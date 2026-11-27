Der Vergleich ist aufschlussreich. Siltronic und SUSS MicroTec haben seit Mittwochabend 7 bis 8 Prozent aufgeholt, AIXTRON knapp 5 Prozent. Der Grund liegt in der Vorgeschichte. Bei den anderen Chipwerten drückte allein die Marktstimmung. Bei AIXTRON kam am Dienstag eine Abstufung durch die UBS hinzu, die an den Wachstumserwartungen selbst ansetzt.

Analyst Harry Blaiklock rechnet für 2027 mit einem sehr starken Jahr, hält die Annahmen des Marktes für die Zeit danach aber für zu hoch. Statt rund 30 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr bis 2029 erwartet er etwa 18 Prozent. Diese These lässt sich nicht an einem freundlichen Börsentag widerlegen. Dafür braucht es Aufträge wie den von Nokia, das weitere Anlagen für seine Photonikfertigung mit Lieferung 2027 bestellt hat.