Die Allianz Aktie (ISIN DE0008404005, Ticker ALV) stand am Freitagabend laut Börse Stuttgart bei rund 463,70 Euro und damit gut 1 Prozent im Plus, nur wenig unter dem Rekordbereich der vergangenen Wochen. Anlass für neue Debatten um die Allianz Aktienprognose ist eine Studie von JPMorgan: Analyst Farooq Hanif hebt das Kursziel von 460 auf 475 Euro, lässt das Rating aber unverändert auf Neutral. Das Ziel liegt nur gut 2 Prozent über dem Kurs. Es ist die Einschätzung eines Dritten; aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel ab.
Allianz Aktie Prognose: JPMorgan hebt das Kursziel auf 475 Euro, bleibt aber bei Neutral – ist nach dem Rekordhoch schon alles eingepreist?
Die Allianz Aktie notiert bei rund 464 Euro nahe dem Rekordhoch. JPMorgan hebt das Kursziel von 460 auf 475 Euro, belässt das Rating aber bei Neutral. Die Allianz Aktienprognose: Unternehmensziele, Konsens und Kursziele der Analysten im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Allianz SE, München
- ISIN / Ticker
- DE0008404005 / ALV (Xetra)
- Marktkapitalisierung
- 174,4 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 346,60 bis 475,70 € (boerse.de)
- Dividende für 2025
- 17,10 € je Aktie
- Indizes
- DAX, Euro Stoxx 50
Stand: 27.11.2026, Kurs: Börse Stuttgart, 27.11.2026, 20:05 Uhr; Marktkapitalisierung: Stand 26.11.2026
Allianz Aktie Prognose
Was hat JPMorgan zur Allianz Aktie veröffentlicht – und warum bleibt es bei Neutral?
Die Studie datiert vom 26. November, bekannt wurde sie über dpa-AFX am 27. November gegen 14:30 Uhr. Hanif begründet seine Vorsicht für 2027 damit, dass die Versicherer 2026 stark gelaufen sind. Die Bewertungen lägen auf Rekordniveau, ohne dass die Ergebnisschätzungen entsprechend steigen. Das Preisumfeld im Schaden- und Unfallgeschäft sei schwach, vor allem in der Rückversicherung und im Industriegeschäft. Positiv wertet JPMorgan die geringe Konjunktursensitivität der Branche; im Sektor bevorzugt das Haus Lebensversicherer. Ein höheres Ziel bei unverändert neutraler Haltung: Das ist die Spannung, die die Allianz Aktie Prognose aktuell prägt.
Wie verdient die Allianz ihr Geld?
Der Konzern stützt sich auf drei Säulen. Das Schaden- und Unfallgeschäft erzielte in den ersten neun Monaten 2026 ein operatives Ergebnis von 7,1 Milliarden Euro (+3,2 Prozent) bei einer Combined Ratio von 92,2 Prozent. Leben und Kranken kam auf 4,4 Milliarden Euro (+3,1 Prozent), die Neugeschäftsmarge lag bei 5,5 Prozent, die vertragliche Servicemarge (CSM) bei 56,4 Milliarden Euro. Die Vermögensverwaltung steuerte 2,9 Milliarden Euro bei (+20,3 Prozent) und verwaltet 2,15 Billionen Euro. Für die Allianz Aktie heißt das: planbare Prämien, stabile Lebensversicherungsmargen und ein wachsender Asset-Management-Block, der zuletzt den stärksten Zuwachs lieferte.
Wie lauten Unternehmensprognose und Konsensschätzungen für die Allianz Aktie?
Mit den Zahlen zum dritten Quartal, veröffentlicht am 12. November, bekräftigte die Allianz ihren Ausblick: Das operative Ergebnis 2026 soll am oberen Ende der Spanne von 17,4 Milliarden Euro plus/minus 1 Milliarde liegen, also bei rund 18,6 Milliarden Euro. Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, auf neun Monate sind es 14,1 Milliarden Euro (+7,8 Prozent, Rekord). Der bereinigte Konzernüberschuss erreichte 9,3 Milliarden Euro (+10,6 Prozent), das bereinigte Ergebnis je Aktie 24,15 Euro (+12,7 Prozent), die Core-Eigenkapitalrendite 20,1 Prozent. Die Solvency-II-Quote liegt bei 219 Prozent. Der Aktienrückkauf über bis zu 2,5 Milliarden Euro wurde am 22. September abgeschlossen. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 folgen am 24. Februar 2027.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|EPS
|28,32 €
|30,69 €
|32,77 €
|KGV
|–
|15,1
|13,8
|Dividende je Aktie
|17,10 €
|18,88 €
|–
|Operatives Ergebnis
|–
|rund 18,6 Mrd. € (Unternehmensziel)
|–
Konsensangaben laut aktiencheck.de, Stand 19.11.2026 (Drittangabe); KGV auf Basis des damaligen Kurses. Dividende 2026e: rechnerisch rund 4 % Rendite bei 463,70 € (eigene Rechnung). Schätzungen sind keine Garantie. Werte für 2028e liegen nicht belegt vor.
Quelle: aktiencheck.de (Konsens, 19.11.2026), Allianz Q3-Mitteilung 12.11.2026
Welches Kursziel trauen Analysten der Allianz Aktie zu?
