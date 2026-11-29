Es ist eines der größten Paradoxe an der Wall Street. Albemarle hat im dritten Quartal fast dreimal so viel verdient wie vor einem Jahr, die Kasse ist gut gefüllt, die Schulden sind niedrig. Und doch kennt die Albemarle Aktie seit Monaten nur eine Richtung. Am Freitag schloss sie in New York bei 82,93 Dollar – ein Tagesplus von 1,75 Prozent, aber immer noch 61,5 Prozent unter dem Hoch von 215,62 Dollar vom 16. April. Erst eine Woche zuvor hatte sie bei 79,70 Dollar ein Zwölf-Monats-Tief markiert. Wer verstehen will, was hier passiert, muss nach China schauen.
Albemarle Aktie: 61 Prozent unter dem Hoch, 1,2 Milliarden Dollar freier Cashflow – wie viel Lithium-Crash steckt jetzt schon im Kurs?
Die Albemarle Aktie hat seit April mehr als 60 Prozent verloren, obwohl der größte westliche Lithiumproduzent gerade eines seiner stärksten Quartale gemeldet hat. Der Grund liegt in China: Der Lithiumpreis ist unter die Produktionskosten vieler Verarbeiter gefallen. Die große Analyse: was die Zahlen wirklich wert sind, wie robust die Bilanz ist und welche Szenarien jetzt für die Albemarle Aktie zählen.
Die Zahlen
Ein Rekordquartal – das die Börse schon abgehakt hat
Auf dem Papier lief es glänzend. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 19 Prozent auf 1,55 Milliarden Dollar, das bereinigte EBITDA sprang um 186 Prozent auf 646 Millionen Dollar. Die Marge kletterte von 17 auf 42 Prozent. Unter dem Strich blieben 297 Millionen Dollar oder 2,15 Dollar je Aktie – nach einem Verlust im Vorjahr. Treiber war das Lithiumgeschäft: Albemarle erzielte im Schnitt 20,02 Dollar je Kilogramm Lithiumcarbonat-Äquivalent, fast doppelt so viel wie die 10,28 Dollar ein Jahr zuvor.
Genau hier liegt das Problem. Diese Preise gibt es am Spotmarkt nicht mehr. In China kostete Lithiumcarbonat in Batteriequalität am Freitag laut dem Preisdienst SMM nur noch 84.350 Yuan je Tonne – nach Rechnung der Redaktion grob 12 bis 13 Dollar je Kilogramm. Allein in der vergangenen Woche ging es um 7,8 Prozent abwärts. Mitte Mai hatten die Terminkontrakte noch bei rund 210.000 Yuan notiert. Die Börse bewertet die Albemarle Aktie deshalb nicht nach dem, was war, sondern nach dem, was kommt.
Der Ausblick
Das vierte Quartal wird schwächer – das sagt der Konzern selbst
Finanzchef Neal Sheorey hat die Anleger vorgewarnt: Bleiben die Marktpreise auf dem aktuellen Niveau, sinken Umsatz und Ergebnis im Lithiumgeschäft im Schlussquartal gegenüber dem dritten Quartal. Die Absatzmenge soll stabil bleiben, die Marge aber fallen, weil teurer eingekauftes Spodumen aus dem australischen Gemeinschaftsunternehmen Talison erst jetzt durch die Bücher läuft. Hinzu kommen Mehrkosten von 70 bis 90 Millionen Dollar für Logistik und Rohstoffe infolge des Nahost-Konflikts.
Bemerkenswert ist die Haltung des Managements zum Preisverfall. Konzernchef Kent Masters erklärte, die Lage am physischen Markt passe nicht zu dem, was der Spotmarkt gerade zeige. Die Lager seien gesund, die Nachfrage der Kunden stark. Vertriebsvorstand Eric Norris ergänzte, zu den aktuellen Preisen sei ein großer Teil des Angebots aus Australien und Afrika kaum noch wirtschaftlich. Eine Preisprognose wollte der Vorstand ausdrücklich nicht abgeben.
Die Bilanz
Warum Albemarle den Sturm besser aushält als 2023
Der entscheidende Unterschied zum letzten Lithium-Abschwung ist die Finanzlage. Albemarle hat die Investitionen für 2026 von rund 500 auf 300 bis 350 Millionen Dollar gekürzt. In den ersten neun Monaten flossen 1,5 Milliarden Dollar aus dem operativen Geschäft zu, der freie Cashflow lag bei 1,2 Milliarden Dollar. Die Liquidität beträgt 3,4 Milliarden Dollar, die Nettoverschuldung nur das 0,3-Fache des bereinigten EBITDA. Das Sparprogramm liegt mit mehr als 150 Millionen Dollar am oberen Ende des Jahresziels.
Auch die Mengen wachsen weiter. Für 2026 peilt der Konzern unverändert 225.000 bis 235.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent an, für 2027 dann 240.000 bis 260.000 Tonnen. Dazu kommt ein Wechsel an der Spitze: Am 1. Februar 2027 übergibt Kent Masters den Chefposten an Rag Udd und wird geschäftsführender Chairman.
Albemarle verdient noch die Preise von gestern. Die Aktie handelt längst die Preise von morgen.
Die Szenarien
Drei Wege für die Albemarle Aktie
Der Preis fängt sich
Der Lithiumpreis stabilisiert sich um 85.000 bis 90.000 Yuan, weil unrentable Minen die Förderung drosseln. Dann rücken die starke Bilanz und das Mengenwachstum wieder in den Blick.
Die Schwemme hält an
Neues Angebot aus Australien, Afrika und China trifft auf gekürzte Produktionspläne der Batteriehersteller. Die Gewinne des Jahres 2027 würden dann deutlich unter denen von 2026 liegen.
Die Nachfrage überrascht
Albemarle rechnet bei stationären Batteriespeichern mit rund 25 Prozent Wachstum pro Jahr bis 2030. Zieht dieser Markt schneller an als erwartet, könnte aus dem Überschuss wieder ein Engpass werden.
Häufige Fragen zur Albemarle Aktie
Warum fällt die Albemarle Aktie trotz guter Zahlen?
Weil der Lithiumpreis in China seit Mai um mehr als die Hälfte gefallen ist. Die guten Quartalszahlen beruhen auf höheren Preisen, die es am Spotmarkt nicht mehr gibt.
Wo liegt das Zwölf-Monats-Tief der Albemarle Aktie?
Bei 79,70 Dollar, erreicht am 20. November 2026. Das Hoch lag am 16. April bei 215,62 Dollar.
Wie hoch ist die Verschuldung von Albemarle?
Die Nettoverschuldung entspricht dem 0,3-Fachen des bereinigten EBITDA. Die Liquidität liegt bei 3,4 Milliarden Dollar.
Wer wird neuer Chef von Albemarle?
Rag Udd übernimmt am 1. Februar 2027 von Kent Masters, der geschäftsführender Chairman wird.
Stammdaten der Albemarle Aktie
- Unternehmen
- Albemarle Corporation
- ISIN
- US0126531013
- WKN
- 890167
- Handelssymbol Frankfurt
- AMC
- US-Handelssymbol
- ALB (NYSE)
- Schlusskurs
- 82,93 Dollar
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs New York vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktie: SQM (ISIN US8336351056, WKN 895007, Handelssymbol Frankfurt QYM, US-Handelssymbol SQM an der NYSE).
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