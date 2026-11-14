Allianz-Aktie DAX Gewinner: Rekordgewinn trotz Katastrophen-Milliarde – fällt jetzt die 500-Euro-Marke?

Montag und Dienstag – Finanzwerte gefragt. Nach den heißen US-Inflationsdaten am Dienstag legte die Allianz um 1,89 Prozent zu. Versicherer gelten als Gewinner steigender Zinsen, weil sie ihre Kapitalanlagen zu höheren Renditen anlegen können. Rückenwind kam zudem von der Hannover Rück, die starke Neunmonatszahlen vorgelegt hatte.

Mittwoch – die Überraschung am Abend. Einen Tag vor den Zahlen hob die Allianz per Ad-hoc-Mitteilung ihr Jahresziel an. Die gute Nachricht war damit schon vor dem eigentlichen Zahlentag im Markt.

Donnerstag – das Rekordergebnis. Die Allianz legte die Zahlen zum dritten Quartal vor und lag deutlich über den Erwartungen. Die Aktie schwankte zunächst, schloss dann aber mit 1,35 Prozent im Plus auf einem Rekordhoch.

Freitag – das nächste Allzeithoch. Zum Wochenschluss zählte die Allianz zu den Gewinnern der großen Umschichtung aus Technologiewerten in defensive Qualitätsaktien. Oddo BHF hob das Kursziel auf 490 Euro an. Die Aktie stieg um 1,02 Prozent auf einen neuen Rekord.