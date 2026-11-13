Es gibt kaum eine Aktie, bei der Zahlen und Kurs derzeit so weit auseinanderliegen. Alibaba betreibt die größte Cloud Chinas, deren Umsatz zuletzt um 45 Prozent wuchs. Apple hat sich für seinen KI-Start in China ausgerechnet Alibabas Sprachmodell Qwen ausgesucht. Und die Analysten sehen im Schnitt fast 100 Prozent Kurspotenzial. Die Alibaba-Aktie dagegen notiert bei rund 94 Dollar – fast die Hälfte unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 181,10 Dollar. Allein am Donnerstag brach sie um 7 Prozent ein, nach Berichten über neue US-Beschränkungen beim Zugang zu KI-Chips. Am 19. November legt Alibaba die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Diese Alibaba Aktienanalyse zeigt, was auf dem Spiel steht – und was das für die Alibaba Aktienprognose bedeutet.
Alibaba Aktienanalyse: Apple setzt auf Qwen, Cloud boomt, Aktie halbiert – wird der 19. November zum Wendepunkt?
Die Cloud wächst so schnell wie nie, Apple holt sich Alibabas KI-Modell Qwen nach China, Analysten sehen fast 100 Prozent Kurspotenzial – und trotzdem hat sich die Alibaba-Aktie vom Hoch fast halbiert. Unsere große Alibaba Aktienanalyse vor den Zahlen am 19. November zerlegt Cloud, KI, Schnelllieferdienst, Investitionen, Bewertung und Chip-Risiko – und zeigt, worauf es für die Alibaba Aktienprognose jetzt ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alibaba Group Holding Ltd.
- Sitz
- Hangzhou, China
- Ticker
- BABA (NYSE), 9988 (Hongkong)
- Kurs (ADR)
- rund 94 Dollar
- 52-Wochen-Spanne
- 91,99 bis 181,10 Dollar
- Börsenwert
- rund 235 Milliarden Dollar
- KGV (12 Monate / erwartet)
- rund 23 / rund 11
- Nächste Zahlen
- 19. November 2026, vor US-Börsenstart
Stand: 13.11.2026, Kurs NYSE am 13.11.2026 im Handelsverlauf; Börsenwert gerundet; KGV laut Marktdaten
Die Ausgangslage
Vom KI-Liebling zum Absturz: die Alibaba-Aktie halbiert sich
Die Alibaba-Aktie ist 2026 eine der größten Enttäuschungen unter den Tech-Werten – obwohl das Geschäft mit KI so stark wächst wie nie.
Noch vor wenigen Monaten feierte die Börse Alibaba als Chinas KI-Champion, die Aktie stieg zeitweise auf 181 Dollar. Seitdem ging es fast ununterbrochen bergab: Seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 31 Prozent, vom Hoch aus sind es fast 50 Prozent. Die Gründe sind bekannt. Milliardeninvestitionen in Rechenzentren, ein teurer Kampf um den Schnelllieferdienst und hohe Verluste der eigenen KI-App drücken die Gewinne. Anfang November keimte Hoffnung auf: Nachdem Apple Alibabas Sprachmodell Qwen für den Start seiner KI-Funktionen in China ausgewählt hatte, stieg die Aktie binnen einer Woche um 12 Prozent. Doch am Donnerstag folgte der nächste Schlag: Berichte, die USA stünden kurz davor, Chinas Fernzugriff auf leistungsstarke KI-Chips zu beschneiden, schickten die Aktie um 7 Prozent auf 94,36 Dollar nach unten. Sie notiert damit nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief.
Das Vorquartal
Umsatz plus 9 Prozent, Gewinn minus 76 Prozent: der Preis der KI-Offensive
Für jede seriöse Alibaba Aktienanalyse lohnt der Blick zurück auf das Juni-Quartal – es zeigt die Stärken und Schwächen wie unter einem Brennglas.
Im Juni-Quartal, dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 268,95 Milliarden Yuan (39,6 Milliarden Dollar). Der Nettogewinn brach dagegen um 76 Prozent auf rund 10,5 Milliarden Yuan ein, das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) fiel um 30 Prozent. Der bereinigte Gewinn je ADR von 1,26 Dollar verfehlte die Erwartungen von 1,94 Dollar deutlich. Hauptgrund: Die Investitionen stiegen um 75 Prozent auf 67,7 Milliarden Yuan, der freie Cashflow rutschte auf minus 44,7 Milliarden Yuan. Alibaba setzt alles auf eine Karte – die künstliche Intelligenz.
Alibaba: Umsatz wichtiger Geschäftsbereiche im Juni-Quartal 2026
Mrd. Yuan
Veränderung zum Vorjahr: China-E-Commerce −8 %, Quick Commerce +45 %, AI Cloud and Compute Services +45 %.
Quelle: Alibaba Group, Mitteilung vom 20. August 2026
Daten als Tabelle
|Bereich
|Umsatz
|China-E-Commerce
|110,9
|Quick Commerce (China)
|53,3
|Cloud und Rechenleistung
|48,4
Cloud und KI
45 Prozent Wachstum: Chinas KI-Motor läuft heiß
Der Kern jeder Alibaba Aktienprognose ist die Cloud – und dort liefert Alibaba Zahlen, die sich mit Microsoft und Google messen können.
