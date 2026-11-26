Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.
Albemarle Aktie: Brutaler Abverkauf
Alte Tiefs im Visier
Der Lithium-Sektor sehe derzeit katastrophal aus. Der brutale Abverkauf bei der Aktie von Albermarle setze sich weiter fort. Sie steuere nun auf die Tiefs vom Frühjahr/Sommer zu. Dieser Kursverfall sei aber nicht gerechtefertigt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)
Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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