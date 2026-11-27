Es geht aufwärts, nur langsam: Die AIXTRON Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,73 Prozent auf 26,73 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Andere Chipwerte erholen sich schneller. Beim Anlagenbauer aus Herzogenrath wirkt die Abstufung vom Dienstag nach.
AIXTRON Aktie: TecDAX Gewinner – zweiter Erholungstag, aber der Wochenverlust bleibt zweistellig
Die AIXTRON Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,73 Prozent auf 26,73 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Nach der UBS-Abstufung und dem Chip-Ausverkauf holt der Anlagenbauer weiter auf. Vom Montagsschluss trennen ihn noch rund 17 Prozent.
Warum steigt die AIXTRON Aktie heute?
Die Aktie folgt dem Sektor. Asiens Technologiebörsen legten am Freitag deutlich zu, der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology gewann am Morgen 2 Prozent. Der DAX stieg zum Handelsstart um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte, die Futures auf den Nasdaq liegen im Plus.
Eine eigene Nachricht hat AIXTRON am Freitag nicht veröffentlicht. Mit einem Xetra-Umsatz von 1,31 Millionen Euro in den ersten Minuten gehört die Aktie aber wieder zu den aktiv gehandelten Werten im TecDAX.
Warum die Erholung schwächer ausfällt
Der Vergleich ist aufschlussreich. Siltronic und SUSS MicroTec haben seit Mittwochabend 7 bis 8 Prozent aufgeholt, AIXTRON knapp 5 Prozent. Der Grund liegt in der Vorgeschichte. Bei den anderen Chipwerten drückte allein die Marktstimmung. Bei AIXTRON kam am Dienstag eine Abstufung durch die UBS hinzu, die an den Wachstumserwartungen selbst ansetzt.
Analyst Harry Blaiklock rechnet für 2027 mit einem sehr starken Jahr, hält die Annahmen des Marktes für die Zeit danach aber für zu hoch. Statt rund 30 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr bis 2029 erwartet er etwa 18 Prozent. Diese These lässt sich nicht an einem freundlichen Börsentag widerlegen. Dafür braucht es Aufträge wie den von Nokia, das weitere Anlagen für seine Photonikfertigung mit Lieferung 2027 bestellt hat.
Was jetzt für die AIXTRON Aktie zählt
Das Wochentief bei 25,51 Euro
Es sollte halten, damit sich ein Boden bilden kann.
Stimmen anderer Analysten
Widerspruch gegen die skeptische Sicht würde der Aktie helfen, Zustimmung würde sie belasten.
Neue Aufträge
Bestellungen aus der Optoelektronik sind der beste Gegenbeweis.
Stammdaten
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
Nokia Oyj: ISIN FI0009000681, WKN 870737, Handelssymbol NOA3, US-Handelssymbol NOK
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
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