Der Umsatz der Sparte für Cloud und Rechenleistung stieg im Juni-Quartal um 45 Prozent auf 48,4 Milliarden Yuan – das Wachstum beschleunigt sich seit Quartalen. Das operative Ergebnis der Sparte hat sich mit einem Plus von 133 Prozent auf 5,6 Milliarden Yuan mehr als verdoppelt, die Marge kletterte auf rund 12 Prozent. Mit KI-Produkten setzte Alibaba 12,4 Milliarden Yuan um – zum zwölften Mal in Folge ein dreistelliges Wachstum. Dazu kommt die Qwen-Modellfamilie, die zu den meistgenutzten offenen KI-Modellen der Welt zählt. Die Qwen-App haben bereits 250 Millionen Nutzer für KI-gestützte Einkäufe genutzt. Und mit Apple hat Alibaba einen prominenten Kunden gewonnen: Der iPhone-Konzern setzt beim Start seiner KI-Funktionen in China auf Qwen.
Alibaba: Wachstum der Cloud-Umsätze mit externen Kunden
Prozent
- Erwartung von Analysten
Geschäftsjahr endet am 31. März. September-Quartal: Erwartungen von Citi (52 Prozent für den gesamten Cloud-Umsatz) und Morgan Stanley (55 Prozent für externe Kunden), keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Alibaba Group, Mitteilungen zum März- und Juni-Quartal 2026; Citi und Morgan Stanley laut TipRanks
Daten als Tabelle
|Quartal
|Wachstum
|März-Quartal 2026
|40
|Juni-Quartal 2026
|45
|September-Quartal 2026
|52–55
Das Umsatzwachstum der Cloud hat sich weiter beschleunigt – die EBITA-Marge stieg auf 12 Prozent.
Die Kostenseite
Quick Commerce, KI-App, Rechenzentren: drei Baustellen, die Milliarden kosten
Das Problem liegt woanders. Die Sparte AI Labs und Anwendungen, zu der die Qwen-App gehört, verlor im Juni-Quartal 13,9 Milliarden Yuan – mehr als viermal so viel wie ein Jahr zuvor. Die Kosten für die Rechenleistung der kostenlosen App und für die Gewinnung neuer Nutzer sind gewaltig. Gleichzeitig führt Alibaba einen teuren Preiskampf im Schnelllieferdienst mit Lieferungen innerhalb einer Stunde: Der Umsatz stieg zwar um 45 Prozent, die Subventionen drücken aber auf das Ergebnis. Im klassischen Onlinehandel mit Taobao und Tmall sanken die Kundenmanagement-Erlöse um 7 Prozent, bereinigt um eine Bilanzierungsänderung stiegen sie nur um 1 Prozent. Hinzu kommt das Investitionsprogramm: Für drei Jahre hat Alibaba 380 Milliarden Yuan für KI und Cloud eingeplant, die Hälfte davon ist bereits ausgegeben.
Alibaba: Bereinigtes operatives Ergebnis (EBITA) im Juni-Quartal 2026
Mrd. Yuan
E-Commerce-Gruppe einschließlich Quick Commerce. AI Labs und Anwendungen: operativer Verlust.
Quelle: Alibaba Group, Mitteilung vom 20. August 2026; Investing.com
Daten als Tabelle
|Bereich
|EBITA
|E-Commerce-Gruppe
|39,75
|Cloud und Rechenleistung
|5,63
|AI Labs und Anwendungen
|-13,86
Die Zahlen am 19. November
Darauf kommt es an: sieben Prüfsteine für die Alibaba-Aktie
Am 19. November vor dem US-Börsenstart legt Alibaba die Zahlen zum September-Quartal vor. Für die Alibaba Aktienprognose zählen diese Punkte.
Analysten erwarten für das September-Quartal einen Umsatz von rund 40,3 bis 40,5 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je ADR von rund 1,62 Dollar. Morgan Stanley rechnet damit, dass die Cloud-Umsätze mit externen Kunden um 55 Prozent zulegen und die Marge der Sparte auf 13,5 Prozent steigt. Citi erwartet einen Cloud-Umsatz von 60,5 Milliarden Yuan, ein Plus von 52 Prozent.
1. Cloud-Wachstum
Schafft die Cloud die erwarteten 50 Prozent oder mehr? Jede Abweichung nach unten würde die KI-These schwächen.
2. Cloud-Marge
Steigt die Marge weiter über 12 Prozent? Sie zeigt, ob das KI-Wachstum profitabel ist.
3. Verluste der KI-App
Sinkt der Verlust von AI Labs unter die 13,9 Milliarden Yuan des Vorquartals? Das ist der wichtigste Hebel für den Gewinn.
4. Quick Commerce
Werden die Verluste im Schnelllieferdienst kleiner? Bessere Stückkosten wären ein Signal, dass der Preiskampf abebbt.
