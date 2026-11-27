Wie stark wächst die KI-Cloud?

Um 53 Prozent auf 61 Milliarden Renminbi im Quartal.

Was ist T-Head?

Alibabas Chiptochter, die abgespalten und in Hongkong gelistet werden soll.

Welche Risiken gibt es?

Vor allem neue US-Ausfuhrregeln für KI-Rechenleistung.

Welche ISIN und WKN hat die Alibaba Aktie?

ISIN US01609W1027, WKN A117ME, Handelssymbol AHLA, US-Handelssymbol BABA.