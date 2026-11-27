Die Alibaba Aktie hat mit ihren jüngsten Zahlen ein Signal gesendet. Im Septemberquartal 2026 stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 272 Milliarden Renminbi. Am Tag der Zahlen legte die Aktie um 1,7 Prozent zu.
Alibaba Aktie: KI-Cloud plus 53 Prozent, Chip-Tochter vor dem Börsengang – Chinas KI-Gigant greift an
Umsatz plus 10 Prozent, KI-Cloud plus 53 Prozent und Pläne für ein Hongkong-Listing der Chiptochter T-Head: Die Alibaba Aktie hat eine neue Geschichte. Doch US-Exportregeln und hohe Investitionen bleiben Risiken. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Alibaba Aktie trägt die ISIN US01609W1027 und die WKN A117ME. In Deutschland lautet das Handelssymbol AHLA, in den USA werden die Hinterlegungsscheine an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol BABA gehandelt.
Die Zahlen
Die Cloud wird zum Motor
Mit KI-Cloud und Rechendiensten setzte Alibaba 61 Milliarden Renminbi um, 53 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Investitionen stiegen um 60 Prozent auf 50,48 Milliarden Renminbi. Unter dem Strich verdiente der Konzern 64,4 Milliarden Renminbi.
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Die Pläne
Chiptochter an die Börse
Alibaba plant, die Chiptochter T-Head abzuspalten und in Hongkong an die Börse zu bringen. Das könnte verborgene Werte sichtbar machen. Zugleich warnte der Konzern, dass neue US-Ausfuhrregeln für KI-Rechenleistung im kommenden Jahr seine Produkte und Dienste beeinträchtigen könnten. Für die Alibaba Aktie ist das der größte politische Unsicherheitsfaktor.
Häufige Fragen zur Alibaba Aktie
Wie stark wächst die KI-Cloud?
Um 53 Prozent auf 61 Milliarden Renminbi im Quartal.
Was ist T-Head?
Alibabas Chiptochter, die abgespalten und in Hongkong gelistet werden soll.
Welche Risiken gibt es?
Vor allem neue US-Ausfuhrregeln für KI-Rechenleistung.
Welche ISIN und WKN hat die Alibaba Aktie?
ISIN US01609W1027, WKN A117ME, Handelssymbol AHLA, US-Handelssymbol BABA.
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