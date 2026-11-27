AIXTRON war in dieser Woche einer der am stärksten bewegten Werte im Index. Zur Wochenmitte hatte eine Abstufung durch die UBS den Kurs zusätzlich zum allgemeinen Chip-Ausverkauf belastet. Seit Donnerstag läuft die Gegenbewegung.

Das Unternehmen baut Anlagen, mit denen Verbindungshalbleiter hergestellt werden. Sie stecken in Leistungselektronik, Lasern und zunehmend in der Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Die Aktie reagiert deshalb stark auf alles, was die Investitionspläne der Chipindustrie betrifft.