AIXTRON Aktie stürzt um 9 Prozent ab! Hedgefonds reduziert Short-Wette - wissen die Leerverkäufer mehr?

Die AIXTRON-Aktie erlebt einen dramatischen Börsentag! Die Papiere des deutschen Halbleiterausrüsters verlieren 9,16 Prozent und fallen auf 29,20 Euro. Während Anleger einen heftigen Kursrückgang verkraften müssen, sorgt eine bemerkenswerte Veränderung bei den institutionellen Leerverkaufspositionen für zusätzliche Spannung. Der international bekannte Hedgefonds Marshall Wace LLP hat seine Short-Position am 4. November 2026 von 0,91 auf 0,89 Prozent reduziert. Gleichzeitig hält Adage Capital Management, LP eine weitere bedeutende Netto-Leerverkaufsposition von 0,59 Prozent. Damit stehen zuletzt gemeldete Short-Engagements von zusammen 1,48 Prozent des AIXTRON-Aktienkapitals im Fokus. Doch warum reduziert ein großer Hedgefonds seine Wette auf fallende Kurse, während die Aktie massiv einbricht? Und könnte der Kurssturz angesichts der langfristigen Chancen im Halbleitermarkt eine neue Ausgangslage schaffen?