Am 4. November meldete Albemarle für das dritte Quartal 1,55 Milliarden Dollar Umsatz, knapp 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg auf 646 Millionen Dollar, die Marge von 17,3 auf 41,6 Prozent. Unter dem Strich blieben 297 Millionen Dollar Gewinn nach einem Verlust von 161 Millionen im Vorjahr.

Der Grund ist der Preis. Albemarle erzielte im Lithiumgeschäft im Schnitt 20,02 Dollar je Kilogramm, fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Die Sparte Energy Storage kam damit auf eine operative Marge von rund 50 Prozent – obwohl die verkaufte Menge um knapp 19 Prozent sank. Die weltweite Lithiumnachfrage lag bis August 48 Prozent über dem Vorjahr, getrieben von Elektroautos und stationären Speichern.