Das Bild ist uneinheitlich. Finanzen.net zählt bei neun Analysten 3 Kaufen-, 5 Halten- und 1 Verkaufen-Urteil mit einem durchschnittlichen Kursziel von 471,75 Euro; das höchste Ziel liegt bei 684 Euro (Berenberg), das niedrigste bei 385 Euro (Barclays). Boerse-express und boerse.de führen 2 Kaufen, 4 Halten und 1 Verkaufen mit einem Durchschnitt von 455,48 Euro. Der Konsens liegt damit je nach Quelle knapp unter bis knapp über dem aktuellen Kurs. Das Allianz Aktie Kursziel von JPMorgan (475 Euro) bewegt sich am oberen Rand des Durchschnitts.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan (Farooq Hanif)
|Neutral
|475 € (zuvor 460 €)
|26./27.11.2026
|dpa-AFX
|Jefferies (Philip Kett)
|Hold
|470 € (zuvor 440 €)
|19.11.2026
|finanzen.net
|Barclays
|Underweight
|385 € (zuvor 351 €)
|17.11.2026
|finanzen.net
|Berenberg
|Buy
|684 €
|13.11.2026
|finanzen.net
|DZ Bank
|Kaufen
|fairer Wert 508 € (zuvor 495 €)
|12.11.2026
|finanzen.net
|RBC
|Sector Perform
|450 €
|12.11.2026
|finanzen.net
|Goldman Sachs
|Buy
|465 €
|13.08.2026
|finanzen.net
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Buy und Kaufen entsprechen einem Kaufen-Urteil, Hold, Neutral und Sector Perform einem Halten-Urteil, Underweight einem Verkaufen-Urteil.
Quelle: dpa-AFX/finanznachrichten.de, finanzen.net, aktiencheck.de
Ist die Allianz Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von rund 14 für 2027 und einer rechnerischen Dividendenrendite von etwa 4 Prozent bewegt sich die Allianz Aktie im Rahmen dessen, was Anleger von einem Qualitätsversicherer gewohnt sind. Belastbare Vergleichszahlen zu Munich Re, AXA oder Generali liegen uns für diesen Beitrag nicht belegt vor, deshalb verzichten wir auf einen Peer-Vergleich in Zahlen. Auffällig ist: JPMorgan sieht die Branchenbewertung insgesamt auf Rekordniveau, Jefferies hob sein Ziel auf 470 Euro bei Hold, Barclays bleibt mit 385 Euro bei Underweight der größte Skeptiker. Das Argument der Skeptiker lautet also nicht „schlechte Zahlen“, sondern „gute Zahlen sind bereits im Kurs“.
Was sagt die Charttechnik zur Allianz Aktie?
Der Kurs von rund 464 Euro liegt klar über der 50-Tage-Linie (laut boerse.de bei 438,97 Euro) und der 200-Tage-Linie (409,31 Euro). Das 52-Wochen-Hoch beträgt laut boerse.de 475,70 Euro vom 13. November; boerse-express nennt ein Rekordhoch von 479,10 Euro am 16. November. Als nächster Widerstand gilt der Bereich um 469 Euro, als Unterstützung die Zone um 450 Euro. Die Abweichung zwischen den Quellen zeigt: Intraday- und Schlusskurse sollten nicht verwechselt werden. Einen belegten RSI-Wert haben wir nicht.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Allianz Aktienprognose?
|Szenario
|Argument
|Beleg
|Bull
|Operatives Ergebnis am oberen Ende der Spanne, Asset Management stark, Ziele bis 508 € (DZ Bank) bzw. 684 € (Berenberg)
|Allianz Q3, finanzen.net
|Base
|Kursziele um 450 bis 475 €, Kurs bereits nahe Konsens
|JPMorgan, Jefferies, RBC
|Bear
|Rekordbewertung ohne steigende Gewinnschätzungen 2027, schwaches Preisumfeld im Schaden- und Unfallgeschäft, Ziel 385 € (Barclays)
|JPMorgan, Barclays
Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Die Zuordnung zu Bull, Base und Bear ist eine redaktionelle Einordnung öffentlich genannter Argumente.
Quelle: Allianz Q3 2026, JPMorgan/dpa-AFX, finanzen.net
Welche Termine sind für die Allianz Aktie wichtig?
Der nächste feste Termin sind die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 am 24. Februar 2027. Dann wird sich zeigen, ob die Allianz das obere Ende ihrer Spanne erreicht, wie hoch Dividende und mögliche Rückkäufe ausfallen und welche Ziele der Konzern für 2027 nennt. Bis dahin dürften weitere Studienupdates die Allianz Aktienprognose bestimmen. Ein Datum für die Hauptversammlung 2027 liegt nicht belegt vor.
Häufige Fragen zur Allianz Aktie Prognose
Was lautet die Allianz Aktienprognose von JPMorgan? JPMorgan hebt das Kursziel von 460 auf 475 Euro und belässt das Rating bei Neutral (Studie vom 26. November 2026).
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie? Je nach Quelle rund 455 bis 472 Euro (boerse-express 455,48 Euro, finanzen.net 471,75 Euro).
Was erwartet die Allianz für 2026? Ein operatives Ergebnis am oberen Ende der Spanne von 17,4 Milliarden Euro plus/minus 1 Milliarde, also rund 18,6 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Dividende der Allianz Aktie? Für 2025 wurden 17,10 Euro je Aktie gezahlt; der Konsens erwartet 18,88 Euro für 2026.
Wann kommen die nächsten Allianz-Zahlen? Am 24. Februar 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von J.P. Morgan (Analyst Farooq Hanif, Studie vom 26.11.2026: Neutral, Kursziel 475 Euro) wieder, die über dpa-AFX bekannt wurde. aktiencheck.de macht sich die Einschätzung nicht zu eigen. Offenlegungen der Quelle: J.P. Morgan Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Allianz SE (ALV): Halten, Kursziel 475,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Farooq Hanif), über dpa-AFX vom 26.11.2026, 20:15 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 29.11.2026, 09:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 29.11.2026, 09:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Farooq Hanif), über dpa-AFX.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.