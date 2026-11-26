Alcon Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Erholung seit den Quartalszahlen hält an

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Alcon Aktie schließt am Donnerstag 1,06 Prozent höher bei 64,54 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Der Augenheilkunde-Konzern hat seit dem Kursrutsch im November rund 7 Prozent aufgeholt.

Die Alcon Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Augenheilkunde-Konzerns schließt 1,06 Prozent höher bei 64,54 Franken. Damit entwickelt sich die Aktie fast genau wie der Gesamtmarkt. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Alcon Aktie gestiegen ist Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Alcon Aktie stieg mit dem Markt. Nach der Wende an der Wall Street vom Mittwochabend startete der Schweizer Aktienmarkt fest und hielt die Gewinne bis zum Schluss. 18 der 20 SMI-Titel beendeten den Tag im Plus. Auffällig: Andere Gesundheitswerte taten sich schwerer. Roche und Novartis blieben hinter dem Markt zurück, Galderma und Sandoz schlossen im Minus. Die Alcon Aktie hielt dagegen Schritt. Einen eigenen Grund nennen die Agenturen nicht. Alcon Aktie am Donnerstag +1,06 % Schlusskurs der Alcon Aktie 64,54 CHF Umsatz im dritten Quartal (+5 %) 2,7 Mrd. USD bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal (+15 %) 0,91 USD Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), Alcon Alcon Aktie: Schritt für Schritt nach oben Zwei Tage nach den Quartalszahlen vom 10. November hatte die Alcon Aktie bei 60,28 Franken geschlossen. Seitdem hat sie rund 7 Prozent zugelegt. Die Ergebnisse waren ordentlich: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 15 Prozent. Belastet hatte der enger gefasste Ausblick mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 6 Prozent für 2026. Was die Alcon Aktie bremsen kann Linsengeschäft: Bei implantierbaren Linsen spürt Alcon in den USA Wettbewerbsdruck.

Rotation: Greifen Anleger weiter zu Zyklikern, könnten Gesundheitswerte zurückbleiben.

Erwartungen: Die obere Grenze der Gewinnprognose ist seit November gekappt. Ausblick: Wie geht es mit der Alcon Aktie weiter? Operationen am Grauen Star und Kontaktlinsen hängen kaum an der Konjunktur. Für den SMI-Gewinner Alcon zählt, ob neue Produkte den Druck im Linsengeschäft ausgleichen. Stammdaten der Alcon Aktie Alcon AG: ISIN CH0432492467, WKN A2PDXE, Handelssymbol ALC (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ALC (NYSE)

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