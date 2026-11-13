Alibaba Aktienanalyse: Apple setzt auf Qwen, Cloud boomt, Aktie halbiert – wird der 19. November zum Wendepunkt?

Die Alibaba Aktienanalyse zeigt einen Konzern, der mitten im teuersten Umbau seiner Geschichte steckt. Die Cloud wächst so schnell wie nie, Qwen gehört zu den wichtigsten KI-Modellen der Welt, und mit Apple hat Alibaba einen prominenten Partner gewonnen. Gleichzeitig verschlingen Rechenzentren, die KI-App und der Schnelllieferdienst Milliarden, der Onlinehandel stagniert, und die drohenden US-Chip-Beschränkungen treffen Alibaba stärker als andere chinesische Tech-Konzerne. Mit einem erwarteten KGV von rund 11 und Kurszielen, die fast doppelt so hoch liegen wie der Kurs, ist viel Pessimismus eingepreist. Für die Alibaba Aktienprognose wird der 19. November zum Härtetest: Zeigen die Zahlen, dass die Verluste sinken und die Cloud weiter beschleunigt, könnte die Stimmung drehen. Anleger sollten sich angesichts der politischen Risiken auf starke Schwankungen einstellen.