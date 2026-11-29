Auf dem Papier lief es glänzend. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 19 Prozent auf 1,55 Milliarden Dollar, das bereinigte EBITDA sprang um 186 Prozent auf 646 Millionen Dollar. Die Marge kletterte von 17 auf 42 Prozent. Unter dem Strich blieben 297 Millionen Dollar oder 2,15 Dollar je Aktie – nach einem Verlust im Vorjahr. Treiber war das Lithiumgeschäft: Albemarle erzielte im Schnitt 20,02 Dollar je Kilogramm Lithiumcarbonat-Äquivalent, fast doppelt so viel wie die 10,28 Dollar ein Jahr zuvor.

Genau hier liegt das Problem. Diese Preise gibt es am Spotmarkt nicht mehr. In China kostete Lithiumcarbonat in Batteriequalität am Freitag laut dem Preisdienst SMM nur noch 84.350 Yuan je Tonne – nach Rechnung der Redaktion grob 12 bis 13 Dollar je Kilogramm. Allein in der vergangenen Woche ging es um 7,8 Prozent abwärts. Mitte Mai hatten die Terminkontrakte noch bei rund 210.000 Yuan notiert. Die Börse bewertet die Albemarle Aktie deshalb nicht nach dem, was war, sondern nach dem, was kommt.