Wie stark wächst Alibabas KI-Cloud?

Der Umsatz mit KI-Cloud und Rechendiensten stieg um 53 Prozent auf 61 Milliarden Yuan.

Wie viel investiert Alibaba?

Die Investitionsausgaben stiegen im Septemberquartal um 60 Prozent auf 50,48 Milliarden Yuan.

Welche Risiken nennt Alibaba?

Neue US-Ausfuhrregeln für KI-Rechenleistung könnten sich auf Produkte und Dienste auswirken.