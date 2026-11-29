Ohne Lithium keine Batterie – und ohne Albemarle deutlich weniger Lithium. Die Albemarle Aktie ist deshalb das Fieberthermometer der Branche. Am 16. April stand sie bei 215,62 Dollar. Am Freitag schloss sie bei 82,93 Dollar, ein Tagesplus von 1,8 Prozent und trotzdem 61,5 Prozent unter dem Frühjahrshoch. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus gut 41 Prozent. Das Ungewöhnliche daran: Die Geschäftszahlen sind stark.
Albemarle Aktie: Gewinn fast verdreifacht, Kurs seit April um 61 Prozent gefallen – was der Lithiumpreis mit der Aktie macht
Die Albemarle Aktie hat seit ihrem Hoch im April mehr als 60 Prozent verloren und am Freitag bei 82,93 Dollar geschlossen. Dabei verdient der größte westliche Lithiumproduzent so gut wie seit Jahren nicht, hat 1,2 Milliarden Dollar freien Cashflow erwirtschaftet und kaum noch Nettoschulden. Der Grund für den Kursrutsch liegt in China. Die große Analyse des wichtigsten Rohstoffs der Batterieindustrie.
Die Zahlen
Ein Quartal wie aus besseren Zeiten
Am 4. November meldete Albemarle für das dritte Quartal 1,55 Milliarden Dollar Umsatz, knapp 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg auf 646 Millionen Dollar, die Marge von 17,3 auf 41,6 Prozent. Unter dem Strich blieben 297 Millionen Dollar Gewinn nach einem Verlust von 161 Millionen im Vorjahr.
Der Grund ist der Preis. Albemarle erzielte im Lithiumgeschäft im Schnitt 20,02 Dollar je Kilogramm, fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Die Sparte Energy Storage kam damit auf eine operative Marge von rund 50 Prozent – obwohl die verkaufte Menge um knapp 19 Prozent sank. Die weltweite Lithiumnachfrage lag bis August 48 Prozent über dem Vorjahr, getrieben von Elektroautos und stationären Speichern.
Der Kurs
Die Börse handelt den Preis von morgen
Warum fällt die Albemarle Aktie dann? Weil der Lithiumpreis längst wieder sinkt. In China, dem wichtigsten Markt, kostete Lithiumkarbonat am 12. November nur noch rund 90.000 Yuan je Tonne, umgerechnet etwa 13.500 Dollar und der tiefste Stand des Jahres. Albemarles Verträge reagieren mit rund drei Monaten Verzögerung. Die guten Zahlen des dritten Quartals spiegeln also Preise, die es am Markt nicht mehr gibt.
Das Unternehmen sagt das selbst: Im vierten Quartal sollen Umsatz und Ergebnis der Lithiumsparte wegen niedrigerer Marktpreise zurückgehen, zusätzlich belastet teurer eingekaufter Rohstoff aus dem Lager. Mitte November warnte zudem ein großer Wettbewerber aus Chile vor deutlich niedrigeren Preisen im Schlussquartal. Ein Fonds auf Lithiumaktien fiel am 20. November auf ein Zwölfmonatstief.
Die Bilanz
Was anders ist als im letzten Abschwung
Albemarle geht mit mehr Polster in die Schwächephase als beim Preisverfall der Jahre 2023 und 2024. Die Investitionen wurden für 2026 auf 300 bis 350 Millionen Dollar gekürzt, nach zuvor geplanten rund 500 Millionen. Die Nettoverschuldung entspricht nur noch dem 0,3-Fachen des bereinigten EBITDA, die Liquidität beträgt 3,4 Milliarden Dollar. Die Dividende von zuletzt 1,64 Dollar je Aktie im Jahr entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von knapp 2 Prozent – eine Rechnung der Redaktion.
Für das Gesamtjahr nennt der Konzern Szenarien statt einer Prognose: Bei einem Lithiumpreis von rund 20 Dollar je Kilogramm wären es 2,4 bis 2,6 Milliarden Dollar EBITDA, bei 10 Dollar nur 0,9 bis 1,0 Milliarden. Deutlicher lässt sich die Abhängigkeit kaum zeigen.
Häufige Fragen zur Albemarle Aktie
Warum fällt die Albemarle Aktie trotz guter Zahlen?
Der Lithiumpreis ist seit dem Frühjahr deutlich gesunken. Die Börse erwartet deshalb niedrigere Gewinne in den kommenden Quartalen.
Was produziert Albemarle?
Vor allem Lithium für Batterien sowie Brom-Spezialchemikalien. Das Unternehmen ist der größte westliche Lithiumproduzent.
Zahlt Albemarle eine Dividende?
Ja, zuletzt 1,64 Dollar je Aktie im Jahr.
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