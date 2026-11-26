Der Lithium-Sektor sehe derzeit katastrophal aus. Der brutale Abverkauf bei der Aktie von Albermarle setze sich weiter fort. Sie steuere nun auf die Tiefs vom Frühjahr/Sommer zu. Dieser Kursverfall sei aber nicht gerechtefertigt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)