5. Investitionen und Cashflow
Wie hoch fallen die Investitionen aus, und bleibt der freie Cashflow tief im Minus? Hier entscheidet sich, wie lange Alibaba den KI-Kurs durchhält.
6. Chips
Was sagt das Management zu den drohenden US-Beschränkungen beim Zugang zu Nvidia-Chips – und wie weit tragen die eigenen KI-Chips der Tochter T-Head?
7. Aktienrückkäufe
Setzt Alibaba die Rückkäufe fort? Bei einem Kurs nahe dem Jahrestief wären sie ein starkes Signal an die Aktionäre.
Die Bewertung
KGV 11 für Chinas KI-Champion: zu billig oder zu riskant?
Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate wird die Alibaba-Aktie mit rund dem 23-Fachen bewertet. Auf Basis der erwarteten Gewinne liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach dem jüngsten Kursrutsch dagegen nur bei rund 11 – unter dem Fünfjahresschnitt von 13 und weit unter den Bewertungen amerikanischer Cloud-Konzerne wie Microsoft, die mit dem 25-Fachen gehandelt werden. Der Abschlag hat Gründe: politische Risiken zwischen den USA und China, die Abhängigkeit von westlicher Chiptechnik, ein schwacher chinesischer Konsum und ein Management, das kurzfristige Gewinne bewusst opfert. Analysten erwarten aber, dass sich der bereinigte Gewinn je Aktie bis zum Geschäftsjahr 2028 mehr als verdoppelt.
Die Analysten
Kursziel 184 Dollar: die Wall Street glaubt an die Wende
Die Analysten sind sich bei der Alibaba-Aktie selten so einig. Das durchschnittliche Kursziel von 41 Analysten liegt bei rund 184 Dollar – fast das Doppelte des aktuellen Kurses. JPMorgan senkte sein Ziel zwar von 210 auf 200 Dollar, bleibt aber bei „Overweight“. Citi hob das Ziel von 190 auf 193 Dollar, Morgan Stanley führt Alibaba mit 180 Dollar als Top-Pick. Bernstein nennt 165 Dollar, Baird 160 Dollar. Die DZ Bank stufte die Aktie jüngst von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch, setzt mit 140 Dollar aber das niedrigste Ziel. Auffällig: Selbst das vorsichtigste Kursziel liegt rund 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Alibaba-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: rund 94 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TipRanks, MarketBeat, StockAnalysis, Yahoo Finance; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|JPMorgan
|200
|Citi
|193
|Durchschnitt (41)
|184
|Morgan Stanley
|180
|Bernstein
|165
|Baird
|160
|DZ Bank
|140
Die Szenarien
Alibaba Aktienprognose: drei Wege nach dem 19. November
Szenario 1: Die KI-Wende wird sichtbar
Die Cloud wächst um mehr als 50 Prozent, die Verluste der KI-App und im Schnelllieferdienst sinken, und das Management zeigt, dass es auch mit weniger Nvidia-Chips weiter wachsen kann. Dann könnte der Markt beginnen, den Bewertungsabschlag abzubauen – die Alibaba-Aktie hätte nach dem Absturz viel Raum für eine Erholung.
Szenario 2: Starkes Wachstum, schwache Gewinne
Die Cloud liefert, doch Investitionen und Subventionen drücken weiter auf Gewinn und Cashflow. Die Aktie pendelt zwischen dem Jahrestief um 92 Dollar und der 50-Tage-Linie um 108 Dollar, bis klarer wird, wann sich die KI-Milliarden auszahlen.
Szenario 3: Chip-Schock und Enttäuschung
Verschärfen die USA die Chip-Beschränkungen und bleibt das Cloud-Wachstum unter den Erwartungen, könnte die Alibaba-Aktie unter ihr 52-Wochen-Tief rutschen. Dann würde der Markt die KI-Strategie grundsätzlich infrage stellen.
Häufige Fragen zur Alibaba Aktienanalyse
Wann legt Alibaba die nächsten Zahlen vor?
Am Donnerstag, 19. November 2026, vor Beginn des US-Handels. Die Telefonkonferenz beginnt um 7:00 Uhr Ostküstenzeit, also um 13:00 Uhr deutscher Zeit. Es geht um das September-Quartal, das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Was erwarten Analysten?
Einen Umsatz von rund 40,3 bis 40,5 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je ADR von rund 1,62 Dollar. Für die Cloud rechnen Morgan Stanley und Citi mit 52 bis 55 Prozent Wachstum.
Warum ist die Alibaba-Aktie so stark gefallen?
Hohe Investitionen in KI, Verluste der Qwen-App und ein teurer Preiskampf im Schnelllieferdienst drücken die Gewinne. Zuletzt belasteten Berichte über neue US-Beschränkungen beim Zugang zu KI-Chips.
Wie ist die Alibaba-Aktie bewertet?
Auf Basis der vergangenen zwölf Monate mit rund dem 23-Fachen des Gewinns, auf Basis der erwarteten Gewinne mit rund dem 11-Fachen.
Welche Kursziele haben Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 184 Dollar. Die Spanne reicht von 140 Dollar (DZ Bank) bis 200 Dollar (JPMorgan).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.