Die Akzo-Nobel-Aktie (ISIN: NL0013267909, Handelssymbol Amsterdam: AKZA) steigt am Freitag 1,28 Prozent auf 63,08 Euro. Akzo Nobel ist damit AEX Gewinner auf Platz 14. Der AEX schloss 1,24 Prozent höher bei 1.096,67 Punkten.
Akzo-Nobel-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,3 Prozent auf 63,08 Euro – Farbenhersteller im Aufwind
Die Akzo-Nobel-Aktie steigt am Freitag 1,28 Prozent auf 63,08 Euro und ist AEX Gewinner. Eine Firmenmeldung gibt es nicht, der Farbenhersteller folgt dem freundlichen Markt.
Die Gründe
Zykliker wieder gefragt
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Nach den Verlusten der Vorwochen kehrten Käufer an die Börse zurück, davon profitierten auch konjunkturabhängige Werte wie Chemie und Farben. Die Akzo-Nobel-Aktie hängt stark an Bau- und Industrienachfrage.
Breite Erholung
Chipwerte, Banken und Zykliker führten den AEX nach oben.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday um 19 Uhr.
Konjunkturabhängig
Farben und Lacke reagieren auf Bauzyklus und Zinsen.
Häufige Fragen zur Akzo-Nobel-Aktie
Warum ist die Akzo-Nobel-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,28 Prozent auf 63,08 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, sie folgte dem Markt.
Wie lautet die ISIN?
NL0013267909. Das Symbol in Amsterdam lautet AKZA.
Was macht Akzo Nobel?
Der Konzern stellt Farben und Beschichtungen für Bau, Industrie und Schifffahrt her.
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