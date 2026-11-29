Was lautet die Allianz Aktienprognose von JPMorgan? JPMorgan hebt das Kursziel von 460 auf 475 Euro und belässt das Rating bei Neutral (Studie vom 26. November 2026).

Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie? Je nach Quelle rund 455 bis 472 Euro (boerse-express 455,48 Euro, finanzen.net 471,75 Euro).

Was erwartet die Allianz für 2026? Ein operatives Ergebnis am oberen Ende der Spanne von 17,4 Milliarden Euro plus/minus 1 Milliarde, also rund 18,6 Milliarden Euro.

Wie hoch ist die Dividende der Allianz Aktie? Für 2025 wurden 17,10 Euro je Aktie gezahlt; der Konsens erwartet 18,88 Euro für 2026.

Wann kommen die nächsten Allianz-Zahlen? Am 24. Februar 2027.