Alibaba war jahrelang vor allem ein Onlinehändler. Jetzt will der chinesische Konzern zum KI-Riesen werden – und die neuesten Zahlen zeigen, dass das mehr ist als eine Vision. Das Geschäft mit KI-Cloud und Rechendiensten wächst um mehr als die Hälfte. Die Alibaba Aktie legte am Tag der Zahlen zu. Doch der Ausbau kostet Milliarden, und die Geopolitik spielt mit.
Alibaba Aktie: KI-Cloud plus 53 Prozent, Investitionen plus 60 Prozent – wird Alibaba Chinas KI-Champion?
272 Milliarden Yuan Umsatz, ein boomendes Cloudgeschäft, das Qwen-Modell in Taobao und Tmall. Doch neue US-Ausfuhrregeln für KI-Chips werfen Schatten. Die Alibaba Aktie im Check.
Alibaba Group Holding Ltd. · ISIN: US01609W1027 · WKN: A117ME · Handelssymbol: AHLA · US-Handelssymbol: BABA
Die Zahlen
Die Cloud wird zum Wachstumsmotor
Alibaba steigerte den Umsatz im Septemberquartal 2026 um zehn Prozent auf 272 Milliarden Yuan. Mit KI-Cloud und Rechendiensten setzte der Konzern 61 Milliarden Yuan um, 53 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Nettogewinn betrug 64,4 Milliarden Yuan. Gleichzeitig stiegen die Investitionsausgaben um 60 Prozent auf 50,48 Milliarden Yuan – Alibaba baut Rechenzentren, eigene Chips und KI-Modelle aus. Die Alibaba Aktie legte am Tag der Zahlen um 1,7 Prozent zu.
Alibaba setzt alles auf KI – mit Cloud für Unternehmen und dem Qwen-Modell für Konsumenten. Für die Alibaba Aktie ist entscheidend, ob die Milliardeninvestitionen in zahlende Kunden münden.
Die Strategie
Qwen zieht in den Handel ein
Alibaba bindet sein KI-Modell Qwen in die Handelsplattformen Taobao und Tmall ein. Rund um den Singles' Day wurden bei einer Liveübertragung nahezu 100.000 Monatspakete des KI-Abonnements QwenWork in etwa 30 Minuten verkauft. Ein Risiko benennt Alibaba selbst: Neue US-Ausfuhrregeln für KI-Rechenleistung könnten sich im kommenden Jahr auf Produkte und Dienste auswirken.
Mizuho-Securities-Analyst Wei Fang hob am 3. November das Kursziel für die Alibaba Aktie von 195 auf 200 Dollar an und bestätigte seine Kaufempfehlung. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Alibaba Aktie
Wie stark wächst Alibabas KI-Cloud?
Der Umsatz mit KI-Cloud und Rechendiensten stieg um 53 Prozent auf 61 Milliarden Yuan.
Wie viel investiert Alibaba?
Die Investitionsausgaben stiegen im Septemberquartal um 60 Prozent auf 50,48 Milliarden Yuan.
Welche Risiken nennt Alibaba?
Neue US-Ausfuhrregeln für KI-Rechenleistung könnten sich auf Produkte und Dienste auswirken.
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