Stürme, Überschwemmungen, Waldbrände – und trotzdem ein Rekord. Die Allianz hat in dieser Woche gezeigt, warum sie als einer der widerstandsfähigsten Konzerne im DAX gilt. Mit einem Plus von 5,94 Prozent ist die Allianz-Aktie DAX Gewinner der Woche auf Platz fünf der Wochengewinner. Am Freitag schloss sie auf Xetra bei 477,20 Euro – einem Allzeithoch. Die Marke von 500 Euro ist nur noch knapp 5 Prozent entfernt. Den Ausschlag gaben ein operativer Rekordgewinn nach neun Monaten, ein angehobenes Jahresziel und ein Rekordquartal der Fondstochter Pimco. Unsere Wochenanalyse zeigt, wie belastbar der Rekordlauf ist.
Allianz-Aktie DAX Gewinner: Rekordgewinn trotz Katastrophen-Milliarde – fällt jetzt die 500-Euro-Marke?
Die Allianz-Aktie ist DAX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 5,94 Prozent belegt der Versicherungskonzern Platz fünf der Wochengewinner im DAX und schließt auf einem Allzeithoch. Ein operativer Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro, ein angehobenes Jahresziel und ein Rekordquartal der Fondstochter Pimco treiben den Kurs. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe, die Analystenstimmen und was der Allianz-Aktie bis 500 Euro noch fehlt.
Wochenanalyse
Von Rekord zu Rekord: die Woche der Allianz-Aktie
Die Allianz-Aktie ist ein Wochengewinner der leisen Art. Kein Kurssprung von 10 Prozent, sondern ein stetiger Anstieg – Tag für Tag, bis zum Allzeithoch.
Montag und Dienstag – Finanzwerte gefragt. Nach den heißen US-Inflationsdaten am Dienstag legte die Allianz um 1,89 Prozent zu. Versicherer gelten als Gewinner steigender Zinsen, weil sie ihre Kapitalanlagen zu höheren Renditen anlegen können. Rückenwind kam zudem von der Hannover Rück, die starke Neunmonatszahlen vorgelegt hatte.
Mittwoch – die Überraschung am Abend. Einen Tag vor den Zahlen hob die Allianz per Ad-hoc-Mitteilung ihr Jahresziel an. Die gute Nachricht war damit schon vor dem eigentlichen Zahlentag im Markt.
Donnerstag – das Rekordergebnis. Die Allianz legte die Zahlen zum dritten Quartal vor und lag deutlich über den Erwartungen. Die Aktie schwankte zunächst, schloss dann aber mit 1,35 Prozent im Plus auf einem Rekordhoch.
Freitag – das nächste Allzeithoch. Zum Wochenschluss zählte die Allianz zu den Gewinnern der großen Umschichtung aus Technologiewerten in defensive Qualitätsaktien. Oddo BHF hob das Kursziel auf 490 Euro an. Die Aktie stieg um 1,02 Prozent auf einen neuen Rekord.
Die Gründe für den Kursanstieg
Pimco rettet das Quartal: was den Wochengewinner antreibt
Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt nur 4,30 Milliarden Euro erwartet. Der Kern-Nettogewinn der Aktionäre lag mit 2,89 Milliarden Euro ebenfalls klar über den Erwartungen. Nach neun Monaten wuchs das operative Ergebnis um 7,8 Prozent auf den Rekordwert von 14,1 Milliarden Euro. Das obere Ende des Jahresziels hob die Allianz von 18,4 auf rund 18,6 Milliarden Euro an. Um es zu erreichen, muss der Konzern im Schlussquartal nur noch rund 4,5 Milliarden Euro verdienen.
Pimco mit Rekordgewinn
Die Vermögensverwaltung mit Pimco und Allianz Global Investors steigerte den operativen Gewinn um 35,1 Prozent auf den Rekordwert von 1,12 Milliarden Euro. Kunden vertrauten den Fondshäusern im Quartal netto 47 Milliarden Euro frisches Geld an.
Katastrophen gut verkraftet
Im Schaden- und Unfallgeschäft kosteten Naturkatastrophen rund 1,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis der Sparte sank um 7,9 Prozent auf 2,20 Milliarden Euro, lag aber über den Erwartungen. Die Schaden-Kosten-Quote stieg auf 93,8 Prozent.
Lebensversicherung wächst
In der Lebens- und Krankenversicherung legte das operative Ergebnis um 4,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro zu.
Kapitalstärke für Ausschüttungen
Mit einer Solvency-II-Quote von 219 Prozent verfügt die Allianz über ein dickes Kapitalpolster. Für 2025 zahlte sie 17,10 Euro Dividende je Aktie, Analysten rechnen für 2026 im Schnitt mit rund 18,73 Euro – eine Rendite von knapp 4 Prozent.
Diese Entwicklung zeigt die Stärke und Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsmodells.
Einordnung
Ein Jahr der Allzeithochs: wie viel ist schon eingepreist?
Seit Jahresbeginn hat die Allianz-Aktie rund ein Viertel an Wert gewonnen – für einen DAX-Konzern mit einem Börsenwert von rund 180 Milliarden Euro ein außergewöhnlicher Lauf. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 von rund 30,39 Euro je Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 15,7. Das ist kein Schnäppchen mehr, für einen Konzern mit rund 20 Prozent Eigenkapitalrendite und knapp 4 Prozent Dividendenrendite aber auch nicht überzogen. Die psychologisch wichtige Marke von 500 Euro liegt nur noch knapp 5 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Die Analysten
Kursziele von 351 bis 684 Euro: selten war die Spanne so groß
Die Zahlen überzeugen fast alle – bei der Bewertung gehen die Meinungen dagegen weit auseinander. Berenberg bestätigte nach den Zahlen sein Kursziel von 684 Euro und die Einstufung „Buy“. Analyst Michael Huttner verweist auf mehr Gewinn, mehr Barmittel und mehr Aktienrückkäufe. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert von 495 auf 508 Euro, Oddo BHF sein Ziel auf 490 Euro. Zurückhaltender sind UBS und JPMorgan mit je 460 Euro, RBC mit 450 Euro und Jefferies mit 440 Euro. Am pessimistischsten bleibt Barclays mit „Underweight“ und 351 Euro. Mehrere Häuser sehen den fairen Wert damit bereits erreicht. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Allianz-Aktie
Warum ist die Allianz-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Die Allianz meldete ein operatives Rekordergebnis von 14,1 Milliarden Euro nach neun Monaten, hob das Jahresziel auf bis zu 18,6 Milliarden Euro an und profitierte von der Umschichtung in defensive Qualitätswerte. Die Aktie stieg in der Woche vom 9. bis 13. November um 5,94 Prozent auf ein Allzeithoch.
Wie viel hat die Allianz im dritten Quartal verdient?
Das operative Ergebnis stieg um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro und lag deutlich über den erwarteten 4,30 Milliarden Euro.
Wie stark haben Naturkatastrophen die Allianz belastet?
Naturkatastrophen kosteten im dritten Quartal rund 1,1 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote stieg auf 93,8 Prozent.
Wie weit ist die Allianz-Aktie von 500 Euro entfernt?
Mit 477,20 Euro fehlen der Aktie knapp 5 Prozent bis zur Marke von 500 Euro.
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