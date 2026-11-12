Albemarle Aktie: Knappes Angebot als Kurstreiber?

Die Albemarle-Aktie (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker: ALB) notiert beim angegebenen Kurs von 95,38 USD mit 0,59 USD beziehungsweise 0,61 % im Minus. Deutlich höher liegt die Zielmarke in der Albemarle-Aktienanalyse von Scotiabank vom 09.11.2026: Analyst Ben Isaacson senkt zwar das Kursziel von 190 USD auf 165 USD, bestätigt aber sein Rating "outperform". Trotz der Kürzung ergibt sich gegenüber dem genannten Aktienkurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 73 %.