jetzt die 500-Euro-Marke fällt.
ALV.DEALV.DE
Allianz Quartalszahlen Q3 2026
410 Millionen Euro über dem Konsens: die Allianz Zahlen im Detail
Die gute Nachricht war schon vor dem Zahlentag im Markt. Die Details übertrafen sie noch.
Am Abend des 11. November hob die Allianz per Ad-hoc-Mitteilung ihr Jahresziel an, am 12. November folgten die vollständigen Zahlen. Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Der von der Allianz selbst erhobene Analystenkonsens hatte bei 4,30 Milliarden Euro gelegen. Auch der Kern-Nettogewinn der Aktionäre übertraf mit 2,89 Milliarden Euro die Erwartungen klar – Analysten hatten rund 2,5 Milliarden Euro erwartet. Nach neun Monaten wuchs das operative Ergebnis um 7,8 Prozent auf den Rekordwert von 14,1 Milliarden Euro.
Allianz Quartalszahlen: operatives Ergebnis Q3 2026 nach Segmenten
Mrd. €
Quelle: Allianz SE, Mitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Operatives Ergebnis
|Schaden- und Unfallversicherung
|2,20
|Vermögensverwaltung
|1,12
|Leben- und Krankenversicherung
|1,47
Pimco mit Rekordgewinn
Die Vermögensverwaltung mit Pimco und Allianz Global Investors steigerte den operativen Gewinn um 35,1 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro – ein Rekord. Kunden vertrauten den Fondshäusern netto 47 Milliarden Euro frisches Geld an.
Katastrophen gut verkraftet
Im Schaden- und Unfallgeschäft kosteten Naturkatastrophen rund 1,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis der Sparte sank um 7,9 Prozent auf 2,20 Milliarden Euro, lag aber über den Erwartungen. Die Schaden-Kosten-Quote stieg auf 93,8 Prozent.
Lebensversicherung wächst
In der Lebens- und Krankenversicherung legte das operative Ergebnis um 4,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro zu.
Kapital für Ausschüttungen
Die Solvency-II-Quote von 219 Prozent zeigt ein dickes Kapitalpolster – die Basis für steigende Dividenden und weitere Aktienrückkäufe.
Diese Entwicklung zeigt die Stärke und Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsmodells.
Der Ausblick
Jahresziel angehoben: das Schlussquartal wird zur Formsache
Ursprünglich hatte die Allianz für 2026 ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro plus oder minus einer Milliarde in Aussicht gestellt. Jetzt peilt der Konzern rund 18,6 Milliarden Euro an. Um das zu erreichen, muss die Allianz im Schlussquartal nur noch rund 4,5 Milliarden Euro verdienen – weniger als im gerade abgelaufenen Quartal. Solange kein schwerer Großschaden dazwischenkommt, ist ein weiteres Rekordjahr damit sehr wahrscheinlich. Die Jahreszahlen mit dem Dividendenvorschlag folgen im Februar 2027.
Das große Bild
Drei Säulen, ein Rekord: warum die Allianz anders ist
Die Allianz Quartalszahlen zeigen, wie stark das Geschäftsmodell aus drei Säulen inzwischen trägt. Wenn die Natur zuschlägt und die Schadenversicherung leidet, gleicht die Vermögensverwaltung aus. Wenn die Börsen schwanken, stützt das stetige Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen. Dazu kommt ein Zinsumfeld, das Versicherern in die Karten spielt: Nach den heißen US-Inflationsdaten stiegen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen in dieser Woche über 5 Prozent. Versicherer können ihre riesigen Kapitalanlagen damit zu höheren Renditen anlegen.
Die Börse hat das gewürdigt. Als Anleger am Freitag nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang aus Chipwerten in defensive Qualitätsaktien umschichteten, war die Allianz einer der großen Profiteure. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund ein Viertel zugelegt. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 15,7, die erwartete Dividendenrendite bei knapp 4 Prozent.
Die Analysten
Kursziele von 351 bis 684 Euro: selten war die Spanne so groß
Berenberg bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 684 Euro und verwies auf mehr Gewinn, mehr Barmittel und mehr Aktienrückkäufe. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert auf 508 Euro, Oddo BHF sein Ziel auf 490 Euro. Zurückhaltender sind UBS und JPMorgan mit je 460 Euro, RBC mit 450 Euro und Jefferies mit 440 Euro. Barclays bleibt mit „Underweight“ und 351 Euro der größte Skeptiker. Mehrere Häuser sehen den fairen Wert damit bereits erreicht. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Die Allianz-Aktie auf einen Blick
Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Handelssymbol: ALV) – 477,20 Euro am 13. November 2026 (Xetra), Allzeithoch, Wochenplus 5,94 Prozent
Q3 2026: operatives Ergebnis 4,71 Mrd. Euro (+6,2 Prozent, Konsens 4,30 Mrd. Euro), Kern-Nettogewinn 2,89 Mrd. Euro
Neun Monate 2026: operatives Ergebnis 14,1 Mrd. Euro (+7,8 Prozent, Rekord)
Prognose 2026: operatives Ergebnis rund 18,6 Mrd. Euro (oberes Ende angehoben)
Vermögensverwaltung Q3: 1,12 Mrd. Euro (+35,1 Prozent), Nettozuflüsse 47 Mrd. Euro
Schaden-Kosten-Quote Q3: 93,8 Prozent, Naturkatastrophen rund 1,1 Mrd. Euro
Solvency-II-Quote: 219 Prozent
Nächster Termin: Jahreszahlen 2026 im Februar 2027
Häufige Fragen zu den Allianz Quartalszahlen
Wie fielen die Allianz Quartalszahlen Q3 2026 aus?
Die Allianz steigerte das operative Ergebnis im dritten Quartal um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Nach neun Monaten erreichte es mit 14,1 Milliarden Euro einen Rekord.
Hat die Allianz die Erwartungen der Analysten übertroffen?
Ja, deutlich. Analysten hatten mit 4,30 Milliarden Euro operativem Ergebnis gerechnet. Auch der Kern-Nettogewinn von 2,89 Milliarden Euro lag klar über den Schätzungen.
Was erwartet die Allianz für 2026?
Die Allianz rechnet nun mit einem operativen Ergebnis von rund 18,6 Milliarden Euro. Zuvor lag das obere Ende bei 18,4 Milliarden Euro.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Allianz-Aktie?
Die Allianz-Aktie wird auf Xetra unter dem Symbol ALV gehandelt. Die ISIN lautet DE0008404005, die WKN 840400.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.