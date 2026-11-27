Warum ist die Akzo-Nobel-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,28 Prozent auf 63,08 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, sie folgte dem Markt.

Wie lautet die ISIN?

NL0013267909. Das Symbol in Amsterdam lautet AKZA.

Was macht Akzo Nobel?

Der Konzern stellt Farben und Beschichtungen für Bau, Industrie und Schifffahrt her.