Ein gutes Ende einer schlechten Woche: Die AIXTRON Aktie gewinnt am Freitag 3,34 Prozent auf 26,89 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Mittag hatte der Anlagenbauer aus Herzogenrath mit 27,42 Euro noch höher notiert.
AIXTRON Aktie: TecDAX Gewinner – 3,3 Prozent Plus, doch das Tageshoch vom Mittag hält nicht
Die AIXTRON Aktie schließt am Freitag 3,34 Prozent höher bei 26,89 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Chipanlagenbauer erholt sich weiter vom Ausverkauf der Wochenmitte, gibt am Nachmittag aber einen Teil der Gewinne ab.
Warum steigt die AIXTRON Aktie heute?
AIXTRON steigt mit dem Chipsektor. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren laut dpa-AFX am Freitag gefragt. Ein weiterer Kursrückgang bei Nvidia blieb begrenzt und bremste die Branche nicht. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent.
Die Woche des Anlagenbauers
AIXTRON war in dieser Woche einer der am stärksten bewegten Werte im Index. Zur Wochenmitte hatte eine Abstufung durch die UBS den Kurs zusätzlich zum allgemeinen Chip-Ausverkauf belastet. Seit Donnerstag läuft die Gegenbewegung.
Das Unternehmen baut Anlagen, mit denen Verbindungshalbleiter hergestellt werden. Sie stecken in Leistungselektronik, Lasern und zunehmend in der Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Die Aktie reagiert deshalb stark auf alles, was die Investitionspläne der Chipindustrie betrifft.
Was jetzt für die AIXTRON Aktie zählt
Die Marke von 27 Euro
Sie wurde am Mittag überschritten und zum Schluss wieder verloren.
Die Investitionspläne der Chipindustrie
Sie bestimmen den Auftragseingang.
Die Kursentwicklung von Nvidia
Sie gibt weiter den Takt für den Sektor vor.
Stammdaten
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIXXF (OTC)
NVIDIA Corporation: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq)
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